Si giocano sette partite in Serie A, Milan nel lunch match, il Napoli ospita il Torino, Liverpool-Tottenham in Premier League. Successo del Botafogo RJ in Brasile

Campionati sudamericani in apertura di questa domenica 27 aprile. Partiamo dall’Argentina dove Belgano e Argentinos Juniors pareggiano per 1-1: vantaggio dei locali con Fernandez al 21′, pareggio di Lescano al 2′ della ripresa. In Brasile da un parte senza reti tra Sport Recife e Fortaleza e dall’altra successo casalingo per 2-0 del Botafogo RJ sulla Fluminense: vantaggio di Vitinho dopo 38 minuti, raddoppio di Savarino nel recupero.



In Bolivia pareggiano 1-1 Independiente e The Strongest mentre in Colombia troviamo la vittoria casalinga del Tolima su La Equidad per 2-1 e del Pereira sul Junior per 1-0. In Costa Rica due pareggi per 1-1 tra San Carlos ed Herediano e tra Saprissa e Carteginese. In Ecuador il Barcellona SC passa 1-0 in casa del Macara. Nella Liga de Expansion MX colpo esterno dell’Atletico Morelia 3-2 sull’Atlante e senza reti tra Celaya e Tampico Madero.

In Paraguay vittoria per 2-1 a domicilio del Guarani sul Nacional Asuncion e in Perù il Binacional passa 1-0 in casa del Deportivo Garcilaso. In Uruguay tris casalingo del Nacional sul Wanderers e in Canada fermi sull’1-1 Vancouver e Pacific. Nella MLS in USA troviamo la vittoria esterna del New England Revolutions su Charlotte 1-0 e del Real Salt Lake sul San Diego 3-1. In A-League una rete di Francois al 17′ della ripresa ha deciso Auckland-Perth Glory e una di Grimaldi dopo 4 minuti di gioco quella tra Western United e Sydney.

Prima di andare a vedere i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi, andiamo a vedere i principali appuntamenti. Ricco programma in Serie A a partire dai lunch match Como-Genoa e Venezia-Milan quindi alle 15 derby toscano Fiorentina-Empoli e big match tra Inter e Roma. Alle ore 18 la Juventus ospita il Monza e alle 20:45 il Napoli ospita il Torino. Si giocano anche due posticipi in Serie B e nelle serie minori italiane. All’estero ricordiamo in particolare in Inghilterra da una parte Liverpool-Tottenham di Premier League alle 17:30 e dall’altra Nottingham-Manchester City per la FA Cup.

PROGRAMMA PARTITE E DIRETTE DEL 27 APRILE 2025

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



AFRICA CAF CONFEDERATION CUP - PLAY OFF

Stellenbosch - Simba 15:00

Constantine - Berkane 18:00



ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Din. Tirana - Tirana 15:30

Partizani - AF Elbasani 15:30

Skenderbeu - Bylis 15:30

Teuta - Egnatia 15:30

Vllaznia - Laci 15:30



ARGENTINA TORNEO BETANO - APERTURA

Belgrano - Argentinos Jrs 1-1 (Finale)

River Plate - Boca Juniors 20:30



ARMENIA PREMIER LEAGUE

Shirak - Urartu 17:00



ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF

Kawasaki (Jpn) - Al-Sadd (Qat) 18:30



AUSTRALIA A-LEAGUE

Auckland FC - Perth Glory 1-0 (Finale)

Western United - Sydney FC 1-0 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

SK Rapid - BW Linz 14:30

Wolfsberger - Salzburg 14:30

Sturm Graz - Austria Vienna 17:00



AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Sabail - Araz 15:30

Sabah Baku - Qarabag 18:00



BELGIO JUPILER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Gent - Anderlecht 0-0 (*)

Genk - Anversa 16:00

Royale Union SG - Club Brugge 18:30



BELGIO JUPILER LEAGUE - SPAREGGIO

Beveren - Patro Eisden 19:15

RWDM - Lokeren-Temse 19:15



BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Isloch - Molodechno 15:00

Zhodino - ML Vitebsk 17:00

Din. Minsk - FC Minsk 19:00



BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Independiente - The Strongest 1-1 (Finale)

Nacional Potosi - Wilstermann 21:00

Universitario de Vinto - Always Ready 23:15



BRASILE SERIE A BETANO

Sport Recife - Fortaleza 0-0 (Finale)

Botafogo RJ - Fluminense 2-0 (Finale)

Flamengo - Corinthians 21:00

Cruzeiro - Vasco 23:30

Palmeiras - Bahia 23:30

Vitoria - Gremio 23:30



BULGARIA PARVA LIGA - CONFERENCE LEAGUE - GRUPPI

Botev Plovdiv - Beroe 14:15



BULGARIA PARVA LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ludogorets - Cherno More 19:30



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC - Pacific FC 1-1 (Finale)

York Utd - Forge 20:00



CILE LIGA DE PRIMERA

O'Higgins - Deportes Iquique 18:30

Palestino - U. De Chile 21:00

Huachipato - U. Espanola 23:30



CINA SUPER LEAGUE

Wuhan Three Towns - Tianjin Jinmen Tiger 0-1 (*)

Qingdao Hainiu - Meizhou Hakka 0-0 (*)

Zhejiang Professional - Qingdao West Coast 14:00



COLOMBIA PRIMERA A - APERTURA

Tolima - La Equidad 2-1 (Finale)

Pereira - Junior 1-0 (Finale)

Santa Fe - Chico 21:00

Fortaleza - Ind. Medellin 23:10



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - CLAUSURA

San Carlos - Herediano 1-1 (Finale)

Guanacasteca - Sporting San Jose Posticipata

Saprissa - Cartagines 1-1 (Finale)

Zeledon - Liberia 23:00



CROAZIA HNL

Osijek - Hajduk Split 16:00

Din. Zagabria - Rijeka 18:45



DANIMARCA 1ST DIVISION - GRUPPO PROMOZIONE

Fredericia - Esbjerg 15:00



DANIMARCA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Lyngby - Silkeborg 14:00

Sonderjyske - Viborg 14:00



DANIMARCA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Aarhus - FC Copenhagen 16:00

Midtjylland - Nordsjaelland 18:00



ECUADOR LIGA PRO

Macara - Barcellona SC 0-1 (Finale)

Aucas - Mushuc Runa 20:00

Orense - Ind. del Valle 22:30



EUROPA CHAMPIONS LEAGUE - FEMMINILE - PLAY OFF

Chelsea D - Barcellona D 15:00

Lyon D - Arsenal D 18:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Gnistan - KuPS 15:00

Mariehamn - Ilves 17:30



FRANCIA LIGUE 1

Angers - Lilla 15:00

Lens - Auxerre 17:15

Montpellier - Reims 17:15

Nantes - Tolosa 17:15

Marsiglia - Brest 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo - Karlsruher 0-0 (*)

Hannover - Colonia 0-0 (*)

Kaiserslautern - Schalke 0-0 (*)



GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum - Union Berlino 15:30

Brema - St. Pauli 17:30



GERMANIA BUNDESLIGA - FEMMINILE

Bayern D - Freiburg D 14:00

Colonia D - Eintracht Frankfurt D 18:30



GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Chapelton - Tivoli 22:30

Dunbeholden - Portmore 22:30

Harbour View - Vere United 22:30

Montego Bay - Cavalier 22:30

Mount Pleasant - Molynes 22:30

Racing United - Humble Lions 22:30

Waterhouse - Arnett Gardens 22:30



GRECIA SUPER LEAGUE - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

AEK - Olympiakos 19:00

PAOK - Panathinaikos 19:00



INGHILTERRA FA CUP

Nottingham - Manchester City 17:30



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Bournemouth - Manchester Utd 15:00

Liverpool - Tottenham 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Netanya - H. Beer Sheva 19:15



ITALIA PRIMAVERA 1

Torino U20 - Lecce U20 2-5 (Finale)

Atalanta U20 - Sampdoria U20 4-1 (Finale)

Bologna U20 - Empoli U20 1-0 (*)

Sassuolo U20 - Cagliari U20 0-0 (*)

Udinese U20 - Verona U20 15:00



ITALIA PRIMAVERA 2

Monopoli U19 - Pisa U19 2-3 (Finale)

Spezia U19 - Ascoli U19 0-2 (Finale)

Cittadella U19 - Entella U19 11:30SRF

FeralpiSalò U19 - Modena U19 1-1 (*)

Cosenza U19 - Crotone U19 14:00

Bari U19 - Benevento U19 15:00

Frosinone U19 - Avellino U19 15:00

Renate U19 - Pro Vercelli U19 15:00



ITALIA SERIE A

Como - Genoa 0-0 (*)

Venezia - Milan 0-1 (*)

Fiorentina - Empoli 15:00

Inter - Roma 15:00

Juventus - Monza 18:00

Atalanta - Lecce 20:45

Napoli - Torino 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE - GRUPPO RETROCESSIONE

Como D - Lazio D 0-2 (*)

Napoli D - Sampdoria D 1-1 (*)



ITALIA SERIE B

Catanzaro - Palermo 15:00

Südtirol - Juve Stabia 15:00



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Ascoli - Legnago Salus 16:30

Carpi - Sestri Levante 16:30

Entella - Ternana 16:30

Lucchese - Torres 16:30

Milan U23 - Vis Pesaro 16:30

Perugia - Pontedera 16:30

Pescara - Campobasso 16:30

Pianese - Arezzo 16:30

Rimini - Pineto 16:30

Spal - Gubbio 16:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

ACR Messina - Juventus U23 20:00

Audace Cerignola - Latina 20:00

Avellino - Altamura 20:00

Cavese - Sorrento 20:00

Giugliano - Benevento 20:00

Picerno - Foggia 20:00

Potenza - Catania 20:00

Trapani - Casertana 20:00



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Asti - Chisola 15:00

Borgaro - Bra 15:00

Citta di Varese - Cairese 15:00

Fossano - Chieri 15:00

Imperia - Vogherese 15:00

Oltrepo - Derthona FbC 15:00

Saluzzo - NovaRomentin 15:00

Sanremese - Gozzano 15:00

Vado - Lavagnese 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Arconatese - Chievo 15:00

Castellanzese - Folgore Caratese 15:00

Ciliverghe Mazzano - Ospitaletto 15:00

Crema - Club Milano 15:00

Fanfulla - Sangiuliano City 15:00

Magenta - Sant'Angelo 15:00

Pro Palazzolo - Breno 15:00

Sondrio - Varesina 15:00

USD Casatese - Desenzano 15:00

Vigasio - Pro Sesto 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Villa Valle 15:00

Bassano - Campodarsego 15:00

Brusaporto - Chions 15:00

Este - Cjarlins Muzane 15:00

Lavis - Mestre 15:00

Luparense - Montecchio Maggiore 15:00

Portogruaro - Ciserano-Bergamo 15:00

Real Calepina - Caravaggio 15:00

Brian Lignano - Treviso 16:00

Calvi Noale - Dolomiti Bellunesi 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Imolese - Zenith Prato 15:00

Piacenza - Tau 15:00

Pistoiese - Corticella 15:00

Prato - SCD Progresso 15:00

Ravenna - Lentigione 15:00

Sammaurese - United Riccione 15:00

San Marino Calcio - Forlì 15:00

Sasso Marconi - Cittadella Vis Modena 15:00

Tuttocuoio - Fiorenzuola 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Flaminia - Sangiovannese 15:00

Ghiviborgo - Grosseto 15:00

Livorno - Fulgens Foligno 15:00

Montevarchi - San Donato 15:00

Orvietana - Fezzanese 15:00

Poggibonsi - Follonica Gavorrano 15:00

Seravezza Pozzi - Trestina 15:00

Siena - Ostiamare 15:00

Terranuova Traiana - Figline 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE F

Ancona - Castelfidardo 15:00

Chieti - Roma City 15:00

Civitanovese - Recanatese 15:00

Fermana - Sambenedettese 15:00

Isernia - Avezzano 15:00

Sora - L'Aquila 15:00

Teramo - S. N. Notaresco 15:00

Termoli - Atletico Ascoli 15:00

Vigor Senigallia - Fossombrone 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Ilvamaddalena - Paganese 14:30

Anzio Calcio 1924 - Trastevere Calcio 15:00

Atletico Uri - Olbia 15:00

Cynthialbalonga - Terracina 15:00

Gelbison - Sarrabus Ogliastra 15:00

Guidonia - Real Monterotondo 15:00

Latte Dolce - Atl. Lodigiani 15:00

Puteolana - Cassino 15:00

Sarnese - Savoia 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - Virtus Francavilla 15:00

ASD Ugento - Matera 15:00

Costa D'Amalfi - Acerrana 15:00

Fidelis Andria - Martina Calcio 15:00

Francavilla - Citta di Fasano 15:00

Gravina - Casarano 15:00

Ischia - Palmese 1914 15:00

Manfredonia - Brindisi 15:00

Nocerina - Angri 15:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Sancataldese 15:00

Enna - Locri 1909 15:00

Licata - Pompei 15:00

Paternò - Sambiase 15:00

Reggina - Castrumfavara 15:00

S. Agata - Scafatese 15:00

Siracusa - Vibonese 15:00

USD Ragusa - Igea Virtus 16:00



LITUANIA A LYGA

Kauno Zalgiris - Banga 15:30

Suduva - Hegelmann 17:25



MESSICO LIGA DE EXPANSION MX - CLAUSURA - PLAY OFFS

Atlante - Atl. MoreliaQualificato 2-3 (Finale)

Celaya - Tampico MaderoQualificato 0-0 (Finale)

Leones Negros - Tepatitlan de Morelos 20:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Rosenborg - Molde 14:30

Bodo/Glimt - KFUM Oslo 17:00

Brann - Bryne 17:00

Haugesund - Fredrikstad 17:00

Kristiansund - Vålerenga 17:00

Sandefjord - HamKam 17:00

Sarpsborg 08 - Strömsgodset 17:00

Viking - Tromsø 19:15



OLANDA EREDIVISIE

Sittard - Willem II 1-0 (*)

Ajax - Sparta Rotterdam 14:30

Heerenveen - Nijmegen 14:30

Almere City - G.A. Eagles 16:45



PARAGUAY COPA DE PRIMERA - APERTURA

Guarani - Nacional Asuncion 2-1 (Finale)

Sp. Luqueno - General Caballero JLM 23:00



PERU LIGA 1 - APERTURA

Deportivo Garcilaso2 - Binacional 0-1 (Finale)

Los Chankas - Melgar 20:15

Grau - Sport Boys 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Korona - Jagiellonia 2-1 (*)

Gornik Zabrze - Widzew Lodz 14:45

Radomiak Radom - Lech 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Moreirense - Nacional 16:30

Benfica - AFS 19:00

Guimaraes - Rio Ave 19:00

Boavista - Sporting 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Teplice - Dukla Praga 1-2 (*)



REPUBBLICA CECA 1. LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ostrava - Jablonec 15:30

Plzen - Sparta Praga 18:30



ROMANIA SUPERLIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Gloria Buzau - Botosani 0-0 (*)



ROMANIA SUPERLIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Rapid Bucarest - FCSB 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Samara - Orenburg 0-0 (*)

Khimki - Akron Togliatti 15:30

Kazan - F. Voronezh 18:00



SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Faetano - Fiorentino 16:00

La Fiorita - Murata 16:00

Pennarossa - Virtus 16:00



SERBIA SUPER LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Stella Rossa - OFK Belgrado 18:00

Partizan - Radnicki 1923 19:30

Vojvodina - TSC 20:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - GRUPPO RETROCESSIONE

Skalica - Komarno 18:00



SLOVACCHIA NIKE LIGA - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Zilina - Trnava 18:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Nafta - Koper 15:00

Celje - O. Ljubljana 17:30



SPAGNA LALIGA

Villarreal - Espanyol 16:15



SPAGNA LALIGA2

Racing Santander - La Coruna 16:15

Malaga - Castellon 18:30

Tenerife - Eibar 18:30

Saragozza - Huesca 21:00



SUD COREA K LEAGUE 1

Pohang - Seoul 1-0 (Finale)

Daejeon - Gangwon 1-0 (Finale)

Gimcheon Sangmu - Ulsan HD 2-0 (Finale)



SUDAFRICA PREMIERSHIP

TS Galaxy - Sekhukhune 15:30



SVEZIA ALLSVENSKAN

Hacken - Hammarby 14:00

Mjallby - Degerfors 14:00

AIK Stockholm - Elfsborg 16:00

Sirius - Halmstad 16:30

Värnamo - Norrkoping 16:30



SVEZIA SUPERETTAN

Helsingborg - Kalmar 1-4 (*)

Trelleborg - Varberg 0-2 (*)

Umeå - Brage 0-0 (*)



SVIZZERA COPPA DI SVIZZERA

Basilea - Lausanne 15:30



TURCHIA SUPER LIG

Konyaspor - Adana Demirspor 15:00

Trabzonspor - Alanyaspor 15:00

Eyupspor - Galatasaray 18:00

Kayserispor - Rizespor 18:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Vorskla - Veres-Rivne 2-0 (*)

Kolos Kovalivka - Polissya Zhytomyr 14:30

Shakhtar - Dyn. Kyiv 17:00



UNGHERIA OTP BANK LIGA

MTK Budapest - Ferencvaros 15:30

Zalaegerszeg - Kecskemeti 18:00



URUGUAY LIGA AUF URUGUAYA - APERTURA

Nacional - Wanderers 3-1 (Finale)

Montevideo City - Defensor Sp. 15:45

Boston River - Miramar 18:00

Progreso - Liverpool M. 20:15

Penarol - Cerro CA 23:15



UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Navbahor Namangan - Buxoro 15:00

Pakhtakor - Shortan Guzor 15:00

Nasaf Qarshi - Qizilqum 17:15



VENEZUELA LIGA FUTVE - APERTURA

Carabobo - Dep. Tachira 23:30

Universidad Central - Caracas 23:30



VIETNAM V.LEAGUE 1

Gia Lai - Hai Phong 0-0 (*)

Da Nang - Thanh Hoa 0-0 (*)

Hanoi FC - Quang Nam 14:15