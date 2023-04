Nella guida tv del 14 aprile 2023 gli anticipi di Serie A e Serie B saranno trasmessi in diretta su DAZN; Spezia – Lazio e Modena – Parma anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 14 aprile 2023 ci sono gli anticipi dei campionati italiani e europei. Partiamo dalla Serie A. Si comincia alle 18.30 con Cremonese – Empoli. I grigiorossi vengono dal successo esterno per 2-3 in rimonta contro la Sampdoria. Sono penultimi, a dieci lunghezze dalla quartultima con 13 punti, frutto di due vittorie, dieci pareggi e diciassette partite perse, ventisei gol fatti e cinquantacinque subiti. I toscani venerdì scorso sono riusciti a fermare il Milan sullo 0-0. Occupano il quattordicesimo posto a quota 32 grazie a u n percorso di sette partite vinte, dodici pareggiate e dieci perse, venticinque gol fatti e trentasei subiti.

In serata il secondo anticipo, Spezia – Lazio. Lo Spezia dopo due pareggi consecutivi per 1-1 arrivati contro la Salernitana, in casa, e contro la Fiorentina in trasferta, continuano a cercare punti importanti per guadagnarsi una salvezza sicura. I bianconeri al momento possono gestire un vantaggio di quattro punti sul Verona terz’ultimo che in questo turno sarà impegnato nella proibitiva trasferta sul campo del Napoli capolista. In Liguria arriverà la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo aver battuto la Juventus per 2-1 la scorsa settimana, occupa saldamente la seconda posizione con cinque punti di vantaggio rispetto alla Roma che è la prima inseguitrice dei biancocelesti. I capitolini sono in cerca del settimo risultato utile consecutivo in campionato.

La gara di apertura della trentesima giornata di Serie B é Modena – Parma. I Canarini vengono dal successo esterno di misura contro il Perugia, firmato Gerli. Si trovano in decima posizione con 42 punti, frutto di dodici vittorie, sei pareggi e quattordici sconfitte, quarantadue reti realizzate e quarantatré incassate. I Ducali sono reduci da due successo di fila, contro Palermo e Cittadella, che hanno permesso loro di consolidare la posizione in zona playoff. Ora sono settimi con 47 punti, con un percorso di tredici partite vinte, otto pareggiate e undici perse, trentotto reti realizzate e trentaquattro subite. Nelle ultime cinque sfide il Modena ha collezionato sette punti, contro i dieci del Parma.

Per la ventiottesima giornata di Bundesliga lo Schalke, che viene dalla sconfitta esterna per 2-0 contro l’Hoffenheim ed é ultimo con 21 punti, riceve l’Hertha, penultimo a quota 22 e reduce dalla sconfitta casalinga di misura contro l’RB Lipsia. Anticipo anche in Ligue 1 dove il Tolosa, che viene dal successo esterno per 1-2 contro il Montpellier ed é dodicesimo con 38 punti, ospita il Lione, settimo a quota 47 e reduce dal successo casalingo per 3-1 contro il Rennes. Infine in Liga il Vallecano, che viene dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Atletico Madrid ed é nono con 37 punti, affronta l’Osasuna, ottavo a quota 39 e reduce dalla vittoria casalinga per 2-1 contro l’Elche.

Calcio in tv oggi 14 aprile 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.30

River Plate-Gimnasia La Plata (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

11.45

Newcastle Jets-Macarthur (A-League) – ONEFOOTBALL

18.30

Cremonese-Empoli (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.30

Modena-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Schalke 04-Hertha (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

20.45

Spezia-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

Standard Liegi-Charleroi (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

Ross County-Aberdeen (Scottish Premiership) – ONEFOOTBALL

21.00

Rayo Vallecano-Osasuna (Liga) – DAZN

Tolosa-Lione (Ligue 1) – SKY SPORT UNO

Middlesbrough-Norwich (Championship) – DAZN

Gli incontri trasmessi da potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Quelli trasmessi da DAZN saranno visibili sulla app disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.