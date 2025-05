Nella guida tv del 18 maggio 2025 le gare della 37ma giornata di Serie A saranno trasmesse; Inter-Lazio e Fiorentina-Bologna anche su Sky

Al centro della programmazione calcistica di domenica 18 maggio c’é la trentasettesima giornata di Serie A.Nove partite in contemporanea, su disposizione della Lega di Serie A, per garantire che tutte le squadre coinvolte nelle sfide decisive per la classifica affrontino i loro avversari allo stesso orario. Il Napoli é primo in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sull’Inter. I partenopei faranno visita al Parma, ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere. I nerazzurri, invece, ospiteranno la Lazio, a caccia di punti fondamentali in chiave Europa. Le partite di quell’ultimo weekend includono importanti scontri come Roma-Milan e Juventus-Udinese, entrambe decisive per le ambizioni europee delle squadre. Anche la lotta per la permanenza in Serie A è serrata, con sfide fondsmentali come Cagliari-Venezia, Lecce-Torino e Monza-Empoli, dove ogni punto potrebbe fare la differenza.

La giornata calcistica inizia con l’interessante incontro tra Al Raed e Al Ittihad, valida per la Saudi League. Proseguendo nel palinsesto, alle 01:00, si gioca Columbus Crew contro Cincinnati, un match della Major League Soccer (MLS) visibile su Apple TV. Non è finita qui: a partire dalle 01:30, tre partite della MLS si svolgeranno simultaneamente, incluse Atlanta United-Philadelphia e Charlotte-Chicago Fire.

Alle 13:00, i fan della Premier League potranno gustarsi Everton-Southampton, seguito da altre interessanti sfide pomeridiane come Ajax-Twente e Heerenveen-Feyenoord.

Le emozioni della Premier League continuano con il match tra West Ham e Nottingham Forest alle 15:15. E non dimentichiamo il big match tra Arsenal e Newcastle alle 17:30, dove i Gunners cercheranno di consolidare la loro posizione in classifica.

Non solo campionati principali; il 18 maggio è anche dedicato ai playoff di Serie C. A partire dalle 18:15, il pubblico potrà godere di diverse sfide, tra cui Atalanta U23 contro Audace Cerignola.

E poi ancora partite di Liga e Premier League, fino ad arrivare all’interessantissima giornata di Serie A con cui abbiamo aperto questo articolo.

Di seguito la programmazione completa.

00.35

Al Raed-Al Ittihad (Saudi League) – LA7 (differita)

01.00

Columbus Crew-Cincinnati (MLS) – APPLE TV

01.30

Atlanta United-Philadelphia, Charlotte-Chicago Fire, New England-SJ Earthquakes (MLS) – APPLE TV

02.30

Austin-Whitecaps, Dallas-Houston Dynamo, Minnesota United-St. Louis City, Nashville-DC United (MLS) – APPLE TV

03.30

Colorado Rapids-Real Sale Lake, Portland Timbers-Seattle Sounders (MLS) – APPLE TV

04.30

San Diego-Sporting KC (MLS) – APPLE TV

11.00

Lecce-Lazio (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Everton-Southampton (Premier League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

14.30

Ajax-Twente (Eredivisie) – MOLA

Heerenveen-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Sparta-PSV (Eredivisie) – MOLA

15.00

Cremonese-Bologna (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.15

West Ham-Nottingham Forest (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e NOW

16.00

Brentford-Fulham (Premier League) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Leicester-Ipswich (Premier League) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Crotone-Vicenza (Playoff Serie C) – SKY SPORT e NOW

17.30

Arsenal-Newcastle (Premier League) – SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e NOW

18.15

Atalanta U23-Audace Cerignola (Playoff Serie C) – RAI SPORT, SKY SPORT e NOW

Vis Pesaro-Pescara (Playoff Serie C) – SKY SPORT e NOW

Giana Erminio-Pescara (Playoff Serie C) – SKY SPORT e NOW

18.45

Hajduk Spalato-Rijeka (Campionato croato) – MOLA

19.00

Atletico Madrid-Betis (Liga) – DAZN

Barcellona-Villarreal (Liga) – DAZN

Celta-Rayo Vallecano (Liga) – DAZN

Valencia-Athletic (Liga) – DAZN

Maiorca-Getafe (Liga) – DAZN

Real Sociedad-Girona (Liga) – DAZN

Siviglia-Real Madrid (Liga) – DAZN

Valladolid-Alaves (Liga) – DAZN

Las Palmas-Leganes (Liga) – DAZN

Osasuna-Espanyol (Liga) – DAZN

20.45

Zona Serie A – DAZN

Diretta Gol Serie A – SKY SPORT CALCIO e NOW

Parma-Napoli (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Inter-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Juventus-Udinese (Serie A) – DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

Roma-Milan (Serie A) – DAZN

Fiorentina-Bologna (Serie A) – DAZN, SKY SPORT (canale 252) e NOW

Verona-Como (Serie A) – DAZN

Monza-Empoli (Serie A) – DAZN

Lecce-Torino (Serie A) – DAZN, SKY SPORT (canale 253) e NOW

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull'app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.