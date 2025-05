Atalanta-Roma 1-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

BERGAMO – Lunedì 12 maggio, alle ore 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Roma, Monday Night della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Gli orobici vengono dal successo esterno per 0-4 contro il Monza e sono terzi con 68 punti, frutto di venti vittorie, otto pareggi e sette sconfitte, settantuno gol fatti e trentuno subiti. I giallorossi sono reduci da tre successi di fila, ultimo dei quali quello casalingo per 1-0 contro la Fiorentina e sono sesti a quota 63. Il loro percorso racconta di diciotto partite vinte, nove pareggiate e otto perse, cinquanta reti realizzate e trentadue incassate. Nelle ultime cinque sfide la Dea ha collezionato sette punti.

Sono sessantacinque i precedenti nella massima categoria tra le due compagini con il bilancio di dieci successi dell’Atalanta, diciannove pareggi e trentacinque affermazioni della Roma. All’andata, lo scorso 2 dicembre, finì 0-2 in favore dell’Atalanta.

RISULTATO IN DIRETTA: ATALANTA-ROMA 1-1 (INTERVALLO)

PRIMO TEMPO

47' si chiude un frizzante primo tempo tra Atalanta e Roma, 1-1 all'intervallo grazie al botta e risposta tra Lookman e Cristante. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

47' angolo Roma di Angelino, colpo di testa errato di N'dicka!

46' palla recuperata da Soulé per Shomurodov a rimorchio su Kone che non impatta bene sulla sfera in area

44' assegnato 1 minuto di recupero

43' buona punizione conquistata da Dovbyk nel corpo a corpo con Djimsiti, punizione di Soulé da dimenticare pallone alto

41' dall'altra parte Lookman in angolo, allontana la difesa

39' fallo di De Roon su Rensch che sta crescendo molto con il passare dei minuti. Sugli sviluppi della punizione ci prova dai 25 metri Angelino, trova la schiena di Pasalic e nuovo angolo. Koné prolunga sul secondo palo dove non ci arriva Shomurodov

36' spallata di Djimsiti su Dovbyk, può risalire la squadra di Ranieri spietata pochi minuti fa con Cristante. Attualmente Roma quarta con Juventus e Lazio

34' trattenuta vistosa di Mancini su Retegui che ha reclamato il giallo non estratto

32' Cristante! Pareggio della Roma! Pennellata di Soulé per il colpo di testa a centroarea e palla sotto la traversa

31' cross basso di Angelino, sul primo palo intercetta Pasalic che regala un angolo

28' conclusione dal limite di Lookman disinnescata dalla difesa, intervento comodo di Svilar

25' qualche problema al polpaccio per Mancini che per adesso sembra voler restare in campo

23' due occasioni gol sulla stessa azione, su assist di Lookman prima Svilar salva su De Ketelaere quindi tap in alto di Retegui

21' punizione conquistata da De Keteleare, tocco involontario di Angelino, imprutente però a rischio giallo

19' altra punizione per la Roma, Soulé, in area anticipato Mancini. Sul contropiede Ederson crossa in area basso per De Ketelaere che da due passi non riesce a toccare verso la porta, impreciso e pallone sul fondo!

18' palla persa alta da Koussonou, avanza Kone e conclusione dal limite deviata dalla difesa in angolo grazie a Pasalic. Sul corner resta in possesso palla la squadra di Ranieri

17' fallo in attacco di Dovbyk su Djimsiti

15' punizione affidata ai Soulé dai 25 metri, traiettoria sul secondo palo intercettato da De Roon in angolo ma traiettoria troppo lunga per tutti

13' fischiata posizione di offside per Rensch tra le novità di oggi

11' bella giocata di Ederson su imbucata di Lookman ma conclusione appena dentro l'area con il mancino leggermente alta!

9' Lookman!!! Vantaggio dell'Atalanta! Percussione di De Ketelaere, imbucata per Lookman che controlla, si gira e con il destro calcia all'angolino destro

6' conclusione centrale ma potente di Cristante, ci mette i pugni Carnesecchi

4' verticalizzazione di Soulé per Dovbyk troppo lungo, dell'altra parte cross interessante di Zappacosta deviato dalla difesa in angolo. Sugli sviluppi palla coperta da Lookman per un nuovo tentativo dalla bandierina. Nuovo tentativo con Zappacosta per De Ketelaere che non riesce a indirizzare verso la porta con probabile ultimo tocco di Celik non visto

4' bracciata di De Ketelaere in attacco su Angelino, richiamo verbale per il numero 17

2' punizione conquistata da Ederson sulla fascia, palla in profondità intercettata dalla difesa giallorossa

la Roma batte il calcio d'avvio

Squadre in campo, tutto pronto all'inizio del match

Un saluto da Calcio magazine, benvenuti alla diretta di Atalanta-Roma. Dalle 20:45 gli aggiornamenti sul posticipo della 36° giornata.

TABELLINO

ATALANTA: Carnesecchi, de Roon, Djimsiti, Kossounou, Bellanova, Pašalić, Éderson, Zappacosta, De Ketelaere, Retegui, Lookman. A disposizione: Rui Patrício, Rossi, Sulemana, Ruggeri, Samardžić, Comi, Riccio, Brescianini, Bernasconi, Obrić, Idele, Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

ROMA: Svilar, Celik, Mancini, N'Dicka, Rensch, Cristante, Koné, Angelino, Soulé, Dovbyk, Shomurodov. A disposizione: De Marzi, Marcaccini, Abdulhamid, Hummels, Paredes, Dybala, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Saelemaekers, Pisilli, El Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri.

Reti: al 9' pt Lookman, al 32' pt Cristante

Ammonizioni:

Recupero: 1' pt