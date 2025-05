Cagliari-Udinese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Udinese di sabato 3 maggio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Sabato 3 maggio 2025 alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Udinese, gara valevole per la trentacinquesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione guidata da Davide Nicola reduce dalla vittoria strappata sul campo dell’Hellas Verona (0-2) dopo una serie di due sconfitte consecutive. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Kosta Runjaic che vengono dal pareggio casalingo senza reti colto con il Bologna che ha interrotto una striscia negativa di cinque ko di fila e non vincono da sette giornate di campionato con appena due punti conquistati.

I sardi, che davanti al proprio pubblico vengono dal passo falso con la Fiorentina pur avendo vinto due delle ultime cinque gare interne totalizzando 19 punti, puntano alla seconda vittoria consecutiva per conquistare aritmeticamente la salvezza con il Venezia che delimita la zona retrocessione distante sette lunghezze di differenza. I bianconeri, invece, che lontano dalle mura amiche sono reduci da tre sconfitte di fila e non vincono da fine febbraio (0-1 a Lecce), vogliono tornare a fare bottino pieno per chiudere il proprio campionato nel miglior piazzamento possibile.

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorride leggermente all’Udinese: 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte con 29 reti all’attivo e 32 gol al passivo. L’ultimo confronto tra le due compagini a Cagliari si chiuse a reti inviolate nella passata stagione lo scorso 17 settembre 2024. Risale al 14 aprile 2018 l’ultimo successo rossoblù in terra sarda contro i bianconeri (2-1 in rimonta dopo il gol di Lasagna con reti di Pavoletti e Ceppitelli). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto Ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido. In sala VAR Ivano Pezzuto di Lecce e il suo assistente Rosario Abisso di Lecce.

Le parole di Davide Nicola

“L’Udinese è una squadra fisica, temibile che poteva giocare per altri obiettivi. Sono molto intensi e dovremo essere bravi a fare le due fasi con più velocità e coraggio. Hanno fatto un grande campionato e possiedono giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Hanno flussi di gioco interessanti e sono abili a giocare sulle fasce. Si spostano da una corsia all’altra prima di attaccare l’area. Hanno anche giocatori che hanno capacità di conduzione e penetrazione. Sarà una partita molto importante per far veder quanto abbiamo lavorato. Noi vogliamo trarre il massimo da queste ultime partite. Fondamentale è porsi nuovi obiettivi”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Ciocci, Caprile, Sherri.

Difensori: Augello, Luperto, Palomino, Zappa, Obert, Pintus

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Zortea, Jankto, Makoumbou, Gaetano, Felici.

Attaccanti: Coman, Pavoletti, Kingston, Luvumbo, Piccoli

Le parole di Kosta Runjaic

“Non è il momento di pensare al prossimo anno. Mancano ancora 12 punti e vogliamo lasciare una buona impressione. È importante chiudere bene per costruire con positività il futuro. Siamo stati più compatti e organizzati contro il Bologna, era necessario perché affrontavamo una delle migliori squadre in fase di possesso. Contro il Cagliari dovremo fare lo stesso, magari avremo più possesso palla ma il focus sarà sull’atteggiamento. Lo stadio sarà pieno, ci sarà un’atmosfera bella ma difficile. Servirà personalità e solidità. Il nostro approccio sarà lo stesso di sempre: vogliamo giocare nella metà campo avversaria e pressare alti”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Indisponibile soltanto Mina per Nicola. Tra i pali Caprile con Zappa, Palomino, Luperto e Augello a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Zortea e Coman con Makoumbou e Adopo in cabina di regia. Davanti spazio a Gaetano alle spalle di Piccoli.

QUI UDINESE – Runjaic dovrà rinunciare ad Ekkelenkamp, Pejicic, Brenner, Zemura, Toure, Lucca e Thauvin oltre agli squalificati Payero ed Ehizibue. A protezione di Okoye ci saranno Kristensen, Bijol e Solet. Sulle corsie esterne agiranno Rui Modesto e Kamara con Atta, Lovric e Karlstrom che prenderanno posto in mezzo al campo. In avanti il tandem offensivo composto da Iker Bravo e Davis.

Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Adopo, Coman; Gaetano, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Atta, Lovric, Karlstrom, Kamara; Bravo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.