Al centro della programmazione televisiva il ritorno dei quarti di finale di Europa League: il Napoli ospita l’Arseal e tenta la rimonta

Al centro della programmazione sul calcio in tv di giovedì 18 aprile c’è il ritorno dei quarti di finale. Il ritorno dell’Europa League. Fuori Lazio e Milan, l’unica squadra italiana rimasta a contendersi il trofeo è il Napoli che a partire dalle ore 21 ospiterà l’Arsenal. La squadra di Ancelotti è reduce dalla vittoria ottenuta i trasferta sul campo del Chievo e in classifica occupa la seconda posizione con 6 punti; è arrivata fin qui avendo la meglio sul Salisburgo. Gli inglesi sono sesti in Premier Leauge con 63 punti e agli ottavi di finale della competizione hanno eliminato in rimonta il Rennes. La gara di andata si è chiusa sul risltato di 2-0 in favore dell’Arsenal.

Per il ritorno dei quarti di Europa League si giocano anche Chelsea – Slavia Praga, Valencia-Villarreal e Eintracht – FrancoforteBenfica.

Apre il programma Troina-Bari, valida per la Serie D.

Calcio in tv oggi 18 aprile 2019: dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Il quadro degli incontri

15.00 Troina-Bari (Serie D) – DAZN

21.00

Napoli-Arsenal (UEFA Europa League) su SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Chelsea-Slavia Praga (UEFA Europa League) su SKY SPORT (canale 253 satellite)

Valencia-Villareal (UEFA Europa League) su SKY SPORT (canale 254 satellite)

Eintracht Francoforte-Benfica (UEFA Europa League) su SKY SPORT (canale 255 satellite)

Inoltre su questo stesso sito si potranno seguire le diretta testuale: