Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 14 aprile 2023: Cremonese-Empoli e Spezia-Lazio in primo piano, si gioca anche in Ligue 1, Bundesliga e Liga

Si torna a giocare nei principali campionati Europei. In Italia gli anticipi arrivano sia dalla Serie A che dalle Serie B. Dei tre incontri in programma questo venerdì 14 aprile parleremo di seguito. Vediamo cosa trovare nei principali campionati a partire dalla Bundesliga dove alle 20.30 si affrontano per la 28esima giornata Schalke ed Hertha. La squadra di casa dopo il ko in casa dell’Hoffenheim è affondata in ultima posizione causa la contemporanea vittoria dello Stoccarda con il Bochum nello scontro diretto che rimette un pò di carte in gioco per la lotta salvezza. Una sfida dunque molto importante visto che l’avversario è in penultima posizione con appena un punto in più. In Ligue 1 alle ore 21 troviamo Tolosa e Lione ad aprire il 31esimo turno. La squadra di casa si trova a metà classifica e non ha obiettivi raggiungibili se escludiamo la salvezza praticamente in tasca. Di contro il Lione in caso di vittoria può mettere pressione al Lille che occupa l’ultima posizione disponibile per l’accesso alle qualificazioni per la Conference League. Un bel momento per il Tolosa che oltre al successo in casa del Montepellier ha battuto anche l’Annecy conquistando la finale di Coupe de France. Se in Inghilterra troviamo solo l’anticipo tra Middlesbrough e Norwich di Championship, in Liga troviamo alle 21 Vallecano e Osasuna per la 29esima giornata. Le squadre sono divise di una sola lunghezza con il sorpasso avvenuto proprio nell’ultimo turno a conferma del periodo difficile della squadra di casa che non vince in campionato da otto turni.

Indice



La 30esima giornata di Serie A si apre alle ore 18.30 con Cremonese–Empoli. La squadra toscana ha il doppio dei punti ma il successo dei grigiorossi con la Sampdoria in trasferta ha dato un pò di morale per lo meno lasciando l’ultimo posto. Nonostante giochino in casa lo score non consente di stare molto ottimisti con 7 sconfitte nelle ultime 8. Iniezione di fiducia per i gli azzurri il pari a San Siro con il Milan e una posizione in classifica piuttosto tranquilla a +10 da Verona. Ballardini orientato verso il 3-5-2 con il prezioso recuperato di Benassi a centrocampo mentre in difesa dovrebbe trovar spazio Vasquez vista la squalifica di Bianchetti. Qualche dubbio su dei recuperi per Zanetti che dovrebbe lanciare Piccoli dal primo minuto con Caputo mentre sempre in cabina di regia Baldanzi. Alle ore 20.45 c’è invece Spezia–Lazio. I bianconeri conservano un discreto vantaggio dal Verona, ora a +4 ma dovranno ancora sudare per ritenersi salvi. Dopo il pari in casa con la Salernitana quello che ha interrotto la lunga serie di vittorie della Fiorentina in trasferta. Ma contro una scatenata squadra di Sarri sarà difficile riuscire a fare bene. I bianconeri in casa hanno vinto solo 1 delle ultime 11 partite e trovano la seconda forza del campionato e che all’Olimpico nel match di andata rifilarono 4 reti ai liguri. Non ci sarà Bastoni squalificato e con lui i vari indisponibili Holm, Beck, Moutinho e Zurkowski tra lo Spezia orientato a un possibile 4-3-3 a specchio con la squadra di Sarri. La formazione che sceglierà Sarri dovrebbe riprendere quella che ha battuto nello scorso turno la Juventus.

In Serie B troviamo Modena–Parma per aprire la 33esima giornata. La squadra di Tesser continua ad alternare momenti buoni con momenti meno ma in questo derby emiliano non mancheranno di dare il massimo per avvicinare i ducali a -2 e nello stesso tempo ad avvicinarsi alla zona playoff adesso a 4 punti. Il gialloblù hanno ripreso a correre dopo i successi consecutivi con Palermo e Cittadella, riprendendo terreno anche con il Sudtirol che al momento occupa una quarta piazza che consenti di partire direttamente dalle semifinali gli spareggi promozione.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

18.30

20.45

SERIE B

20.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 14 aprile 2023

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Batin – Al-Hilal 21:00

Al-Ettifaq – Al Feiha 21:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

River Plate – Gimnasia L.P. 00:30

Tigre – Sarmiento Junin 02:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets – Macarthur FC 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Ried – Tirol 19:30

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Abahani Limited – Rahmatgonj MFS 11:15

Sheikh Jamal – Muktijoddha Sangsad 11:15

Sheikh Russel – Chittagong Abahani 11:15

BELGIO JUPILER LEAGUE

St. Liege – Charleroi 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Naftan – FC Minsk 14:00

Isloch – Belshina 16:00

Slavia Mozyr – Smorgon 18:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Nautico – Cruzeiro 00:00

Maringa FC – Flamengo 01:00

ABC – Gremio 02:30

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Sofia – Pirin Blagoevgrad 12:30

Septemvri Sofia – CSKA 1948 Sofia 14:45

Arda – Ludogorets 17:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Palestino – Cobresal 21:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Pasto – Bucaramanga 01:00

Junior – Chico 03:10

CROAZIA HNL

Sibenik – Gorica 18:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Midtjylland – Aalborg 19:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ahly – Pharco 21:15

Al Ittihad – Smouha 21:15

Aswan SC – Pyramids 21:15

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Dire Dawa – Bahir Dar Kenema 14:00

Hadiya Hossana – Arba Menche 17:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

Haka – Oulu 17:00

KTP – KuPS 17:00

FRANCIA LIGUE 1

Tolosa – Lione 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Furth – Regensburg 18:30

Hannover – Heidenheim 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Schalke – Hertha 20:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Middlesbrough – Norwich 21:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Mes Kerman – Persepolis 18:00

Naft M.I.S – Zob Ahan 18:15

Nassaji Mazandaran – Aluminium Arak 18:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Crusaders – Larne 20:45

IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians – St. Patricks 20:45

Shamrock Rovers – Shelbourne 20:45

UC Dublin – Cork City 20:45

ITALIA SERIE A

Cremonese – Empoli 18:30

Spezia – Lazio 20:45

ITALIA SERIE B

Modena – Parma 20:30

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

FK Liepaja – Auda 16:00

RFS – Tukums 2000 18:00

LITUANIA A LYGA

Suduva – Banga 17:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Leones Negros – Raya2 01:00

Atl. Morelia – Alebrijes Oaxaca 03:05

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Atl. San Luis – Juarez 05:05

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Managua FC – Esteli 00:00

Ocotal – Sport Sebaco 02:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE

Tigres – Motagua 04:00

OLANDA EREDIVISIE

Excelsior – G.A. Eagles 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Ameliano – Cerro Porteno 00:00

Guarani – Libertad 02:30

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sporting Cristal – Sport Boys 23:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Warta – Slask 18:00

Zaglebie – Gornik Zabrze 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao – Guimaraes 21:15

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

U Craiova 1948 – FC Voluntari 17:00

UTA Arad – Botosani 20:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Ross County – Aberdeen 20:45

SLOVENIA PRVA LIGA

Koper – Gorica 20:15

SPAGNA LALIGA

Vallecano – Osasuna 21:00

SPAGNA LALIGA2

Albacete – Eibar 21:00

TURCHIA SUPER LIG

Antalyaspor – Alanyaspor 19:30

Galatasaray – Kayserispor 19:30

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj – Kryvbas 12:00

Inhulets – Kolos Kovalivka 13:00

Rukh Lviv – Dyn. Kyiv 14:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Navbahor Namangan – Andijan 15:00

Qizilqum – Termez Surkhon 15:25

VENEZUELA LIGA FUTVE

Estudiantes M. – Metropolitanos 21:30