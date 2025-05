Bologna-Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Bologna-Juventus di Domenica 4 maggio 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BOLOGNA – Domenica 4 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, andrà in scena Bologna-Juventus, posticipo serale della trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Sfida che mette in palio punti importantissimi in chiave Champions League Solo le prime quattro squadre in Serie A accedono direttamente alla massima competizione europea; quindi il risultato di questa partita potrebbe determinare chi sarà ammessa la prossima stagione. I felsinei vengono dallo 0-0 esterno a reti bianche contro l’Udinese e sono quinti a quota 61. Il loro percorso racconta di sedici partite vinte, tredici pareggiate e cinque perse, cinquantadue reti realizzate e trentasette incassate. I bianconeri sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Monza. Sono quarti con 62 punti, frutto di sedici vittorie, quattordici pareggi e quattro sconfitte, cinquantuno gol fatti e trentuno subiti. Nelle ultime cinque sfide di campionato la squadra di Italiano ha collezionato otto punti, quella di Tudor dieci.

Sono 183 i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di 88 vittorie dello Juventus, 41 pareggi e 40 affermazioni del Bologna. All’andata, lo scorso 7 dicembre, finì 2-2.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: BOLOGNA-JUVENTUS Domenica 4 maggio dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

I convocati della Juventus

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

Difensori: Alberto Costa, Renato Veiga, Kalulu, Savona, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Adzic, K. Thuram, Weah, Douglas Luiz, Cambiaso, Mbangula.

Attaccanti: Conceicao, Nico Gonzalez, Kolo Muani.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti. Sono 26 i precedenti di Doveri con il Bologna, che con lui ha vinto 6 volte, 9 pareggiato e perso 11. Il fischietto romano ha arbitrato 23 volte la Juventus, con il bilancio per i bianconeri di 12 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Indisponibili Holm, Ndoye e Pedrola. Italiano dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Skorupski in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Beukema e Lucumì e sulle fasce da Calabria e Miranda. In mediana Freuler e Ferguson. Tra le linee Odgaard, di supporto all’unica punta Dallinga; a i lati Cambiaghi e Orsolini.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Assenti lo squalificato Yildiz e gli infortunati Bremer, Gatti, Milik, Kelly, Koopmeiners e Vlahovic. Tudor dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con Savona, Kalulu e Veiga pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo Locatelli e Thuram mentre Weah e McKennie dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Kolo Muani, supportata da Conceiçao e Nico Gonzalez.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Veiga; Weah, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

Dove vedere la partita in tv e streaming

