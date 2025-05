I consigli del giorno 18 maggio 2025 sono dedicati integralmente alla trentasettesima e penultima giornata di Serie A

Domenica 18 maggio si giocano le gare della trentaseiesima giornata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Fiorentina-Bologna 2 (ore 20.45)

La Viola cerca punti fondamentali per mantenere vive le speranze europee. Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Conference League, sono caduti sul campo del Venezia portando a casa un 2-1. I ragazzi di Palladino sono noni con 59 punti, frutto di diciassette vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, cinquantaquattro gol fatti e trentasette subiti. I felsinei si presentano all’appuntamento galvanizzati dalla storica conquista della Coppa Italia. Dopo la sconfitta subita proprio contro i rossoneri a San Siro, sono settimi a quota 62. Il loro percorso racconta di sedici partite vinte, quattordici pareggiate e sei perse, cinquantaquattro reti realizzate e quarantuno incassate

Inter-Lazio 1 (ore 20.45)

L’Inter, attualmente in seconda posizione e a un solo punto dal Napoli, ospita la Lazio a San Siro. I nerazzurri sanno bene che una vittoria è fondamentale se vogliono mantenere vive le speranze di conquistare il titolo. La formazione di Simone Inzaghi affronta una Lazio in grande forma, anch’essa motivata dalla possibilità di accedere a una competizione europea. La partita si presenta quindi come una sfida intensa, in cui ogni errore potrebbe costare caro. Mentre l’Inter punta a ottenere i tre punti, si affida anche a un eventuale passo falso del Napoli, atteso sul campo del Parma.

Juventus-Udinese 1 (ore 20.45)

I bianconeri, attualmente quarti in classifica, non possono permettersi distrazioni; due vittorie nelle ultime due partite garantirebbero l’accesso matematico alla prossima Champions League. L’Udinese, guidata da Kosta Runjaic, arriva all’Allianz Stadium con l’obiettivo di consolidare la propria posizione a metà classifica, mentre i friulani cercano di difendersi dall’assalto del Torino, che li insegue a breve distanza.

Lecce-Torino 1 (ore 20.45)

Il match si presenta come una vera e propria finale per i giallorossi, attualmente invischiatoin zona retrocessione. Solo una vittoria consentirebbe al Lecce di mantenere vive speranze di salvezza. La situazione è drammatica; la squadra di Giampaolo deve reagire dopo l’ultima pesante sconfitta. Dall’altra parte, il Torino di Ivan Vanoli gioca con la serenità di chi ha già raggiunto la salvezza, ma la sconfitta contro l’Inter ha lasciato un’amarezza che cerca di essere redenta con una prestazione positiva. I granata giocheranno per chiudere la stagione “a testa alta”, dimostrando il loro valore anche in vista della prossima annata.

Parma-Napoli 2 (ore 20.45)

Il Parma con successo si garantirebbe la permanenza nella massima categoria mentre il Napoli manterrebbe il distacco sull’Inter. I Ducali sono reduci da due stop: quello casalingo di misura contro il Como e quello subito nello scontro diretto con l’Empoli. Sono sedicesimo ( a +4 dai toscani e dal Lecce) con 32 punti, frutto di sei vittorie, quattordici pareggi e sedici sconfitte, quarantuno gol fatti e cinquantasei subiti. I partenopei vengono dal 2-2 casalingo contro il Genoa e sono primi con 75 punti con una sola lunghezza di vantaggio sull’Inter). Il loro percorso racconta di ventitré vittorie, nove pareggi e quattro sconfitte, ventisette reti realizzate e cinquantasette incassate.

Roma-Milan 1 (ore 20.45)

I giallorossi, dopo tre successi di fila, hanno subito una battuta di arresto sul campo dell’Atalanta. Un risultato che ha complicato la quaificazione in Champions League. Per partecipare alla prossima edizione della massima competizione europpa la squadra di Ranieri dovrà vincere e sperare che Juventus e Lazio non facciano altrettanto. E’ sesta a quota a quota 43, con un percorso di diciotto partite vinte, nove pareggiate e nove perse, cinquantuno reti realizzate e trentaquattro incassate. Il Milan si presenta all’appuntamento deluso per la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Ora per giocare in Europa nella prossima stagione servirà davvero un miracolo visto che in campionato le cose non stanno andando meglio. Dopo il 3-1 contro il Bologna, i rossoneri sono ottavi con 60 punti, frutto di vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte, cinquantotto gol fatti e quaranta subiti.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 18 maggio 2025