Il tabellino di Cagliari – Venezia, partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2021-2022

CAGLIARI – Un compleanno amaro, quello del tecnico Walter Mazzarri: questa sera il match Cagliari – Venezia, valido per la settima giornata del campionato di Serie A, si è concluso sull’1-1. Ma non è la mancata prima vittoria stagionale, quella che brucia al Cagliari: bensì il fatto che la formazione veneta abbia segnato la rete decisiva soltanto al secondo minuto di recupero della ripresa. Dopo che i sardi erano passati in vantaggio quasi subito, al 19′ del primo tempo. La sblocca Keita Balde: Nandez sgasa sulla fascia e serve Caceres. Cross in area per Keita Balde, che di testa la insacca nell’angolino basso di sinistra. Niente da fare per il portiere finlandese Maenpaa. La prima frazione di gara termina con il vantaggio del Cagliari, che sembra controllare senza problemi un Venezia poco aggressivo e – a tratti – titubante. Nel secondo tempo i veneti cambiano completamente mentalità, alzando il baricentro e cercando di sfruttare le palle inattive: ottime le conclusioni di Johnsen, che più volte impensieriscono Cragno dalla breve distanza. Al 92′ ci pensa però Busio a riaprire il match: Forte, entrato pochi minuti prima proprio al posto del norvegese, trova il compagno praticamente smarcato al limite dell’area. La palla bacia la traversa e si insacca alle spalle del portiere.

CRONACA DELLA PARTITA

Il tabellino di Cagliari – Venezia 1-1

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni (42′ st Altare); Nandez, Marin, Strootman (42′ st Grassi), Deiola (27′ st Zappa), Lykogiannis; Keita (21′ st Pavoletti), Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Bellanova, Altare, Pereiro, Oliva, Zappa, Grassi, Pavoletti. Allenatore: Walter Mazzarri

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Mazzocchi; Kiyine (1′ st Crnigoj), Ampadu (5′ st Vacca), Busio; Aramu (32 st Heymans), Okereke (1′ st Henry), Johnsen (36′ st Forte). A disposizione: Neri, Molinaro, Vacca, Tessmann, Forte, Henry, Fiordilino, Heymans, Bjarkason, Caldara, Crnigoj, Dor Peretz. Allenatore: Paolo Zanetti

RETI: pt 19′ Keita (C), st 47′ Busio (V)

AMMONITI: pt 22′ Nandez (C), 24′ Ceccaroni (V), 31′ Kiyine (V), st 5′ Strootman (C), 7′ Ampadu (V), 23′ Johnsen (V), 25′ Aramu (V)

ESPULSI: /

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

STADIO: Unipol Domus