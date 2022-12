AL KOHR – Sabato 10 dicembre 2022, alle ore 20, all’Al-Bayt Stadium di Al-Kohr, andrà in scena Inghilterra – Francia, gara valida per i quarti di finale dei Mondiali del Qatar.

RISULTATO FINALE: INGHILTERRA - FRANCIA 1-2

SECONDO TEMPO

55' è finita! La Francia batte 2-1 l'Inghilterra grazie alle reti di Tchouameni nel primo tempo e Giroud nella ripresa. In mezzo il pari di Kane su rigore, rigore fatale per lui che fallisce il possibile 2-2. Francia in semifinale dove affronterà il Marocco. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live di Calciomagazine

54' fallo di Coman al limite dell'area su Maguire in posizione centrale. Batte Rashford che con il destro sfiora la marcatura, palla un soffio sopra la traversa con Lloris impietrito

52' non ce la fa Stones che esce zoppicando dal campo, dentro Grealish

50' gioco fermo, a terra Stones a seguito di un duello con Giroud. In campo lo staff medico, scontro fortuito tra i due

49' cross di Shaw, buona la lettura di Lloris in uscita

46' raddoppio di marcatura efficace su Mbappé, riparte l'Inghilterra cross teso di Shaw verso il secondo palo per Rashford che viene anticipato dall'uscita di Lloris, c'è l'angolo. Batte Shaw in area libera di testa Upamecano

45' 8 minuti di recupero

44' gomito largo per Maguire su Griezmann, giallo giusto

44' buona la preparazione del tiro da fuori area con il destro di Mount ma mira da dimenticare

42' punizione dalla destra per gli inglese con Mount in area torre di Maguire, allontana Giroud

41' fallo in attacco per Gidoud

40' c'è Rashford per Foden

39' Kane sul dischetto ... palla in curva!!! Incredibile! Conclusione con il destro di potenza e bersaglio fallito per la gioia dei giocatori e tifosi francesi

36 intervento di Theo Hernandez sul neo entrato Mount in area, l'arbitro lascia giocare ma c'è una chiamata del VAR! Il giocatore in ritardo va diretto sull'uomo con Mount che l'aveva anticipato. RIGORE!!! C'è anche il giallo per Theo Hernandez

34' tre cambi: dentro Mount per Henderson, Sterling per Saka e Coman per Dembelé

33' GIROUD!!! QUESTA VOLTA NON FALLISCE IL BERSAGLIO, FRANCIA NUOVAMENTE IN VANTAGGIO! Sugli svilippi di un corner dalla sinistra, palla al limite per Griezmann, cross perfetto sul primo palo dove l'attaccante del Milan da due passi non perdona di testa!

32' grande intervento in tuffo di Pickford su Giroud! Colpo di interno piede da due passi un pò centrale e per riflesso sul fondo

31' sono 68.895 gli spettatori presenti

30' traversone di Theo Hernandez per la testa di Giroud che in area colpisce a lato

29' intervento di Upamecano su Bellingham in area, questa volta l'arbitro lascia giocare

27' fermato dall'altra parte in offside Griezmann

27' cross basso di Shaw sul secondo palo per Saka che spinge Theo Hernandez bravo ad anticiparlo in copertura

26' più fluida la manovra inglese in questa prima parte di ripresa

25' punizione di Henderson, palla in area per il colpo di testa di Maguire e palla si un soffio a lato con Lloris che sembrava sulla traiettoria

22' lancio di Mbappé in area Dembelé non controlla bene la sfera e la perde

20' imbucata di Tchouameni per Giroud che prova a intercettare la sfera inutilmente palla sul fondo. Al termine dell'azione a terra sia Saka dopo uno scontro con Rabiot non sanzionato che Giroud al flessore nel tentativo di raggiungere la sfera. Nessun problema per entrambi

17' sinistro rasoterra di Kane ma non impensierisce Lloris

15' numero di Saka che sulla trequarti prova a infilarsi centralmente ma stretto nella morsa difensiva calcia debole

11' numero di Mbappé su Walker, cross basso dal fondo, velo di Giroud e Dembelé in area difetta il controllo favorendo la chiusura della difesa!

10' risposta immediata della Francia con un bolide di Rabiot che prova con il collo pieno, respinge Pickford molto reattivo!

9' KANEEE!!! PAREGGIO DELL'INGHILTERRA!!! Dal dischetto con il collo destro per il 53esimo centro, palla a mezz'altezza alla destra del portiere spiazzato nell'occasione

7' RIGORE PER L'INGHILTERRA! Fallo di Tchouameni su Saka in area, nessun dubbio per l'arbitro

6' da Henderson a Saka che in area viene murata, quindi ancora la difesa che non consente la conclusione

5' pescato in fuorigioco Giroud, sale alta la difesa inglese

3' fallo di Henderson su Mbappé che aveva provato a superarlo con un doppio passo

1' cross di Foden basso per Kane anticipato in area da Upamecano, palla in angolo. Giallo a Dembelé per un precedente fallo. Sul corner palla sul destro velenoso di Bellingham centrale dal limite, alza sopra la traversa l'attento Lloris! Nuovo tiro dalla bandierina verso il secondo palo dove Lloris non ci arriva in un primo intervento ma rimedia e blocca la sfera

squadre in campo, si riparte dal vantaggio per 1-0 della Francia e nessun cambio nell'intervallo

PRIMO TEMPO

50' si chiude il primo tempo tra Inghilterra e Francia, 1-0 all'intervallo per i francesi grazie alla reti di Tchouameni al 17'. Piccola pausa e torniamo fra qualche istante per la ripresa del gioco

49' angolo dalla sinistra di Foden verso il secondo palo, palla preda della difesa. Intervento falloso su Theo Hernandez, un pestone e proteste di Deshamps dalla panchina

47' prova a congelare il gioco con il possesso palla la Francia in questi istanti che seperano dall'intervallo

45' 4 minuti di recupero

45' cross dal fondo di Bellingham ma in area ci sono solo maglie francesi

42' senza tanti complimenti in chiusura Stones su Mbappé ma c'è fallo laterale per gli inglesi. Ripatenza di Walker, fallo di Griezmann che è il primo ammonito del match

38' punizione astutamente conquistata da Mpappé appena arriva il raddoppio di marcatura. Schema di gioco partito da Griezmann palla a terra quindi dal fondo Theo Hernandez scarica su Mbappé, conclusione al volo alta!

34' intervento pulito al limite dell'area di Theo Hernandez su Saka ma non parte il contropiede

32' spinta in attacco di Rabiot su Kane prezioso in copertura

31' 108km/h la velocità della conclusione vincente di Tchouameni che sta regalando il vantaggio ai francesi

30' sul corner palla pericolosamente in area piccola dove libera Rabiot ma l'Inghilterra inizia a farsi più minacciosa

29' tentativo di uno due tra Henderson e Saka che non si chiude in are quindi ci pensa con il destro Kane dal limite a scaldare i guanti di Lloris, deviazione in angolo!

25' proteste vibranti per un intervento al limite dell'area di Upamecano su Kane non segnalato anche se c'è un check del VAR. Decisione non facile, a prima vista sembrava avvenuto fuori area. Il VAR conferma la decisione iniziale dell'arbitro che non ha punizione probabilmente hanno sbracciato entrambi

24' non si chiude uno scambio in verticale tra Kane e Bellingham che gli aveva dato il pallone di ritorno

22' doppia occasione per l'Inghilterra! Scambio Saka-Kane che in area si fa murare la conclusione ravvicinata di esterno destro quindi palla scodellata sul secondo palo con la difesa che allontana

19' intervento falloso su Saka quasi al limite dell'area, punito Rabiot. Batte Shaw che supera la barriera ma traiettoria centrale tra le braccia di Lloris

17' TCHOUAMENII!!! VANTAGGIO DELLA FRANCIA!!! Su sponda di Griezmann arriva una cannonata dai 25 metri con il destro e palla angolino sinistro e Pickford in leggero ritardo si fa sorprendere

15' dall'altra parte palla recuperata a centrocampo, cross lungo verso il secondo palo dove Dembelé arriva un soffio in ritardo

13' Upamecano e Varane raddoppiano la marcatura su Kane lanciato in profondità

11' da Griezmann a Dembelé, cross a rientrare dove a centroarea bravo Giroud a colpire di testa in tuffo, blocca a terra Pickford

10' angolo dalla destra verso il primo palo di Griezmann, attenta la difesa inglese nell'allontanare

9' cross interessante di Dembelé, in area Giroud anticipato da Maguire

8' lungo lancio di Maguire per Saka ma fuori misura, rimessa dal fondo per Lloris

7' scambio tra Mpabbé e Gioroud che non si chiude in area

5' intervento irregolare di Dembelé, punizione per l'Inghilterra sulla trequarti offensiva: batte Shaw, palla in area ma di testa allontana Upamecano. Il guadalinee segnala un offside a Maguire

4' da Henderson a Foden, tentativo dal limite dell'area in posizione centrale murato

3' adesso è la Francia a proporre la sua prima sortita, buona chiusura di Saka quindi perfeziona il disimpegno Rice

2' primo possesso palla per gli inglesi che senza fretta provano ad attaccare sulla sinistra d'attacco ma c'è la chiusura della difesa sulla trequarti

1' appena 30 secondi cambio pallone, apparso sgonfio dopo un tocco. Tacchetti affilati?

Si parte! Calcio d'avvio battuto dalla Francia in maglia blu notte, Inghilterra in quella a sfondo bianco

Il tempo è scaduto! E' ora di entrare in campo, si gioca per la semifinale, per un posto nella prime quattro del mondo! Inni nazionali e subito il fischio d'inizio

E' sfida tra bomber con Kane e Mbappé pericoli pubblici numero uno

Tra i protagonisti attesi per questa sera troviamo l'attaccante rossonero Olivier Giroud. Queste alcune sue recenti dichiarazioni: "Finora l'Inghilterra ha giocato un buon Mondiale, ma io spero possa incontrare difficoltà sabato contro di noi. Una partita speciale per noi che non vogliamo perdere. Affronteremo tanti ottimi giocatori". Quindi ha parlato di nazionale che può vantare tanti giovani talenti e gente capace di sacrificarsi.

Quello di questa sera è anche lo scontro tra la quinta e la quarta nazionale del ranking FIFA.

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, questa sera si chiude il quadro dei quarti di finale con l'attesissima sfida tra Inghilterra e Francia. Nel pomeriggio il Marocco ha sconfitto il Portogallo e sarà l'avversario della vincente di questa partita in semifinale. Dalle ore 20 saremo pronti a commentare in diretta l'incontro che si disputa al'Al Bayt Stadium di al Khor.

TABELLINO

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones (dal 52' st Grealish), Maguire, Shaw; Rice, Henderson (dal 34' st Mount), Bellingham; Saka (dal 34' st Sterling), Kane, Foden (dal 40' st Rashford). A disposizione: Pope, Ramsadale, Grealish, Sterling, Rashford, Trippier, Phillips, Dier, Coady, Alexander-Arnold, Mount, Wilson, Maddison, Gallagher. CT. Southgate

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé (dal 34' st Coman), Griezmann, Mbappé; Giroud. A disposizione: Madanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Kolo Muani, Fofana, Veretout, Saliba, Coman, Konate, Camavinga, Thuram. CT. Deschamps

Reti: al 17' pt Tchouameni, al 9' st Kane (rigore), al 33' st Giroud

Ammonizioni: Griezmann, Dembelé, Theo Hernandez, Maguire

Recupero: 4 minuti nel primo tempo, 8 minuti nel secondo tempo

NOTA: al 39' st Kane fallisce un rigore calciando alto