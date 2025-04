Como-Genoa 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Como-Genoa di Domenica 27 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

COMO – Domenica 27 aprile, alle ore 12.30, allo Stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como, andrà in scena Como-Genoa, lunch match della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Di fronte due squadre vicinissime alla salvezza matematica. I lariani arrivano da tre successi di fila: 1-3 contro il Monza, 1-0 contro il Torino e il netto 0-3 in casa del Lecce. Sono dodicesimi con 39 punti, frutto di dieci vittorie, nove pareggi e quattordici sconfitte, quarantatré gol fatti e quarantotto subiti. A quota 39 anche i rossoblù, reduci primo stop casalingo de 2025 (0-2 contro la Lazio). Il loro percorso racconta di nove partite vinte, dodici pareggiate e dodici perse, ventinove reti realizzate e quaranta incassate.Nelle ultime cinque sfide il Como ha collezionato dieci punti mentre il Genoa ne ha raccolti sette. All’andata, lo scorso 7 novembre, finì 1-1.

Tabellino in tempo reale

COMO: Butez J., Vojvoda M., Goldaniga E., Kempf M. O., Valle A., Da Cunha L., Caqueret M., Ikone J., Paz N., Strefezza G., Cutrone P.. A disposizione: Alli D., Azon I., Braunoder M., Engelhardt Y., Fadera A., Fellipe Jack, Gabrielloni A., Iovine A., Moreno A., Reina P., Smolcic I., Van der Brempt I., Vigorito M. Allenatore: Fabregas C..



GENOA: Leali N., Norton-Cuffy B., De Winter K., Vasquez J., Martin A., Frendrup M., Kassa L. (dal 1' st Junior Messias), Masini P., Thorsby M., Ahanor H., Ekhator J.. A disposizione: Badelj M., Bani M., Barbini M., Junior Messias, Nuredini X., Pinamonti A., Sabelli S., Siegrist B., Sommariva D., Venturino L., Vitinha, Zanoli A. Allenatore: Wilson K..



Reti:



Ammonizioni: al 34' pt Paz N. (Como).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Alberto Ruben Arena, appartenente alla sezione A.I.A. di Torre del Greco, coadiuvato, nel ruolo di assistenti Ciro Carbone e Giorgio Peretti, in rappresentanza dell’A.I.A. di Napoli e dell’A.I.A. di Verona. L’incarico di quarto ufficiale è stato conferito all’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido. Come video ufficiali sono stati designati l’arbitro Ivano Pezzuto, della sezione di Lecce, insieme all’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL COMO – Indisponibili Diao, Dossena, Sergi Roberto e Valle: squalificato Perrone. Fabregas dovrebbe affidarsi al modulo con Butez tra i pali e Vojvoda, Kempf, Goldaniga e Valle in difesa. In mediana Caqueret e Da Cunha. Tra le linee Nico Paz, a sostegno all’unica punta Douvikas; ai lati l’ex Strefezza e Diao.

COME ARRIVA IL GENOA – Assenti per infortunio Cornet, Cuenca, Ekuban, Malinovskyi, Matturro, Miretti e per squalifica Otoa. Viera dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Leali in porta e con una difesa a quattro formata al centro da De Winter e Vasquez e sulla fasce da Sabelli e Martin. In mezzo al campo Frendrup e Masini. Tra le linee Thorsby, di supporto all’unica punta Pinamonti; ai lati Messias e Vitinha.

Le probabili formazioni di Como-Genoa

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Messias, Thorsby, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: