Nella guida TV di domenica 11 gennaio 2026 le gare di Serie A saranno trasmesse su DAZN, Verona-Lazio anche sui canali Sky

La programmazione calcistica di domenica 11 gennaio comincia alle 11 quando SPORTITALIA trasmette Fiorentina‑Juventus Primavera, primo antipasto di una giornata che si preannuncia intensa. Dopo una lunga pausa, si riparte alle 11.00 con Cesena‑Genoa Primavera su Primavera TV, mentre alle 12.15 COMO TV propone Heerenveen‑Feyenoord dall’Eredivisie.

Alle 12.30 si accende il primo blocco di partite italiane: Lecce‑Parma su DAZN, Livorno‑Juventus Next Gen e Casarano‑Atalanta U23 su Sky e NOW.

Alle 13.00 spazio ancora ai giovani con Inter‑Sassuolo e Parma‑Cagliari Primavera, oltre alla FA Cup con Derby County‑Leeds.

Nel primo pomeriggio, alle 14.00, DAZN manda in onda Rayo Vallecano‑Maiorca, mentre alle 14.30 Sky propone un vero e proprio mosaico di sfide di Serie C, dalla Catania‑Cavese a Novara‑Dolomiti Bellunesi, passando per Monopoli‑Siracusa, Carpi‑Pianese e molte altre. Spazio anche alla Serie D con Lentigione‑Pro Sesto e all’Eredivisie con Telstar‑Ajax.

Alle 15.00 riflettori puntati su Fiorentina‑Milan in Serie A, mentre in contemporanea si giocano Mantova‑Palermo (Serie B), Juventus‑Roma per la Supercoppa Italiana femminile e diverse gare di FA Cup.

Alle 15.30 prosegue il programma inglese con una lunga serie di match di coppa, mentre Sky trasmette Borussia Mönchengladbach‑Augsburg per la Bundesliga.

Nel tardo pomeriggio, alle 16.00, COMO TV propone Dundee‑Hearts, seguito alle 16.15 da Levante‑Espanyol su DAZN.

Alle 17.15 torna la Serie B con Padova‑Modena, mentre alle 17.30 si apre un nuovo blocco di partite: Bayern‑Wolfsburg in Bundesliga, cinque sfide di Serie C su Sky, Manchester United‑Brighton in FA Cup e Aberdeen‑Rangers dal campionato scozzese.

Alle 18.00 spazio a un altro big match di Serie A: Verona‑Lazio, trasmesso da DAZN e Sky. In contemporanea, COMO TV manda in onda Nantes‑Nizza per la Coppa di Francia.

La serata entra nel vivo alle 20.00 con la finale di Supercoppa di Spagna, Barcellona‑Real Madrid, trasmessa da Cronache di Spogliatoio.

Alle 20.30 Sky propone Pineto‑Guidonia per la Serie C, mentre alle 20.45 arriva uno dei match più attesi della giornata: Inter‑Napoli, in diretta su DAZN.

A chiudere il programma, alle 21.00, Lille‑Lione per la Coppa di Francia e, alle 21.15, Uniao Torreense‑Uniao Leiria per la Taça de Portugal.

Calcio in tv oggi 11 gennaio 2026: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Fiorentina‑Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cesena‑Genoa (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

12.15

Heerenveen‑Feyenoord (Eredivisie) – COMO TV

12.30

Lecce‑Parma (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Livorno‑Juventus Next Gen (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 257, NOW

Casarano‑Atalanta U23 (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 258, NOW

13.00

Inter‑Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Parma‑Cagliari (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

Derby County‑Leeds (FA Cup) – DAZN, Discovery+

14.00

Rayo Vallecano‑Maiorca (Liga) – DAZN

14.30

Catania‑Cavese (Serie C) – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

Monopoli‑Siracusa (Serie C) – Sky Sport Max, Sky Sport 252, NOW

Alcione‑Cittadella (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

Carpi‑Pianese (Serie C) – Sky Sport 254, NOW

Virtus Verona‑Arzignano (Serie C) – Sky Sport 255, NOW

Novara‑Dolomiti Bellunesi (Serie C) – Sky Sport 256, NOW

Lentigione‑Pro Sesto (Serie D) – Vivo Azzurro TV

Telstar‑Ajax (Eredivisie) – COMO TV

15.00

Fiorentina‑Milan (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

Mantova‑Palermo (Serie B) – DAZN, Lab Channel

Bologna‑Monza (Campionato Primavera) – PRIMAVERA TV

Portsmouth‑Arsenal (FA Cup) – DAZN, Discovery+

Juventus‑Roma (Supercoppa Italiana femminile) – Sky Sport Uno, NOW

15.30

Borussia Mönchengladbach‑Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Mix, NOW

West Ham‑QPR (FA Cup) – DAZN, Discovery+

Norwich‑Walsall (FA Cup) – DAZN, Discovery+

Swansea‑WBA (FA Cup) – DAZN, Discovery+

Hull City‑Blackburn (FA Cup) – DAZN, Discovery+

Sheffield United‑Mansfield (FA Cup) – DAZN, Discovery+

16.00

Dundee‑Hearts (Campionato scozzese) – COMO TV

16.15

Levante‑Espanyol (Liga) – DAZN

17.15

Padova‑Modena (Serie B) – DAZN, Lab Channel

17.30

Bayern‑Wolfsburg (Bundesliga) – Sky Sport Max, NOW

Casertana‑Benevento (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW

Arezzo‑Pontedera (Serie C) – Sky Sport 253, NOW

Lecco‑Triestina (Serie C) – Sky Sport 254, NOW

Sambenedettese‑Gubbio (Serie C) – Sky Sport 255, NOW

Perugia‑Bra (Serie C) – Sky Sport 256, NOW

Manchester United‑Brighton (FA Cup) – DAZN, Discovery+

Aberdeen‑Rangers (Campionato scozzese) – COMO TV

18.00

Verona‑Lazio (Serie A) – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

Nantes‑Nizza (Coppa di Francia) – COMO TV

20.00

Barcellona‑Real Madrid (Finale Supercoppa di Spagna) – Cronache di Spogliatoio

20.30

Pineto‑Guidonia (Serie C) – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW

20.45

Inter‑Napoli (Serie A) – DAZN, DAZN 1 (Sky 214)

21.00

Lille‑Lione (Coppa di Francia) – COMO TV

21.15

Uniao Torreense‑Uniao Leiria (Taça de Portugal) – COMO TV