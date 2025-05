Calcio da tavolo, i finalisti per la Final Eight Campionato LND

POZZUOLI – Nel weekend del 17 e 18 maggio 2025, nella splendida cornice del Tennis Club Pozzuoli, si è svolta la fase eliminatoria del raggruppamento Centro-Sud del Campionato LND di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale, seconda tappa ufficiale di una competizione che sta riscrivendo le regole del calcio in miniatura in Italia.

Promossa dalla Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la Commissione Calcio Virtuale, e realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT), la manifestazione ha visto la partecipazione di circa 40 squadre, tra cui numerosi club storici e rappresentativi del panorama dilettantistico e professionistico, come Avellino, Reggina, L’Aquila, Potenza, Napoli Futsal, e persino una rappresentativa della Sezione AIA di Catanzaro.

Anche in questa occasione, ogni club era rappresentato da due atleti: uno per il Calcio da Tavolo e uno per il Subbuteo Tradizionale, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla Final Eight nazionale, in programma a Genova a giugno, nell’ambito della LND Games Week 2025. In un contesto di grande entusiasmo e partecipazione, si sono disputati incontri dall’elevato contenuto tecnico, che hanno definito gli otto semifinalisti – quattro per ciascuna disciplina – poi protagonisti delle finali di tappa.

Nel Calcio da Tavolo, ad ottenere la qualificazione per Genova sono stati Luca Battista (USD Quadrivio), Matteo Ciccarelli (Avellino), Massimo Bolognino (Napoli Futsal) e Ferdinando Gasparini (Olympic Salerno), quest’ultimo vincitore assoluto della tappa.

Nel Subbuteo Tradizionale, il pass per la Final Eight è andato a Davide Pulito (Aisa Calcio), Livio Cerullo (Avellino), Ugo Custo (Reggina) e Cesare Santanicchia (ASD Madonna Alta Ferro di Cavallo), che si è aggiudicato la vittoria della competizione dopo un percorso impeccabile.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza del Presidente della FIGC-LND Campania, Carmine Zigarelli, della Vicepresidente LND Campania e Consigliere Federale LND, Giuliana Tambaro, e del Presidente della FISCT, Pietro Ielapi, che hanno espresso parole di apprezzamento per l’altissimo livello organizzativo e sportivo raggiunto nel corso della due giorni.

“Siamo stati onorati di ospitare in Campania la tappa del mezzogiorno per il Campionato LND di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale. – sono le dichiarazioni di Carmine Zigarelli, Presidente della FIGC-LND Campania – È stata una due giorni di divertimento per tutti gli appassionati, giovani e meno giovani, che sono stati felicissimi di gareggiare e di confrontarsi in un clima di massima armonia e di puro divertimento. Congratulazioni ai vincitori. Un sentito ringraziamento va al Presidente della Commissione eSport (Calcio Virtuale) della LND, Santino Lo Presti per aver creato questa sinergia e collaborazione con la FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo), che sta riscuotendo un grande successo e sta trasformando le varie tappe in momenti aggregativi di grande valore sociale”.

Le partite, disputate sui panni verdi allestiti per l’occasione, sono state trasmesse in diretta attraverso i canali social ufficiali della FISCT e della LND Calcio Virtuale, garantendo una copertura continua e partecipata. Le semifinali e le finali sono state trasmesse anche sul canale Twitch della LND Calcio Virtuale, con il commento live del caster Mattia Meo.

Dopo le emozioni di Reggio Emilia e Pozzuoli, l’attesa ora si concentra su Genova, dove il Subbuteo ha mosso i primi passi in Italia nel lontano 1971. Un ritorno simbolico alle origini per una disciplina che oggi, grazie a questo progetto congiunto tra FISCT e LND, trova nuova linfa, visibilità e riconoscimento istituzionale.

Il calcio in miniatura, ancora una volta, ha dimostrato tutto il suo potenziale.

Perché oggi, più che mai, il calcio è davvero a portata di mano.