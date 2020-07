Si giocano gli anticipi della 32° giornata di Serie A, la 34° giornata di Premier League, la 35° giornata di Liga spagnola. Spazio anche ad Eliteserien e MLS

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in tv di sabato 11 luglio c’é la 32° giornata di Serie A. Si comincia alle 19.15 con Lecce – Sassuolo. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso per 2-1 in casa del Lecce e in classifica sono secondi con 68 punti, a sette lunghezze dalla capolista Juventus. Gli ospiti hanno vinto per 2-1 contro il Bologna e sono ottavi a quota 43. Alle 19.30 scendono in campo Brescia e Roma. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso per 3-1 sul campo del Torino e sono penultimi con 21 punti, A quota 51 la Roma, quinta e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro il Parma.

In serata, alle 21.45 si gioca il big match Juventus – Atalanta. Nell’ultimo turno disputato i padroni di casa hanno perso per 4-2 a San Siro contro il Milan e sono primi in classifica con 75 punti, a +8 dalla Lazio. A quota 66 l’Atalanta, terza e reduceda sei vittorie consecutive, ultima delle quali quella contro la Sampdoria.

Per la trentatreesima giornata di Premier League si giocano Norwich-West Ham, Watford-Newcastle, Liverpool-Burnley, Sheffield United-Chelsea e Brighton-Manchester City. Per la trentacinquesima giornata di Liga spagnola toccherà a Osasuna – Celta Vigo, Valladolid – Barcellona, Atletico Madrid – Betis. Spazio anche ad Eliteserien e MLS.

Calcio in tv oggi 11 luglio 2020: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

03.08

Seattle Sounders-San José Earthquakes (MLS) – DAZN

13.30

Norwich-West Ham (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Watford-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT ARENA

16.00

Liverpool-Burnley (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

17.00

Osasuna-Celta (Liga) – DAZN e DAZN1

17.15

Lazio-Sassuolo (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

18.30

Sheffield United-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

19.30

Brescia-Roma (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Valladolid-Barcellona (Liga) – DAZN

20.30

Rosenborg-Stromsgodset (Tippeligaen) – EUROSPORT 1

21.00

Brighton-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

21.45

Juventus-Atalanta (Serie A) – DAZN e DAZN1

22.00

Atletico Madrid-Betis (Liga) – DAZN

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente, da PC, smartphone e tablet.

Inoltre, su questo stesso sito, si potrà seguire la diretta testuale di: