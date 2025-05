Parma-Como 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Parma-Como di Sabato 3 maggio 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

PARMA – Sabato 3 maggio, alle ore 15, allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma, andrà in scena Parma-Como, anticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Indice

I Ducali sono in cerca di punti per ottenere al più presto la matematica salvezza. Dopo il 2-2 all’Olimpico contro la Lazio, sono sedicesimi a quota 32. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, quattordici pareggiate e quattordici perse, quaranta reti realizzate e cinquantatré incassate. I lariani, invece, sono già artimeticamente salvi e puntano alla parte sinistra della classifica. Sono reduci da quattro successi di fila, ultimo dei quali quello casalingo di misura contro il Genoa e sono undicesimi con 42 punti, frutto di undici vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte, quarantaquattro gol fatti e quarantotto subiti. Nelle ultime cinque sfide il Parma ha collezionato sette punti, il Como tredici. All’andata, lo scorso 19 ottobre, finì 1-1.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI PARMA-COMO]

PARMA: Suzuki Z., Del Prato E., Leoni G., Valenti L., Hainaut A. (dal 28' st Camara D.), Keita M., Sohm S., Valeri E., Ondrejka J., Bonny A., Pellegrino M. (dal 28' st Benedyczak A.). A disposizione: Balogh B., Benedyczak A., Camara D., Circati A., Corvi E., Djuric M., Haj Mohamed A., Hernani, Lovik M., Man D., Marcone R., Plicco E. Allenatore: Chivu C..



COMO: Butez J., Vojvoda M., Goldaniga E., Kempf M. O., Moreno A., Caqueret M., Perrone M., Ikone J., Da Cunha L. (dal 29' st Strefezza G.), Paz N., Cutrone P. (dal 11' st Douvikas A.). A disposizione: Alli D., Braunoder M., Douvikas A., Engelhardt Y., Fadera A., Fellipe Jack, Gabrielloni A., Iovine A., Reina P., Smolcic I., Strefezza G., Valle A., Van der Brempt I., Vigorito M. Allenatore: Fabregas C..



Reti:



Ammonizioni: al 22' st Hainaut A. (Parma) al 12' pt Kempf M. O. (Como).

Suzuki Z., Del Prato E., Leoni G., Valenti L., Hainaut A. (dal 28' st Camara D.), Keita M., Sohm S., Valeri E., Ondrejka J., Bonny A., Pellegrino M. (dal 28' st Benedyczak A.).Balogh B., Benedyczak A., Camara D., Circati A., Corvi E., Djuric M., Haj Mohamed A., Hernani, Lovik M., Man D., Marcone R., Plicco E.Chivu C..Butez J., Vojvoda M., Goldaniga E., Kempf M. O., Moreno A., Caqueret M., Perrone M., Ikone J., Da Cunha L. (dal 29' st Strefezza G.), Paz N., Cutrone P. (dal 11' st Douvikas A.).Alli D., Braunoder M., Douvikas A., Engelhardt Y., Fadera A., Fellipe Jack, Gabrielloni A., Iovine A., Reina P., Smolcic I., Strefezza G., Valle A., Van der Brempt I., Vigorito M.Fabregas C..al 22' st Hainaut A. (Parma) al 12' pt Kempf M. O. (Como).

I convocati del Parma

Portieri: Bolchini, Vigorito, Reina, Butez.

Difensori: Kempf, Goldanica, Iovine, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle, Van Der Brempt.

Centrocampista: Strefezza, Alli, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret.

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikone.

I convocati del Como

Portieri: 40 Corvi, 33 Marcone, 31 Suzuki.

Difensori: 4 Balogh, 39 Circati, 15 Delprato, 46 Leoni, 18 Løvik, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 23 Camara, 20 Hainaut, 27 Hernani Jr, 16 Keita, 65 Plicco, 19 Sohm.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 13 Bonny, 30 Djurić, 61 Haj, 98 Man, 17 Ondrejka, 32 Pellegrino.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Moro e dal IV Uomo Perenzoni. Al VAR ci sarà Meraviglia, AVAR Ghersini.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL PARMA – Indisponibili Mihaila, Vogliacco, Bernabé, Kowalski, Cancellieri, Charpentier, Osorio e Benedyczak. Chivu dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Suzuki in porta e con una difesa a tre formata da Vogliacco, Leoni e Valenti. In cabina di regia Keita con Sohm e Bernabé mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Delprato e Valeri.

COME ARRIVA IL COMO – Assenti per infortunio Diao, Dossena e Sergi Roberto. Fabregas dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Butez tra i pali e Vojvoda, Goldaniga, Kempf e Valle in difesa. In mediana Caqueret e Da Cunha. Tra le linee Nico Paz, a sostegno all’unica punta Cutrone; ai lati Strefezza e Ikoné.

Le probabili formazioni di Parma-Como

PARMA (3-4-1-2): Suzuki; Hainaut, Leoni, Valenti; Delprato, Keita, Sohm, Valeri; Ondrejka; Pellegrino, Bonny. Allenatore: Chivu.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Ikoné; Cutrone. Allenatore: Fabregas.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: