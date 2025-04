Nella guida tv del 13 aprile 2025 gli anticipi di Serie A saranno trasmessi da DAZN, Como-Torino anche su Sky

MILANO – Al centro della programmazione calcistica in tv di domenica 13 aprile ci sono le gare della trentaduesima giornata di Serie A. Alle ore 12:30, l’Atalanta affronterà il Bologna in un incontro che mette in palio il terzo posto. Le due squadre sono separate da un solo punto, rendendo questo incontro ancora più avvincente. Gli orobici arrivano da tre sconfitte consecutive e saranno desiderosi di interrompere questo trend negativo. Con un attuale terzo posto in classifica, grazie a 58 punti, 17 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, la squadra di Bergamo ha decisamente bisogno di riacquistare fiducia. D’altro canto, il Bologna, riduce da un pareggio con il Napoli, non può permettersi di sottovalutare l’avversario.

Alle 15:00, il Franchi ospiterà la Fiorentina, che cercherà di dare continuità al buon pareggio ottenuto contro il Milan. Attualmente ottavi con 45 punti, i viola devono capitalizzare su questo slancio positivo per mantenere vive le speranze di piazzamento europeo. Contro di loro ci sarà un Parma in difficoltà, bloccato al sedicesimo posto con 27 punti. Dopo un pareggio contro l’Inter, i Ducali dovranno sfruttare ogni opportunità per incrementare il loro bottino e allontanarsi dalla zona retrocessione. In contemporanea, Verona e Genoa scenderanno in campo in un match fondamentale per la tranquillità. Gli scaligeri, reduci da un pareggio contro il Torino, occupano il quattordicesimo posto con 31 punti, mentre il Genoa, dopo un’importantissima vittoria contro l’Udinese, è dodicesimo con 38 punti.

L’incontro tra Como e Torino, in programma alle 18:00, vedrà i lariani cercare di continuare il buon momento dopo la vittoria esterna contro il Monza. Attualmente tredicesimi con 33 punti, il Como deve rimanere vigile. Dall’altra parte, il Torino, decimo in classifica con 40 punti e fresco di un pari contro il Verona, vorrà confermare la propria solidità e cercare di riavvicinarsi alla zona europea.

La giornata culminerà con il tanto atteso derby della capitale, Lazio contro Roma, previsto per le 20:45. Questo incontro ha un sapore particolare, poiché le due squadre si trovano in momenti diversi. La Lazio, dopo una sconfitta in Europa, dovrà reagire rapidamente per mantenere vivo il morale, mentre la Roma, fresca di un pareggio contro la Juventus, sembra più riposata e pronta a lanciarsi nella battaglia.

In Serie B lo Spezia, terzo, cercherà sul campo del Mantova di ottenere punti preziosi per ecuperare terreno sul Pisa. In Serie C, nel Girone B, l’Entella potrebbe conquistare la matematica promozione.

Il 12 aprile offrirà una varietà di incontri nelle principali leghe europee. Per il Campionato Primavera avremo il derby Sampdoria-Genoa. In Premier League spicca Liverpool West Ham, in Liga Alaves-Real Madrid

Ampio spazio dedicato nella notte al calcio americano e sudamericano.

Di seguito la programmazione completa.

01.30

DC United-Cincinnati, Montreal Impact-Charlotte, New York City-Philadelphia Union, Whitecaps-Austin (MLS) – APPLE TV

Belgrano-Boca Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA e MOLA

02.30

Dallas-Seattle Sounders, Nashville-Real Salt Lake (MLS) – APPLE TV

03.30

Colorado Rapids-San Diego (MLS) – APPLE TV

04.30

LA Galaxy-Houston Dynamo, Los Angeles FC-San José (MLS) – APPLE TV

11.00

Genoa-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.30

Roma-Juventus (Serie A femminile) – RAI SPORT e DAZN

12.30

Atalanta-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Milan Futuro-Ternana (Serie C) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

13.00

Cagliari-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Aberdeen-Rangers (Scottish League) – MOLA

14.00

Osasuna-Girona (Liga) – DAZN

15.00

Zona Serie A – DAZN

Fiorentina-Parma (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Verona-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

Liverpool-West Ham (Premier League) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e NOW

Chelsea-Ipswich (Premier League) – SKY SPORT (canale 257) e NOW

Wolverhampton-Tottenham (Premier League) – SKY SPORT (canale 258) e NOW

Cesena-Frosinone (Serie B) – DAZN

Cremonese-Juve Stabia (Serie B) – DAZN

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT CALCIO e NOW

Triestina-Padova (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Virtus Entella-Arezzo (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Virtus Verona-Vicenza (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Pescara-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Ascoli-Torres (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

Lucchese-Vis Pesaro (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

Torino-Cesena (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Piacenza-Forlì (Serie D) – VIVO AZZURRO TV

Club Milano-Folgore Caratese (Serie D) – SOLOCALCIO

15.30

Hibernian-Rangers (Scottish League) – MOLA

16.15

Alaves-Real Madrid (Liga) – DAZN

16.45

Willem II-Ajax (Eredivisie) – MOLA

17.15

Mantova-Spezia (Serie B) – DAZN

17.30

Newcastle-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT MAX e NOW

Eintracht-Heidenheim (Bundesliga) – SKY SPORT (canale 257) e NOW

Trapani-Team Altamura (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Rimini-Campobasso (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Potenza-Casertana (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Pergolettese-Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00

Como-Torino (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Panathinaikos-PAOK (Campionato greco) – MOLA

18.30

Betis-Villarreal (Liga) – DAZN

Aris-Atromitos (Campionato greco) – MOLA

18.45

Hajduk Spalato-Lokomotiva Zagabria (Campionato croato) – MOLA

19.00

Benfica-Arouca (Liga) – DAZN

19.30

Audace Cerignola-Benevento (Serie C) – SKY SPORT (canale 256) e NOW

Avellino-Monopoli (Serie C) – SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.15

Sporting KC-Portland Timbers (MLS) – APPLE TV

20.30

Gimnasia La Plata-Estudiantes (Campionato argentino) – SOLOCALCIO e MOLA

20.45

Lazio-Roma (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00

Athletic-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

22.30

Chicago Fire-Inter Miami (MLS) – APPLE TV

