Elenco delle partite previste per oggi, sabato 11 gennaio 2025: testa a testa tra granata e bianconeri nel Derby della Mole, in Serie A protagoniste anche Milan e Atalanta e spazio ai top 5 campionati europei

Metà weekend trascorso e solito palinsesto di sfide calcistiche in evidenza per tutti gli amanti di questo sport. Quest’oggi sabato 11 gennaio torneranno infatti a pieno regime la Serie A, la Serie C, i tornei minori del nostro Paese e i top cinque campionati europei, tutti pronti a regalare nuove emozioni, in attesa del resto delle gare che tra domani e lunedì completerà il quadro. Andiamo, dunque, a compiere una panoramica sulla situazione del calcio italiano per poi effettuare un’analisi più in generale su quello estero.

Indice

Empoli e Lecce per risalire in fretta la classifica

Partiamo dunque dalla Serie A. Quattro i match in agenda e volti a inaugurare la giornata numero 20, la prima del girone di ritorno. In ordine cronologico troviamo innanzitutto il match delle 15 del Castellani tra Empoli e Lecce. Due squadre divise da appena tre lunghezze, seppur entrambe pienamente coinvolte nella lotta salvezza, vista la classifica estremamente corta in zona rossa. Al di là della precaria posizione, una 17esima piazza a pari merito con il Cagliari, ad arrivare peggio all’appuntamento è proprio la formazione salentina, capace di raccogliere appena un punto nelle ultime tre, frutto di un pareggio strappato al Genoa e due sconfitte contro Como e Lazio.

Un periodo di flessione piuttosto evidente della nuova gestione Giampaolo, di cui gli avversari toscani vorranno certamente approfittare. E ciò sia per porre fine al filotto negativo di risultati che non li vede vincere dallo scorso 8 dicembre, sia per rilanciarsi in graduatoria. A tal proposito sembrerebbe avere le idee chiare l’allenatore dell’Empoli D’Aversa, orientato a riproporre lo stesso undici reduce dal pareggio di Venezia. In difesa sono attesi Ismajli, Goglichidze e Viti. In attacco confermatissimo il tandem Esposito-Colombo. Collaudato 4-3-3 dall’altro lato per mister Giampaolo, il quale rilancerà il quartetto difensivo formato da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo. Unico ballottaggio nel tridente offensivo, con Morente favorito sul neo arrivo Karlsson per affiancare Dorgu e Krstovic.

La Dea per riprendere la marcia Scudetto, i friulani per estendere la serie di risultati utili consecutivi

Sempre alle 15 è in agenda pure l’incrocio del Bluenergy Stadium tra Udinese e Atalanta. Dopo la parentesi negativa della Supercoppa, la Dea torna a concentrarsi sul campionato consapevole di doversi riscattare immediatamente per proseguire la marcia verso il sogno Scudetto. Nel mirino il primo posto del Napoli, bravo a sfruttare il turno di stop dei bergamaschi dello scorso week end e per questo distante ad oggi tre lunghezze.

Un gap assolutamente ricucibile anche in considerazione del recupero in programma settimana prossima contro la Juventus, ma guai a sottovalutare lo stato di forma dei friulani. La cartina al tornasole è data da un 2024 chiuso alla grande e dalla serie positiva di tre risultati utili consecutivi inanellati, partendo dalla vittoria contro la Fiorentina per poi proseguire con i pareggi con Torino e Verona. Un percorso quello dei bianconeri in grado di rafforzare la nona posizione in classifica con vista sull’Europa e con l’obiettivo salvezza ormai ampiamente blindato già al giro di boa.

Per quanto riguarda le formazioni, il tecnico dei bianconeri Runjaić non avrà a disposizione due pedine fondamentali: il portiere Okoye per infortunio e il centravanti Lucca per squalifica. Al loro posto pronti Sava tra i pali, e Sanchez come partner designato di Thauvin. Problemi quasi identici in casa Atalanta, dal momento che mister Gasperini dovrà anch’egli rinunciare ai lungodegenti Cuadrado e Retegui. Via libera dunque ad una rivoluzione in attacco con Pasalic sulla trequarti e De Ketelaere e Lookman a comporre il tandem avanzato.

Il Toro per spezzare un infausto tabù, la Vecchia Signora per ritrovare continuità di risultati

Il pomeriggio proseguirà, alle ore 18, con il match più atteso di giornata: il Derby della Mole tra Torino e Juventus. Incontro che rappresenta una sorta di tabù per i granata, a secco di vittorie da ormai un decennio con l’ultima affermazione datata addirittura aprile 2015. Una tradizione infausta da cancellare quanto prima, ma non sarà impresa facile. Tante le difficoltà incontrate fino a questo punto del campionato dal Torino, protagonista di un campionato decisamente al di sotto delle aspettative di inizio stagione – periodo in cui i piemontesi erano riusciti perfino a portarsi in testa per un paio di turni – e di una posizione di classifica a dir poco anonima.

I 21 punti fin qui raccolti non possono essere considerati un bottino sufficiente per poter ambire a qualcosa di più di una salvezza tranquilla, così come sono pochi i 32 punti conquistati dalla Vecchia Signora per poter coltivare sogni Scudetto, vista la distanza ormai siderale dal Napoli capolista. Nonostante ciò, la qualificazione Champions e il quarto posto della Lazio restano ampiamente alla portata, ma sarà fondamentale ritrovare una continuità di risultati che finora ha decisamente frenato la rincorsa alle posizioni di vertice.

Sebbene la casella delle sconfitte riporti ancora lo zero, sono stati tantissimi i pareggi centrati in campionato, a cui da ultimo si è aggiunta pure la sconfitta in semifinale di Supercoppa col Milan, la prima subita in stagione per mano di un club italiano. Vorrà dunque voltare pagina mister Thiago Motta, ed è per questo che potrebbero esserci alcuni avvicendamenti di formazione.

In porta Perin sarà chiamato a far rifiatare Di Gregorio, mentre in difesa, accanto a Savona, Gatti e Kalulu potrebbe essere confermato McKennie con Cambiaso che andrebbe ad accomodarsi nuovamente in panchina. In avanti sono Nico Gonzalez, Yildiz e Mbangula i candidati più autorevoli al momento per giocare alle spalle di Vlahovic. 3-5-2 dall’altro lato per l’allenatore Vanoli. Sulle fasce dovrebbero rivedersi Pedersen e Lazaro con Ricci, Linetty e Gineitis in mezzo al campo, conferma in avanti per le due punte Che Adams e Karamoh.

Esordio in campionato per Conceiçao da allenatore rossonero dopo la vittoria in Supercoppa, il Cagliari per tenersi a galla sulla linea della retrocessione

Alle 20.45 chiude l’agenda di giornata in Serie A il match di San Siro Milan–Cagliari. Archiviato l’esonero di Fonseca, si respira aria di grande attesa per la prima in Serie A di Sergio Conceiçao sulla panchina del Diavolo dopo le “conquiste” in Arabia. Davvero straordinario l’impatto sull’ambiente del neo allenatore rossonero, capace di rigenerare una squadra spenta in pochissimi giorni, conquistando inaspetattamente la Supercoppa Italiana grazie alle vittorie in successione su Juventus e Inter e conducendo così il Diavolo al 50° trofeo della propria storia. Un trionfo giunto in seguito ad una prima parte di campionato davvero deludente che ha visto i meneghini impantanarsi in zona Europa League ed arrancare per tenere il passo delle prime della classe.

Ora però sembrerebbe essere arrivato un punto di svolta: nel mirino dei meneghini il terzo successo di fila per riemergere definitivamente. Di ftonte un Cagliari a sua volta affamato di punti salvezza e anch’esso obbligato ad un risultato positivo per tenersi a galla al di sopra della linea della retrocessione. Capitolo formazioni. Buone notizie per Conceiçao: dopo aver già recuperato Leao in Supercoppa, anche Tomori tornerà anche al centro della retroguardia, con il tecnico portoghese pronto a confermare lo stesso undici uscito vittorioso contro l’Inter. Sull’altra sponda, out Luvumbo e Mina per mister Nicola: al loro posto Palomino con Luperto in difesa e Viola con Felici dietro Piccoli in attacco.

Il programma di Lega Pro e dei tornei minori italiani

Scendiamo più giù di categoria e soffermiamoci sulla Serie C. Undici gli incontri in programma nei tre raggruppamenti, con fischio d’inizio fissato tra le 14 e le 17.30. Nel Girone A occhi puntati su Caldiero Terme-Triestina, Giana Erminio-Pro Vercelli, Lumezzane-Lecco, Novara-Virtus Verona, Trento-Atalanta U23 e Renate-Alcione Milano. Molto meno sostanzioso, invece, il palinsesto del Girone B, dove si disputeranno Pescara-Rimini, Sestri Levante-Pontedera e Ternana-Gubbio. Stesso discorso per il Gruppo C, dove si giocheranno solo due match: Taranto-Messina e Casertana-AZ Picerno. Si scenderà in campo poi anche in Serie D, in Serie A Femminile e nel campionato Primavera 1 con Atalanta-Milan in programma alle 13.

Il palinsesto europeo

Panoramica ora sulle partite in programma nel resto d’Europa. Week end senza Premier League, visto che dalle 13 alle 19 proseguiranno i 32esimi di finale di FA Cup, la principale coppa nazionale di calcio inglese, nonché la più antica competizione calcistica ufficiale al mondo, con ben 19 gare in risalto che impegnaranno anche club di prima divisione come Chelsea, Liverpool, Brighton e Leicester.

Saturday night invece in primo piano in Bundesliga, dove si giocherà il 16esimo turno di prima divisione tedesca con altri sei gli incontri. Di questi, cinque con calcio d’inizio fissato alle 15.30, Friburgo-Kiel, Heidenheim-Union Berlino, Hoffenheim-Wolfsburg, St. Pauli-Eintracht Francoforte e uno, Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco, alle 18.30.

Parentesi dedicata al 19esimo turno di Liga spagnola. Quattro in tal caso le gare in evidenza dalle 14 alle 21: in successione Alavés-Girona, Real Valldolid-Betis, Espanyol-Leganés e Siviglia-Valencia.

Focus sulla Ligue 1 e sulle tre gare in agenda e valide per la 17esima di prima divisione francese: alle 17 spazio a Brest-Lione, mentre alle 19 e alle 21 a Reims-Nizza e a Rennes-Olympique Marsiglia.

Giù il sipario sulla disamina europea con il calcio olandese e l’Eredivisie, campionato in cui avanza spedito il turno numero 18 con altri quattro incontri il cui fischio d’inizio è fissato tra le 16.30 e le 21: Heracles-Sparta Rotterdam, Ajax-Waalwijk, Zwolle-Nijmegen e PSV EIndhoven-AZ Alkmaar.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15:00

18:00

20:45

BUNDESLIGA

18:30

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco

FA CUP

13:15

Liverpool-Accrington

18:45

Manchester City-Salford

LEGA PRO

14:00

Taranto-Messina

15:00

Caldiero Terme-Triestina

Giana Erminio-Pro Vercelli

Lumezzane-Lecco

Novara-Virtus Verona

Trento-Atalanta U23

17:30

Casertana-AZ Picerno

Pescara-Rimini

Renate-Alcione Milano

Sestri Levante-Pontedera

Ternana-Gubbio

SERIE D

14:30

Desenzano-Magenta

Treviso-Calvi Noale

Programma delle partite dell’11 gennaio 2025

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE

Maniema (Drc) – Mamelodi (Rsa) 14:00

Sagrada (Ang) – Pyramids (Egy) 17:00

Stade d’Abidjan (Ivo) – Al Ahly (Egy) 17:00

FAR Rabat (Mar) – Raja Casablanca (Mar) 20:00

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

AF Elbasani – Teuta 17:00

Partizani – Skenderbeu 17:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Orubah – Al-Hilal 14:45

Al Qadisiya – Al-Taawon 15:40

Al Feiha – Al-Ittihad FC 18:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Wellington Phoenix – Adelaide United 05:00

Melbourne City – Brisbane Roar 07:00

Sydney FC – Central Coast Mariners 09:35

Perth Glory – Auckland FC 11:45

BELGIO JUPILER LEAGUE

Westerlo – St. Truiden 16:00

Genk – Leuven 18:15

Charleroi – Royale Union SG 20:45

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guanacasteca – Liberia 02:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

National Bank Egypt – Ismaily 15:00

Al Ittihad – ZED 18:00

FRANCIA LIGUE 1

Brest – Lione 17:00

Reims – Nizza 19:00

Rennes – Marsiglia 21:05

FRANCIA LIGUE 2

Bastia – AC Ajaccio 14:00

Caen – Grenoble 14:00

Paris FC – Amiens 14:00

Lorient – Metz 20:00

GALLES CYMRU PREMIER

Aberystwyth – Briton Ferry 13:45

Bala Town – Caernarfon 13:45

GERMANIA BUNDESLIGA

Friburgo – Kiel 15:30

Heidenheim – Union Berlino 15:30

Hoffenheim – Wolfsburg 15:30

Magonza – Bochum 15:30

St. Pauli – Francoforte 15:30

Monchengladbach – Bayern 18:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Olympiakos – Aris 19:30

INGHILTERRA FA CUP

Birmingham – Lincoln 13:00

Bristol City – Wolves 13:00

Middlesbrough – Blackburn 13:00

Liverpool – Accrington 13:15

Leicester – QPR 15:00

Bournemouth – West Brom 16:00

Brentford – Plymouth 16:00

Chelsea – Morecambe 16:00

Exeter – Oxford Utd 16:00

Norwich – Brighton 16:00

Nottingham – Luton 16:00

Reading – Burnley 16:00

Sunderland – Stoke 16:00

Leeds – Harrogate 18:45

Manchester City – Salford 18:45

Coventry – Sheffield Wed 19:00

Leyton Orient – Derby 19:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Haifa – Kiryat Shmona 14:00

B. Jerusalem – Maccabi Bnei Raina 17:00

M. Petach Tikva – Hapoel Jerusalem 17:00

Netanya – Sakhnin 17:00

Ironi Tiberias – M. Tel Aviv 18:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Atalanta U20 – Milan U20 13:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Cittadella U19 – Renate U19 11:00

Cosenza U19 – Ternana U19 11:00

Pescara U19 – Salernitana U19 11:30

Ascoli U19 – Monopoli U19 14:30

Avellino U19 – Frosinone U19 14:30

Como U19 – Entella U19 14:30

Modena U19 – Venezia U19 14:30

Napoli U19 – Benevento U19 14:30

Padova U19 – Brescia U19 14:30

Palermo U19 – Perugia U19 14:30

Pro Vercelli U19 – FeralpiSalò U19 14:30

Spal U19 – AlbinoLeffe U19 14:30

Südtirol U19 – Parma U19 14:30

Vicenza U19 – Reggiana U19 14:30

ITALIA SERIE A

Empoli – Lecce 15:00

Udinese – Atalanta 15:00

Torino – Juventus 18:00

Milan – Cagliari 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Juventus D – Sampdoria D 12:30

Como D – Fiorentina D 15:00

Sassuolo D – Lazio D 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Caldiero Terme – Triestina 15:00

Giana Erminio – Pro Vercelli 15:00

Lumezzane – Lecco 15:00

Novara – Virtus Verona 15:00

Trento – Atalanta U23 15:00

Renate – Alcione Milano 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Pescara – Rimini 17:30

Sestri Levante – Pontedera 17:30

Ternana – Gubbio 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Taranto – ACR Messina 14:00

Casertana – Picerno 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Bra – Fossano 14:30

Cairese – Sanremese 14:30

Chieri – Asti 14:30

NovaRomentin – Vado 14:30

Imperia – Oltrepo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Breno – Sangiuliano City 14:30

Club Milano – Ciliverghe Mazzano 14:30

Desenzano – Magenta 14:30

Varesina – Arconatese 14:30

Chievo – Pro Palazzolo 15:00

Folgore Caratese – USD Casatese 15:00

Pro Sesto – Castellanzese 15:00

Sant’Angelo – Sondrio 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Brian Lignano – Este 14:30

Campodarsego – Portogruaro 14:30

Ciserano-Bergamo – Lavis 14:30

Montecchio Maggiore – Real Calepina 14:30

Treviso – Calvi Noale 14:30

Caravaggio – Adriese 15:00

Villa Valle – Bassano 15:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem – COD Meknes 16:00

Safi – Chabab Mohammedia 18:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tepatitlan de Morelos – Venados 02:00

Atletico La Paz – Tlaxcala 04:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Queretaro – Club America 02:00

Mazatlan FC – Juarez 04:00

Tijuana – Toluca 04:05

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Germania U17 – Portogallo U17 14:00

Germania U16 – Portogallo U16 15:00

OLANDA EREDIVISIE

Heracles – Sparta Rotterdam 16:30

Ajax – Waalwijk 18:45

Zwolle – Nijmegen 20:00

PSV – Alkmaar 21:00

PORTOGALLO COPPA DI LEGA

Sporting – Benfica 20:45

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cailungo – Libertas 15:00

Domagnano – Folgore 15:00

Fiorentino – Faetano 15:00

Murata – La Fiorita 15:00

Juvenes/Dogana – Tre Penne 18:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Ross County – Celtic 13:30

Hibernian – Motherwell 16:00

St. Mirren – Dundee Utd 16:00

SPAGNA LALIGA

Alaves – Girona 14:00

Valladolid – Betis 16:15

Espanyol – Leganes 18:30

Siviglia – Valencia 21:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Club Ferrol – Cartagena 14:00

Albacete – Racing Santander 16:15

Huesca – Mirandes 16:15

Malaga – La Coruna 18:30

Tenerife – Castellon 18:30

R. Oviedo – Gijon 21:00

SUDAFRICA PREMIERSHIP

Magesi – AmaZulu 14:30

Marumo Gallants – Cape Town City 14:30

Chippa United – Royal AM Posticipata

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Club Africain – Gabes 14:00

Soliman – Stade Tunisien 14:00

US Tataouine – Metlaoui 14:00

TURCHIA SUPER LIG

Kayserispor – Samsunspor 11:30

Hatayspor – Rizespor 14:00

Besiktas – Bodrumspor 17:00