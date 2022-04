Il 18 aprile 2022 i posticipi di Serie A saranno trasmessi in diretta su DAZN; le gare di Serie B su DAZN e Sky

ROMA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di lunedì 18 aprile ci sono i posticipi della trentatreesima giornata di Serie A e la trentacinquesima giornata di Serie A. Partiamo dalla massima categoria. Si comincia alle 19 con Napoli – Roma. I partenopei vengono dalla sconfitta casalinga per 2-3 contro la Fiorentina e sono terzi, a cinque lunghezze dalla capolista Milan e a tre dall’Inter, che però ha una partita da recuperare, con 65 punti, frutto di venti vittorie, sei pareggi e sei sconfitte con cinquantotto gol fatti e ventisei subiti, miglior difesa del torneo. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto tre volte e perso due siglando nove reti e subendone sette. La squadra di Mourinho é fresca di qualificazione alle semifinali di Conference League dopo aver vinto 4-0 il Bodo/Glimt. In campionato i giallorossi vengono dal successo casalingo per 2-1 contro la Salernitana e sono quinti in classifica con 57 punti, frutto di diciassette partite vinte, sei pareggiate e nove perse, siglando cinquantatré gol e incassandone trentasei. Il bilancio delle ultime cinque sfide parla di quattro vittorie e una sconfitta con nove reti segnate e tre subite.

In serata alle 21 tocca a Atalanta – Hellas Verona. Gli orobici devono smaltire la delusione per l’eliminazione dall’Europa League ad opera del Lipsia. In campionato sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Sassuolo, che ha fatto seguito a quella casalinga contro il Napoli, e sono scesi in ottava posizione, con 51 punti, frutto di quattordici vittorie, nove pareggi e otto sconfitte con cinquantadue gol fatti e trentasei subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno vinto una volta, pareggiato una e perso tre siglando quattro reti e subendone nove. Gli scaligeri vengono dalla sconfitta per 2-0 rimediata in casa dell’Inter e sono decimi a quota 45 punti, con un cammino di dodici partite vinte, nove pareggiate e undici perse con cinquantasei reti realizzate (terzo miglior attacco di Serie A) e quarantanove incassate. Il bilancio del Verona delle ultime cinque sfide é di una vittoria, due pareggi e due sconfitte con cinque gol fatti e sei subiti.

Si gioca tutta d’un fiato la trentacinquesima giornata di Serie B. In testa alla classifica troviamo il Lecce con 65 punti, seguito da Monza e Cremonese con 63, dal Brescia con 61 e da Benevento e Pisa con 60. La capolista giocherà a Reggio Calabria mentre il Monza sarà impegnato nello scontro diretto con il Brescia e la Cremonese ospiterà il Cosenza. Impegno in trasferta per il Benevento a Pordenone mentre il Pisa affronterà in casa il Como. Si disputeranno anche SPAL – Crotone, Vicenza – Perugia, Cittadella – Alessandria, Parma – Ascoli e Ternana – Frosinone.

Calcio in tv oggi 18 aprile 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

00.00

Boca Juniors-Lanus (Campionato argentino) – SPORTITALIA

02.30

Banfield-River Plate (Campionato argentino) – SPORTITALIA

11.00

Guangzhou-Kawasaki Frontale (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

12.30

SPAL-Crotone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e HELBIZ

13.00

Daegu-Lion City (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Jeonnam-Pathum (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

14.00

Vejle-Nordsjaelland (Superligaen) – ONEFOOTBALL

SonderiskE-AGF (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Auda-Riga (Latvian Higher League) – ONEFOOTBALL

15.00

Cremonese-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 252) e HELBIZ

Reggina-Lecce (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e HELBIZ

Pordenone-Benevento (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254) e HELBIZ

Vicenza-Perugia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255) e HELBIZ

Oldenburg-Lubeck (Regionalliga Nord) – ONEFOOTBALL

16.00

Urawa Red Diamonds-Shandong Taishan (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Melbourne City-United City (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

UIsan Hyundai-Johor Darul (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Copenhagen-Brondby (Superligaen) – ONEFOOTBALL

17.30

Gornik Zabrze-Lechia Danzica (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

18.00

Pisa-Como (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e HELBIZ

Parma-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253) e HELBIZ

Ternana-Frosinone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254) e HELBIZ

Cittadella-Alessandria (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255) e HELBIZ

Midtjylland-AaB (Superligaen) – ONEFOOTBALL

Odds-Viking (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

Sarpsborg-Rosenborg (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

19.00

Napoli-Roma (Serie A) – DAZN

19.15

Mumbai City-Al Jazira (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Ahal-Foolad Khouzestan (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Pakhtakor-Al Duhail (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

20.00

Bodo/Glimt-Valerenga (Eliteserien) – ONEFOOTBALL

Legia Varsavia-Piast (Ekstraklasa) – ONEFOOTBALL

20.30

Monza-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e HELBIZ

21.00

Atalanta-Verona (Serie A) – DAZN

Barcellona-Cadice (Liga) – DAZN

21.15

Viking-FH (Campionato islandese) – ONEFOOTBALL

21.30

Estoril-Braga (Liga de Portugal) – ONEFOOTBALL

22.15

Al Shabab-Air Force Club (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Shabab Al Ahli-Al Gharafa (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Sepahan-Al Taawoun (Champions League asiatica) – ONEFOOTBALL

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.