Lazio – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Lazio – Fiorentina del 27 giugno 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A

ROMA – Sabato 27 giugno alle ore 21.45 andrà in scena Lazio – Fiorentina, incontro valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte c’è la formazione capitolina che è reduce dalla sconfitta subita in rimonta dall’Atalanta ed in classifica occupa la seconda posizione con quattro punti di ritardo dalla Juventus. Dall’altra parte c’è la squadra Viola che viene dal pareggio casalingo contro il Brescia ed in classifica occupa la tredicesima posizione, al pari del Torino, con 31 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

LAZIO-FIORENTINA IN DIRETTA Sabato 27 giugno alle ore 20.45 le formazioni ufficiali, dalle 21.45 la cronaca diretta.

La presentazione del match

QUI LAZIO – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Strakosha tra i pali, pacchetto difensivo composto da Patric, Acerbi e Bastos. A centrocampo Parolo in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Lazzari e Jony. In attacco tandem offensivo composto da Immobile e uno fra Correa e Caicedo.

QUI FIORENTINA – Iachini dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare: Dragowski in porta, pacchetto difensivo composto da Milenkovic, Pezzella e Ceccherini. A centrocampo Pulgar in cabina di regia con Duncan e Castrovilli mezze ali mentre sulle fasce laterali spazio a Lirola e Dalbert. In attacco tandem offensivo composto da Vlahovic e Ribery.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Lazio – Fiorentina del 27 giugno 2020, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Il match sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in TV anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Le probabili formazioni di Lazio – Fiorentina

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Iachini

STADIO: Olimpico di Roma