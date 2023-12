Nella guida tv del 16 dicembre 2023 gli anticipi di Serie A saranno visibili su DAZN; Torino – Empoli anche su Sky. La Serie B sia su DAZN sia sui canali Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 16 dicembre 2023 ci sono gli anticipi della sedicesima giornata di Serie A. Si comincia alle 15 con Lecce – Frosinone. I salentini, dopo l’1-1 rimediato sul campo dell’Empoli, sono tredicesimi a quota 17. Il loro percorso racconta di tre partite vinte, otto pareggiate e quattro perse, diciassette realizzate e venti incassate. I ciociari, dopo il pari a reti bianche contro il Torino, sono dodicesimi con 19 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte, venti gol fatti e ventiquattro subiti.

Si prosegue alle 18 con Napoli – Cagliari. Da una parte, la formazione di Walter Mazzarri reduce dalla vittoria di Champions sul Braga (2-0) dopo tre sconfitte consecutive tra tutte le competizioni. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Claudio Ranieri che vengono dal successo interno col Sassuolo (2-1) dopo la sconfitta di misura rimediata in inferiorità numerica sul campo della Lazio (1-0). Cagliari che si tira momentaneamente fuori dalla zona retrocessione al sedicesimo posto a quota 13 (+1 dall’Empoli terzultimo) con tre vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte mentre il Napoli è sesto, in piena corsa per il quarto posto, con 24 punti frutto di sette successi, tre pareggi e cinque ko

In serata tocca a Torino – Empoli. I granata, dopo il pari a reti bianche contro il Frosinone, sono undicesimi a quota 20. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, altrettante pareggiate e perse, tredici reti realizzate e sedici incassate. I toscani, dopo l’1-1 casalingo contro il Lecce, sono terzultimi con 12 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte, dieci gol fatti e ventisette subiti.

Sedicesima giornata in Serie B il Parma giocherà sul campo del Cosenza mentre il Venezia ospiterà il Sudtirol.

Calcio in tv oggi 16 dicembre 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Fiorentina-Lecce (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.00

Atletico Madrid-Real Sociedad (Liga femminile) – DAZN

12.30

Milan-Napoli (Serie A femminile) – DAZN

13.00

Atalanta-Torino (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Juventus-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cagliari-Frosinone (Campionato Primavera) – SILIVE

Tottenham-Arsenal (Women’s Super League) – DAZN

14.00

Zona Gol Serie B – DAZN

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Venezia-Sudtirol (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Feralpisalò-Cremonese (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Reggiana-Sampdoria (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Brescia-Como (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

Modena-Cittadella (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

Celta-Granada (Liga) – DAZN

Friburgo-Eintracht Francoforte (Bundesliga femminile) – DAZN

15.00

Lecce-Frosinone (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Verona-Sassuolo (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Sampdoria-Juventus Women (Serie A femminile) – DAZN

15.30

Augsburg-Borussia Dortmund (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.00

Manchester City-Crystal Palace (Premier League) – SKY SPORT UNO

16.15

Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

Cosenza-Parma (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

Palermo-Pisa (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Ascoli-Catanzaro (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Athletic Bilbao-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

Fermana-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Potenza-Messina (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

Entella-Rimini (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

17.00

Le Havre-Nizza (Ligue 1) – SKY SPORT MAX

18.00

Napoli-Cagliari (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Burnley-Everton (Premier League) – SKY SPORT UNO

Lipsia-Hoffenheim (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

Siviglia-Getafe (Liga) – DAZN

Pro Sesto-Atalanta U23 (Serie C) – SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 252)

Albinoleffe-Pergolettese (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

Juve Stabia-Virtus Francavilla (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

Mantova-Lumezzane (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

18.30

Giana Erminio-Renate (Serie C) – SKY SPORT (canale 256)

20.45

Torino-Empoli (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Pineto-SPAL (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

21.00

Valencia-Barcellona (Liga) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale