Al centro della programmazione televisiva l’andata dei quarti di finale di Europa League: in campo anche il Napoli che farà visita all’Arsenal

Al centro della programmazione sul calcio in tv di giovedì 11 aprile c’è il ritorno in campo dell’Europa League, giunta ai suoi quarti di finale. Fuori Lazio e Milan, l’unica squadra italiana rimasta a contendersi il trofeo è il Napoli che a partire dalle ore 21 farà visita all’Arsenal. Gli inglesi provengono dalla sconfitta rimediata contro l’Everton e in classifica sono quinti con 63 punti e agli ottavi di finale della competizione hanno eliminato in rimonta il Rennes. La squadra di Ancelotti è reduce dal pareggio casalingo contro il Genoa e in classifica occupa la seconda posizione con 64 punti; è arrivata fin qui avendo la meglio sul Salisburgo.

Per l’andata dei quarti di Europa League si giocano anche Slavia Praga-Chelsea, Villarreal-Valencia e Benfica-Eintracht Francoforte.

Calcio in tv oggi 11 aprile 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

21.00

Arsenal-Napoli (UEFA Europa League) su TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Slavia Praga-Chelsea (UEFA Europa League) su SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Villarreal-Valencia (UEFA Europa League) su SKY SPORT (canale 254 satellite)

Benfica-Eintracht Francoforte (UEFA Europa League) su SKY SPORT (canale 255 satellite)

Gli abbonati di Sky Sport potranno vedere le partite in streaming da Pc, smartphone o tablet su Sky Go, app che può essere scaricata gratuitamente.

Inoltre, su questo sito si potranno seguire le diretta testuali di: