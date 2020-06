Cagliari-Torino 4-2, il tabellino: secondo successo di fila per i sardi

Il tabellino di Cagliari-Torino 4-2 il risultato finale: secondo successo consecutivo per la formazione sarda che sale in nona posizione.

CAGLIARI – Nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 il Cagliari trova il secondo successo consecutivo battendo il Torino 4-2. Reti di Nandez, Simeone, Joao Pedro e Nainggolan per la formazione di Zenga mentre ai Granata non bastano gli acuti di Bremer e Belotti. Con questa vittoria, dunque, i padroni di casa agganciano il Verona al nono posto mentre la squadra di Longo resta in tredicesima posizione, insieme alla Fiorentina, a quota 31 punti.

Cagliari-Torino 4-2: il tabellino del match

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Carboni (87′ Cacciatore), Ceppitelli, Walukiewicz; Mattiello (59′ Ionita), Nainggolan (59′ Cigarini), Rog, Nandez, Lykogiannis (66′ Pellegrini); Joao Pedro (87′ Ragatzu), Simeone. A disposizione: Rafael, Olsen, Cigarini, Paloschi, Cacciatore, Boccia, Ionita, Ragatzu, Lombardi, Pellegrini, Ladinetti, Gagliano. Allenatore: Zenga

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri (59′ Ansaldi), Meité, Rincon (74′ Lukic), Ola Aina (74′ Singo); Edera (58′ Verdi), Belotti, Berenguer (80′ Millico). A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Lukic, Ansaldi, Singo, Greco, Millico, Verdi, Ghazoini, Djidji, Adopo. Allenatore: Longo

RETI: 12′ Nandez (C), 18′ Simeone (C), 46′ Nainggolan (C), 60′ Bremer (T), 65′ Belotti (T), 69′ Rig. Joao Pedro (C)

AMMONIZIONI: Mattiello, Cigarini, Carboni (C)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 6′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: Sardegna Arena