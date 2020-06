Serie A, Lazio – Fiorentina: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Lazio – Fiorentina del 27 giugno 2020: incontro valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21.45

ROMA – Big match della 28ma giornata è Lazio – Fiorentina con i biancocelesti chiamati a vincere per tenere il passo della Juventus. Seguiremo il match a partire dalle 21.45 con la cronaca diretta. Ci avvicineremo al match a partire dalle formazioni ufficiali dalle ore 20.45 circa. Tra le statistiche troviamo che la Lazio ha perso (nonostante fosse stata in vantaggio per 2-0) l’ultima partita di Serie A contro l’Atalanta (3-2), compromettendo a sua volta la corsa al titolo. È stata la sua prima sconfitta in campionato dal 25 settembre (contro l’Inter per 1-0) e significa che tutte e tre le sconfitte della Lazio in Serie A sono arrivate ora con un margine di un gol. Ancora assenti Lulic, Luiz Felipe e Cataldi mentre dall’altra parte pesa l’assenza di Caceres in difesa e Chiesa in attacco. La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime sette partite di Serie A (4 pareggi, 2 sconfitte), pareggiando le ultime tre, mentre quattro dei suoi ultimi sei tempi in campionato non hanno visto dei gol. Dopo la gara opaca di Bergamo fari puntati su Immobile che ha una media di un gol a partita con le ultime sette marcature arrivate addirittura nella prima ora di gioco. Curiosità dell’arbitro Fabbri di Ravenna. Nei sui 8 precendenti sono 4 le vittorie e 2 le sconfitte. L’ultimo match dell’Olimpico è del 7 dicembre 2019 quando la Lazio sconfisse 3-1 la Juventus.

SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Le formazioni ufficiali di Lazio – Fiorentina

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Anderson A., Anderson D., Armini, Correa, Falbo, Lukaku J., Radu, Silva, Vavro. Allenatore: Inzaghi

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski; Ceccherini, Milenkovic, Ger. Pezzella, Dalbert; Lirola, Badelj, Castrovilli, Ghezzal; Cutrone, Ribery. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Agudelo, Duncan, Benassi, Igor, Pulgar, Sottil, Terzic, Venuti, Vlahovic. Allenatore: Iachini

STADIO: Olimpico di Roma