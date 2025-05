Milan-Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Milan-Bologna di Venerdì 9 maggio 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

MILANO – Venerdì 9 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, andrà in scena Milan-Bologna, gara di apertura della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

A San Siro andrà, quindi, in scena un’anticipazione di quella che mercoledì prossimo, all’Olimpico, sarà la finalissima di Coppa Italia. Se da un lato il Milan non ha più nulla da chiedere al campionato, dall’altro il Bologna é in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League. I rossoneri sono reduci da due successi esterni di misura, contro il Venezia e contro il Genoa. Sono noni con 57 punti, frutto di sedici vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentanove subiti.

I felsinei sono reduci dall’1-1 contro la Juventus, preceduto dallo 0-0 esterno a reti bianche contro l’Udinese. Sono quinti a quota 62 con un percorso di sedici partite vinte, quattordici pareggiate e cinque perse, cinquantatré reti realizzate e trentotto incassate. Nelle ultime cinque sfide di campionato il Milan ha collezionato dieci punti, il Bologna sei.

Sono 157 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 76 successi del Milan, 40 pareggi e 39 affermazioni del Bologna. All’andata, lo scorso 27 febbraio finì 2-1 per il Bologna.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA-MILAN Venerdì 9 maggio dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Preti e Di Iorio e dal quarto uomo Giua. Al VAR ci sarà Chiffi, assistito da Paterna.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Indisponibili Abraham, Bondo, Fofana e Sottil; squalificato Leao. Conceiςao dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Maignan in porta e con una difesa a tre formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic. In mezzo Loftus-Cheek e Rejinders mentre Jimenez e Theo Hernandez dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Gimenez, supportata da Pulisic e Joao Felix.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Assenti per infortunio Holm, Ndoye e Pedrola. Italiano dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Skorupsli tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Beukema e Lucum^ e sulle fasce da Calabria e Miranda. In mediana Freuler e Ferguson. Tra le linee Odgaad, di supporto all’unica punta Dallinga; ai lati Orsolini e Dominguez.

Le probabili formazioni di Milan-Bologna

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Gimenez. Allenatore: Conceiçao.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: