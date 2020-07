Si giocano l’anticipo della della 33° giornata di Serie A e della 36° giornata di Premier League. Spazio anche alla Mayor League Soccer

MILANO – Al centro della programmazione sul calcio in tv dimartedì 14 luglio c’é l’anticipo della 34° giornata di Serie A: Atalanta – Brescia. L’Atalanta viene dal pareggio casalingo per 2-2 contro a Juventus e in classifica ora é terza con 67 punti, a -1 dal secondo posto occupato dalla Lazio. Il Brescia, invece, nell’ultimo turno disputato, ha perso in casa per 0-3 dalla Roma e ora vede la sua permanenza nella massima categproa compromessa, essendo penultimo a quota 21,a sette lunghezze dalla zona salvezza.

Per la trentaseiesima giornata di Premier League il Chelsea, terzo con 60 punti, riceve il Norwich, ultimo a quota 21. Apre il programma, nella notte, la Mayor League Soccer.



02.08

Los Angeles FC-Houston Dynamo (MLS) – DAZN

04.38

Los Angeles Galaxy-Portland Timbers (MLS) – DAZN

15.08

Chicago Fire-Seattle Sounders (MLS) – DAZN

21.15

Chelsea-Norwich (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

21.45

Atalanta-Brescia (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e e SKY SPORT (canale 251 satellite)

Gli abbonati di Sky potranno seguire le partite in in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente, da PC, smartphone e tablet.

