Beach Volley, Finali del Campionato Italiano per Società 2024/25

Da venerdì 23 maggio al via il weekend che vedrà l’assegnazione dei titoli nazionali in tutte le categorie e delle società campionesse

BIBIONE – A distanza di un anno torna in Veneto il più grande evento di beach volley dedicato alle società affiliate FIPAV; da venerdì 23 maggio prenderanno, infatti, il via a Bibione (VE) le Finali della sesta edizione del Campionato Italiano per Società. Un weekend tutto da vivere quello in programma nel litorale veneto e che vedrà, come noto, l’assegnazione dei titoli nazionali in tutte le categorie e la proclamazione delle società Campionesse d’Italia in entrambi i tabelloni.

Anche quest’anno, come ormai da prassi, le Finali del Campionato Italiano per Società andranno a chiudere di fatto un lungo percorso, iniziato il weekend del 1° novembre 2024 con la prima giornata della prima fase, conclusasi successivamente domenica 11 maggio 2025. Sei intensi mesi di tornei che hanno visto le società italiane essere grandi protagoniste da nord a sud dello stivale, con l’organizzazione di un numero elevatissimo di tornei.

Ogni anno, i dati del CIPS sono infatti in continuo aumento, sia per il numero di tornei, sia per il numero di società e di coppie iscritte: 807 sono stati i tornei disputati durante la prima fase, le coppie iscritte alle Finali di Bibione saranno 801 (femminili e maschili), 200 in più dello scorso anno, per un totale di 1602 atleti partecipanti, quasi 400 in più rispetto alla passata edizione, mentre 1825 saranno invece i match previsti in questa tre giorni di beach volley a Bibione. Importanti e crescenti numeri che vanno dunque a premiare il lavoro svolto dal settore beach volley FIPAV, per una sempre crescente valorizzazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.

I sodalizi di tutta Italia sono dunque pronti a darsi battaglia: tutte le categorie cominceranno la loro corsa verso il titolo nazionale a partire da venerdì 23 maggio, ad eccezione dei Master, categorie che inizieranno a giocare sabato 24. Novità di quest’anno sarà la presenza della nuova categoria Beginners, ideata e dedicata soprattutto a coloro che si sono da poco avvicinati alla disciplina. A presentarsi da società Campione d’Italia sarà la Beach Volley Training; il club di Beinasco (TO), detentore dei titoli in tutte le precedenti edizioni, anche quest’anno si presenta a Bibione forte del primo posto ottenuto nella prima fase del campionato in entrambi i tabelloni.

A pochi giorni dell’inizio della manifestazione, queste le parole di Fabio Galli, coordinatore dell’attività territoriale FIPAV: “La finale del Campionato Italiano per Società giunge alla sua sesta edizione, raggiungendo in poco tempo numeri davvero straordinari: più di 800 tornei disputati su tutto il territorio nazionale nella prima fase, per giungere a una finale con più di 800 coppie e 1600 atleti. Questo weekend sulla spiaggia di Bibione verranno assegnati ben 18 titoli di categoria e 4 titoli sia nell’assoluto, sia nel giovanile. È entusiasmante poter affermare che si giocherà su 150 campi e con in programma più di 1800 match tutti da vivere. Saranno tra l’altro impegnati 70 arbitri e 15 supervisori.

Tutto ciò è reso possibile grazie al Consiglio Federale, precedente e attuale, per gli investimenti dedicati allo sviluppo della manifestazione, oltre al personale FIPAV che ha costantemente creduto, anche nei momenti più difficili, nella validità di tale progetto, lavorando con impegno ed entusiasmo. Tuttavia al centro di questa avventura sportiva c’è il grande lavoro svolto delle società affiliate FIPAV, che organizzano e sostengono il Campionato attraverso il reclutamento, l’allenamento dei propri atleti insieme ai loro coach e all’organizzazione dei tornei durante l’arco di tutta la stagione. Un sincero ringraziamento agli amici di Raduni Sportivi che collaborano con la Federazione per quanto riguarda la realizzazione dei campi da gioco e di tutte le strutture al servizio della kermesse, oltre che agli enti istituzionali del territorio. Invito tutti ad assistere alle gare, il colpo d’occhio che si ha quando ci si affaccia sul litorale veneto durante le giornate di gara non ha prezzo, tutto questo chiaramente accompagnato da un livello tecnico sui campi che garantirà assoluto spettacolo”.

DIRETTA STREAMING

A partire da domenica 25 maggio tutti i match dal Campo Centrale saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI la playlist dedicata all’evento).

LE CATEGORIE

– UNDER 14 Femminile e Maschile

– UNDER 16 Femminile e Maschile

– UNDER 18 Femminile e Maschile

– UNDER 20 Femminile e Maschile

– BEGINNERS Femminile e Maschile

– BRONZE Femminile e Maschile

– SILVER Femminile e Maschile

– GOLD Femminile e Maschile

– MASTER 35 Femminile

– MASTER 45 Maschile

– MASTER 55 Maschile

MONTEPREMI

-Il montepremi totale delle categorie “Assoluti” sarà di 16mila Euro (8mila per ciascun tabellone: femminile e maschile).

-In più rispetto alle scorse stagioni verrà messo a disposizione un ulteriore premio in denaro pari a 4mila Euro (2mila per ciascun tabellone: femminile e maschile) che sarà assegnato alle Società vincitrici degli Scudetti giovanili.

ALBO D’ORO

2019: Beach Volley Training (Beinasco, TO)

2021: Beach Volley Training (Beinasco, TO)

2022: Beach Volley Training (Beinasco, TO)

2023: Beach Volley Training (Beinasco, TO)

2024: Beach Volley Training (Beinasco, TO)

CEV BEACH VOLLEY EUROPEAN CUP

Per il terzo anno consecutivo, le società che alzeranno al cielo lo Scudetto 2024/25 a Bibione (VE) conquisteranno il diritto di partecipare alla terza edizione della CEV Beach Volley European Cup (data e location da definire).

A differenza di quanto accaduto nel passato, la nuova edizione della CEV Beach Volley European Cup sarà caratterizzata da due fasi: una Fase Preliminare e una Fase Finale.

A partecipare alle prime due edizioni è stata la Beach Volley Training di Beinasco (TO). Nella prima edizione del 2023 di Balisekir (Turchia) la BVT ottenne il quarto posto nel tabellone femminile e il quinto in quello maschile; lo scorso anno a Montpellier (Francia), invece, la società piemontese chiuse la manifestazione al nono posto nel torneo femminile e al quinto in quello maschile.