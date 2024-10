Cagliari-Torino: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Torino di domenica 20 ottobre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Domenica 20 ottobre all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari–Torino, gara valida per l’ottava giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 18. Da una parte, la formazione di Davide Nicola reduce dopo tre sconfitte da due risultati utili consecutivi ottenuti lontano dalle mura amiche: il pari con la Juventus (1-1) e la vittoria con il Parma (2-3). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Paolo Vanoli che vengono da due sconfitte consecutive contro Inter (3-2) e Lazio (2-3) dopo quella in Coppa Italia con l’Empoli (1-2). I rossoblu, fermi a quota sei punti in classifica con un margine di +1 sulla zona calda, cercano la prima vittoria stagionale tra le mura amiche – dove sono arrivati appena due punti in quattro gare – per allontanarsi ulteriormente dagli ultimi tre posti.

I granata, invece, sesti in classifica con 11 punti nonostante il periodo di flessione, sono la miglior squadra del campionato per punti raccolti lontano dalle le mura amiche: sette come Juventus ed Empoli frutto di due vittorie, un pari e una sconfitta. Il bilancio storico dei precedenti in terra sarda sorride al Cagliari: 9 sconfitte, 13 pareggi e 14 vittorie con 31 gol all’attivo e 39 gol al passivo. I rossoblu, però, non vincono in casa contro il Torino dal 27 giugno 2020: finì 4-2. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di Bologna coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale: Antonio Giua di Olbia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-TORINO]

CAGLIARI:. A disposizione:



TORINO:. A disposizione:



Reti:



Le parole di Davide Nicola

“Il Torino viene da alcune gare dove non ha fatto risultato ma resta una squadra competitiva e come tutte può soffrire determinate situazioni. Concederà sicuramente qualcosa e dovremo essere bravi noi a sfruttare quanto concesso e quando non hai la palla dovremo essere bravi a contrattaccare. Ho una rosa che sto conoscendo sempre di più e la sosta mi ha aiutato ulteriormente a fare questo. Ho ragazzi che possono interpretare diversi ruoli. Ovviamente penso a questa gara, ma anche al fatto che ci attendono tre gare in poco tempo e ci saranno sicuramente dei cambi”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Scuffet, Ciocci, Sherri

Difensori: Luperto, Wieteska, Palomino, Mina, Augello, Zortea, Zappa, Azzi.

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Makoumbou, Gaetano, Felici.

Attaccanti: Lapadula, Luvumbo, Kingstone, Piccoli

Le parole di Paolo Vanoli

“Sarà una gara difficile contro il Cagliari, Nicola è molto bravo, per lui parlano le salvezze miracolose. Le partite chiave non ci sono ancora, ma adesso arrivano tante partite importanti dopo aver incontrato tante big a inizio campionato. Dovremo essere bravi ad attaccare in maniera diversa senza Zapata, con più qualità e palle rasoterra. Sotto questo aspetto bisogna ancora migliorare. Se vogliamo raggiungere i risultati dobbiamo diventare più squadra e più tignosi. Bisogna dare qualcosa in più tutti, compreso il sottoscritto. Dovremo trovare energie da noi stessi e dal gruppo. Il singolo fa vincere una partita, il gruppo il campionato”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Mister Nicola dovrà fare a meno di Jankto, Pavoletti e Obert. Tra i pali Scuffet, Mina e Luperto nel cuore della difesa con Zappa largo a destra e Augello a sinistra. In mediana Makoumbou e Adopo con Zortea e Luvumbo sulle corsie esterne. Davanti spazio sulla trequarti a Viola alle spalle di Piccoli.

QUI TORINO – Indisponibili Schuurs, Savva, Ilkhan, Ilic, Sosa, Tameze, Nije e Zapata. A difesa di Milinkovic-Savic prenderanno posto Walukiewicz, Coco e Masina. Sulle corsie esterne agiranno Lazaro e Vojvoda con Ricci e Linetty in mezzo al campo. In avanti spazio a Vlasic a supporto del tandem offensivo composto da Sanabria e Adams.

Le probabili formazioni di Cagliari-Torino

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Adopo, Luvumbo; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Adams. Allenatore: Paolo Vanoli

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta su DAZN, app disponibile sui tablet, sugli smartphone, sulle moderne smart tv e anche su console. Sarà possibile guardare la partita anche su Sky Sport Calcio, canale 202 dell’emittente televisiva.