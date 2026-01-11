Nella guida TV di domenica 11 gennaio 2026 le gare di Serie A saranno trasmesse su DAZN, Verona-Lazio anche sui canali Sky
La programmazione calcistica di domenica 11 gennaio comincia alle 11 quando SPORTITALIA trasmette Fiorentina‑Juventus Primavera, primo antipasto di una giornata che si preannuncia intensa. Dopo una lunga pausa, si riparte alle 11.00 con Cesena‑Genoa Primavera su Primavera TV, mentre alle 12.15 COMO TV propone Heerenveen‑Feyenoord dall’Eredivisie.
Alle 12.30 si accende il primo blocco di partite italiane: Lecce‑Parma su DAZN, Livorno‑Juventus Next Gen e Casarano‑Atalanta U23 su Sky e NOW.
Alle 13.00 spazio ancora ai giovani con Inter‑Sassuolo e Parma‑Cagliari Primavera, oltre alla FA Cup con Derby County‑Leeds.
Nel primo pomeriggio, alle 14.00, DAZN manda in onda Rayo Vallecano‑Maiorca, mentre alle 14.30 Sky propone un vero e proprio mosaico di sfide di Serie C, dalla Catania‑Cavese a Novara‑Dolomiti Bellunesi, passando per Monopoli‑Siracusa, Carpi‑Pianese e molte altre. Spazio anche alla Serie D con Lentigione‑Pro Sesto e all’Eredivisie con Telstar‑Ajax.
Alle 15.00 riflettori puntati su Fiorentina‑Milan in Serie A, mentre in contemporanea si giocano Mantova‑Palermo (Serie B), Juventus‑Roma per la Supercoppa Italiana femminile e diverse gare di FA Cup.
Alle 15.30 prosegue il programma inglese con una lunga serie di match di coppa, mentre Sky trasmette Borussia Mönchengladbach‑Augsburg per la Bundesliga.
Nel tardo pomeriggio, alle 16.00, COMO TV propone Dundee‑Hearts, seguito alle 16.15 da Levante‑Espanyol su DAZN.
Alle 17.15 torna la Serie B con Padova‑Modena, mentre alle 17.30 si apre un nuovo blocco di partite: Bayern‑Wolfsburg in Bundesliga, cinque sfide di Serie C su Sky, Manchester United‑Brighton in FA Cup e Aberdeen‑Rangers dal campionato scozzese.
Alle 18.00 spazio a un altro big match di Serie A: Verona‑Lazio, trasmesso da DAZN e Sky. In contemporanea, COMO TV manda in onda Nantes‑Nizza per la Coppa di Francia.
La serata entra nel vivo alle 20.00 con la finale di Supercoppa di Spagna, Barcellona‑Real Madrid, trasmessa da Cronache di Spogliatoio.
Alle 20.30 Sky propone Pineto‑Guidonia per la Serie C, mentre alle 20.45 arriva uno dei match più attesi della giornata: Inter‑Napoli, in diretta su DAZN.
A chiudere il programma, alle 21.00, Lille‑Lione per la Coppa di Francia e, alle 21.15, Uniao Torreense‑Uniao Leiria per la Taça de Portugal.
11.00
Fiorentina‑Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
Cesena‑Genoa (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV
12.15
Heerenveen‑Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV
12.30
Lecce‑Parma (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Livorno‑Juventus Next Gen (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 257, NOW
Casarano‑Atalanta U23 (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 258, NOW
13.00
Inter‑Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA
Parma‑Cagliari (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV
Derby County‑Leeds (FA Cup) – DAZN, Discovery+
14.00
Rayo Vallecano‑Maiorca (Liga) – DAZN
14.30
Catania‑Cavese (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
Monopoli‑Siracusa (Serie C) – Sky Sport Max, Sky Sport 252, NOW
Alcione‑Cittadella (Serie C) – Sky Sport 253, NOW
Carpi‑Pianese (Serie C) – Sky Sport 254, NOW
Virtus Verona‑Arzignano (Serie C) – Sky Sport 255, NOW
Novara‑Dolomiti Bellunesi (Serie C) – Sky Sport 256, NOW
Lentigione‑Pro Sesto (Serie D) – Vivo Azzurro TV
Telstar‑Ajax (Eredivisie) – COMO TV
15.00
Fiorentina‑Milan (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
Mantova‑Palermo (Serie B) – DAZN, Lab Channel
Bologna‑Monza (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV
Portsmouth‑Arsenal (FA Cup) – DAZN, Discovery+
Juventus‑Roma (Supercoppa Italiana femminile) – Sky Sport Uno, NOW
15.30
Borussia Mönchengladbach‑Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Mix, NOW
West Ham‑QPR (FA Cup) – DAZN, Discovery+
Norwich‑Walsall (FA Cup) – DAZN, Discovery+
Swansea‑WBA (FA Cup) – DAZN, Discovery+
Hull City‑Blackburn (FA Cup) – DAZN, Discovery+
Sheffield United‑Mansfield (FA Cup) – DAZN, Discovery+
16.00
Dundee‑Hearts (Campionato scozzese) – COMO TV
16.15
Levante‑Espanyol (Liga) – DAZN
17.15
Padova‑Modena (Serie B) – DAZN, Lab Channel
17.30
Bayern‑Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Max, NOW
Casertana‑Benevento (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW
Arezzo‑Pontedera (Serie C) – Sky Sport 253, NOW
Lecco‑Triestina (Serie C) – Sky Sport 254, NOW
Sambenedettese‑Gubbio (Serie C) – Sky Sport 255, NOW
Perugia‑Bra (Serie C) – Sky Sport 256, NOW
Manchester United‑Brighton (FA Cup) – DAZN, Discovery+
Aberdeen‑Rangers (Campionato scozzese) – COMO TV
18.00
Verona‑Lazio (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
Nantes‑Nizza (Coppa di Francia) – COMO TV
20.00
Barcellona‑Real Madrid (Finale Supercoppa di Spagna) – Cronache di Spogliatoio
20.30
Pineto‑Guidonia (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW
20.45
Inter‑Napoli (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)
21.00
Lille‑Lione (Coppa di Francia) – COMO TV
21.15
Uniao Torreense‑Uniao Leiria (Taça de Portugal) – COMO TV