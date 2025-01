Nella guida tv dell’11 gennaio 2025 gli anticipi di Serie A saranno trasmessi da DAZN, Milan-Cagliari anche su Sky

Al centro della programmazione calcistica in tv di sabato 11 gennaio ci sono le gare della ventesima giornata di Serie A. L’Atalanta, seconda in classifica avrà la possibilità di raggiungere in testa alla classifica il Napoli, che ha tre punti (e anche una partita) in più. Gli orobici scenderanno in campo alle 15 a Udine contro l’Udinese. In contemporanea il Lecce ospiterà l’Empoli in una sfida in cui entrambi gli allenatori, D’Aversa e Giampaolo, hanno un trascorso sulla panchina avversaria.

Alle 18 andrà in scena il Derby della Mole Torino-Juventus. Se i granata vengono da un periodo poco brillante, gli juventini non sono da meno avendo, nelle ultime partite, vinto soltanto a Monza e avendo deluso anche in Supercoppa. In serata il Milan, che invece ha vinto quest’ultimo trofeo, riceverà a San Siro il Cagliari.

Nella ventiduesima giornata di Serie C spicca, nel Girone B, Pescara-Rimini perché gli abruzzesi, dopo il capitombolo della scorsa settimana sul campo della Torres, hanno la possibilità di riacciuffare in testa alla classifica l’Entella.

Uno sguardo all’estero con Borussia Monchegladbach-Bayern in Bundesliga e Siviglia-Valencia in Liga.

Calcio in tv oggi 11 gennaio 2025: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

12.30

Juventus-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

13.00

Atalanta-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

14.00

Alaves-Girona (Liga) – DAZN

15.00

Zona Serie A – DAZN

Udinese-Atalanta (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Empoli-Lecce (Serie A) – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

Trento-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Caldiero-Triestina (Serie C) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

Lumezzane-Lecco (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Giana Erminio-Pro Vercelli (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Taranto-Messina (Serie C) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 255) e NOW

Novara-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

Folgore Caratese-Casatese (Serie D) – SOLOCALCIO

Como-Fiorentina (Serie A femminile) – DAZN

Sassuolo-Lazio (Serie A femminile) – DAZN

15.30

St. Pauli-Eintracht Francoforte (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO

16.15

Valladolid-Betis (Liga) – DAZN

17.30

Pescara-Rimini (Serie C) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Ternana-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

Casertana-Picerno (Serie C) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

Renate-Alcione (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Sestri Levante-Pontedera (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00

Torino-Juventus (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30

Borussia-M.-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e NOW

Espanyol-Leganes (Liga) – DAZN

18.45

Ajax-RKC (Eredivisie) – MOLA

20.45

Milan-Cagliari (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00

Siviglia-Valencia (Liga) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

PSV-AZ (Eredivisie) – MOLA

Oviedo-Sporting Gijon (Segunda Division) – DAZN

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Quelli di Sky sono visibili su SkyG, app scaricabile gratuitamente