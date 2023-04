Spezia – Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spezia – Lazio di venerdì 14 aprile 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie A

LA SPEZIA – Venerdì 14 aprile, allo Stadio Alberto Picco di La Spezia, andrà in scena Spezia – Lazio, anticipo della trentesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Calcio di inizio alle ore 20.45. Lo Spezia dopo due pareggi consecutivi per 1-1 arrivati contro la Salernitana, in casa, e contro la Fiorentina in trasferta, continuano a cercare punti importanti per guadagnarsi una salvezza sicura.

Indice

I bianconeri al momento possono gestire un vantaggio di quattro punti sul Verona terz’ultimo che in questo turno sarà impegnato nella proibitiva trasferta sul campo del Napoli capolista. In Liguria arriverà la Lazio di Maurizio Sarri che, dopo aver battuto la Juventus per 2-1 la scorsa settimana, occupa saldamente la seconda posizione con cinque punti di vantaggio rispetto alla Roma che è la prima inseguitrice dei biancocelesti. I capitolini sono in cerca del settimo risultato utile consecutivo in campionato dove non perdono quando l’Atalanta, l’11 febbraio, si impose all’Olimpico per due reti a zero grazie ai gol di Zappacosta e Hojlund. La gara sarà affidata al Sig. Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Scarpa, il quarto uomo sarà Santoro, mentre al VAR andranno Di Paolo e Ayroldi. Nella gara di andata la Lazio si impose all’Olimpico per quattro reti a zero con i gol di gol di Zaccagni, Romagnoli e Milinkovic-Savic che andò a segno con una doppietta.

Cronaca della partita in tempo reale e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SPEZIA – LAZIO]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-CREMONESE Venerdì 14 aprile dalle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca della partita con commento in diretta.

Le parole di Allegri

“Domani ci aspetta una gara difficile, l’ambiente è particolare, nelle ultime 6 sfide hanno perso una sola volta e hanno battutto l’Inter in casa. Ci sono tanti rischi, il primo da evitare è pensare alla vittoria con la Juve. Una vittoria che sento più mia? Quella di domani se ci riusciamo. Sarebbe la classica partita in cui potremmo peccare di superficialità, la prestazione di domani mi renderebbe contento per la mentalità. Immobile?Vediamo, sembra in crescita, da 2 settimane si allena con continuità. Di sicuro non può essere al 100%, ma è in crescita. Vediamo domani quanto ci può dare.Vecino ha questo problema al ginocchio, gli dà un po’ fastidio da giorni, ieri era peggio rispetto a prima. Si è fermato, vediamo tra 3-4 giorni se recuperarlo. A Cataldi manca un pizzico di cilindrata, spende tanto e fa fatica nel tratto finale di gara. Ma preferisco uno così, che spara tutto, rispetto a uno che si gestisce. Per il resto si sta specializzando nel ruolo, che prevede una 50ina di partite in quella posizione. Un ruolo da specialisti, è una cazzata dire il contrario. Mi sembra che lui si stia specializzando.Che tappa è domani? Una Parigi-Roubaix dove ci sono tratti in cui può succedere di tutto“.

L’arbitro

Sarà il sig. Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia a dirigere Spezia – Lazio, anticipo della trentesima giornata di Serie A. Sono 21 i precedenti dell’arbitro toscano per quel che riguarda la Lazio che ha un bilancio piuttosto equilibrato con questo direttore di gara: undici vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Per quanto concerne lo Spezia, invece, sono solo sette i precedenti con la squadra ligure che ha trovato la vittoria due volte, mentre per tre è uscita sconfitta dal terreno di gioco.

I precedenti di Spezia – Lazio

Fino a ora sono solo due i precedenti in casa dello Spezia, in Serie A, tra queste due squadre e in entrambe le situazione la Lazio è uscita con i tre punti. Il primo incontro tra le due squadre è stato nella stagione 2020/2021 sul neutro di Cesena dove la Lazio, allenata da Simone Inzaghi, si impose per 2-1 con le reti di Immobile e Milinkovic-Savic. Il secondo precedente risale all’anno scorso quando la formazione capitolina ebbe la meglio per 3 a 4 grazie alla discussa rete di Acerbi nel finale.

Presentazione del match

QUI SPEZIA – Sono molti gli indisponibili per Semplici (Holm, Moutinho, Zovko, Zurkowski, Sala, Kovalenko) a cui si andrà ad aggiungere lo squalificato Bastoni. Il tecnico dei liguri schiererà i suoi con il 4-2-3-1. In porta andrà Dragowski, in difesa i terzini saranno Amian e Nikolaou con Ampadu e Caldara a completare il quadro difensivo. In mediana stazioneranno Bourabia ed Ekdal con Gyasi, Agudelo e Maldini che agiranno alle spalle di Nzola.

QUI LAZIO – Maurizio Sarri avrà tutti i suoi effettivi a disposizione, a eccezione di Vecino, quindi dovrebbe scendere in campo la formazione tipo. In porta ci sarà Ivan Provedel, in difesa solito ballottaggio Lazzari-Marusic con Hysaj sicuro di una maglia da titolare, al centro del reparto ci sarà la coppia formata da Casale e Romagnoli. Cataldi dovrebbe essere il titolare al centro del centrocampo con Milinkovic e Luis alberto mezz’ali ai suoi fianchi. Il riferimento dell’attacco sarà ancora con Zaccagni e Felipe Anderson che agiranno sulle fasce.

Le probabili formazioni di Spezia – Lazio

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Maldini; Nzola. Allenatore: Leonardo Semplici

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Spezia – Lazio, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023, sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Spezia – Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Dopo il fischio finale gli highlights della gara e l’evento integrale saranno a disposizione per la visione on demand.