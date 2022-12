L’11 dicembre 2022 la diciassettesima giornata di Serie B sarà visibile su DAZN e Sky mentre le gare valide per la Serie C saranno trasmesse da Eleven Sports e Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 11 dicembre ci sono la diciassettesima giornata di Serie B e le gare valide per l diciottesima giornata dei Gironi B e C di Serie C.

La Serie B parte con il lunch match tra Cagliari e Perugia, due formazioni alla ricerca dei tre punti preziosi per risalire la classifica.A partire dalle 15, scenderanno in campo le altre formazioni, a cominciare da Sudtirol – Ternana. Una sfida dal sapore di play off, con le Fere che vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta sul Cagliari e gli altoatesini, caduti a Marassi dopo undici risultati consecutivi, in cerca di riscatto davanti al pubblico amico. Il Genoa, tornata alla vittoria dopo l’esonero di Alexander Blessin, cerca il bis sul campo dell’Ascoli, che non sta vivendo un buon momento. Diverse sono in questo turno le sfida salvezza, tra queste Venezia – Cosenza. Punti salvezza in palio anche nelle sfide di Spal –Palermo e Benevento – Cittadella. Il Palermo vuole allungare sulla zona calda, a differenza di una Spal che ultimamente sta accusando un calo di rendimento e risultati. Alla ricerca di punti salvezza c’è anche il Como, impegnato nella difficile sfida casalinga contro la Reggina: gli amaranto vogliono riscattare il pesante ko con la capolista Frosinone, in modo anche da consolidare la seconda posizione. Alle 18 il Bari sfiderà un Modena che vuole agguantare la zona play off. Grande attesa per il posticipo serale dello Stirpe, dove l Frosinone riceverà il Pisa.

Passiamo alla Serie C. Nel Girone A si riparte con il Vicenza capolista, davanti al trio inseguitore formato da FeralpiSalò, Pro Sesto e Pordenone. Nel Girone C il Catanzaro ha sei lunghezze di vantaggio sul Crotone e addirittura dodici sul Pescara. Posticipo del Girone B é Recanatese – Entella.

Calcio in tv oggi 11 dicembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.00

Sangiuliano-Triestina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

12.30

Cagliari-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Sampdoria-Como (Serie A femminile) – TIMVISION

13.30

Manchester City-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN

14.00

QPR-Burnley (Championship) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

14.30

Pergolettese-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Arzignano-Juventus Next Gen (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lecco-Padova (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 259)

Mantova-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Virtus Verona-Renate (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Feralpisalò-Novara (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Piacenza-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pordenone-Vicenza (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Viterbese-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Picerno-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Taranto-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Latina-Cerignola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Roma-Juventus (Serie A femminile) – JUVENTUS TV (visibile su DAZN), LA7 e TIMVISION

San Marino-Napoli, Brescia-Torres, Arezzo-Tavagnacco, Ravenna-Cittadella, Ternana-Chievo, Verona-Trani, Genoa-Cesena, Lazio-Trento (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

15.00

Zona Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 258)

Ascoli-Genoa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Venezia-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Como-Reggina (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254), ONEFOOTBALL e HELBIZ

SPAL-Palermo (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Sudtirol-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 256), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Benevento-Cittadella (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 257), ONEFOOTBALL e HELBIZ

16.00

Napoli-Crystal Palace (Amichevole) – DAZN e SKY SPORT (canale 251, pay per view)

17.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 253)

Avellino-Fidelis Andria (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monopoli-Pescara (Serie C) – ELEVEN SPORTS, SKY SPORT (canale 254) e ONEFOOTBALL

Crotone-Gelbison (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Potenza-Giugliano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Juve Stabia-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Recanatese-Entella (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Bari-Modena (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Real Sociedad-Levante (Liga femminile) – DAZN

20.00

Real Madrid-Atletico Madrid (Liga femminile) – DAZN

20.30

Frosinone-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Trento-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale