Nella guida tv del 19 aprile 2024 gli anticipi di Serie A, Serie B e Liga saranno visibili su DAZN; Cagliari – Juventus anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 19 aprile 2024 ci sono gli anticipi dei massimi campionati europei. Partiamo dalla Serie A dove alle 18.30 Stadio Olimpico andrà in scena in scena Genoa – Lazio. Il Genoa viene dal pari esterno per 1-1 contro la Fiorentina ed é dodicesimo con 39 punti. La Lazio é reduce dal successo casalingo per 4-1 contro la Salernitana ed é settima a quota 49. Alle 20.45 il secondo posticipo, Cagliari – Juventus. Il Cagliari viene dal pari esterno per 2-2 contro l’Inter ed é quattordicesimo con 31 punti. La Juventus é reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro il Sassuolo ed é settima a quota 49.

Due gli anticipi anche in Serie B. Uno sarà Palermo – Parma. I rosanero vengono dall’1-1 rimediato sul campo del Cosenza e attualmente sono sesti con 51punti. I Ducali, dopo il 2-0 rifilato allo Spezia, sono primi a quota 69 (a +5 dal Como e a +8 dal Venezia). L’altro sarà Reggiana – Cosenza. La Reggiana viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Lecco ed é dodicesimo con 40 punti. Il Cosenza é reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Palermo ed é quattordicesimo a quota 36.

In Ligue 1 il Nizza, che viene dal pari esterno a reti bianche contro il Reims ed é sedicesimo con 26 punti, ospita il Lorient, reduce dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Montpellier e tredicesimo a quota 33. In Bundesliga il Francoforte, che viene dalla sconfitta esterna per 3-0 contro lo Stoccarda ed é sesto con 42 punti, ospita l’Augusta, reduce dalla vittoria casalinga per 2-0 contro l’Union Berlino e settimo a quota 39.

Calcio in tv oggi 19 aprile 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

14.00

Olympiacos-Nantes (Semifinale Youth League) – SKY SPORT UNO

17.00

Al Nassr-Al Fayha (Saudi League) – SOLOCALCIO

18.00

Porto-Milan (Semifinale Youth League) – SKY SPORT UNO

18.30

Genoa-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Lipsia-Bayer Leverkusen (Bundesliga femminile) – DAZN

19.00

Al Qadsiah-Al Nassr (Saudi League femminile) – DAZN

Al Ittihad-Al Ahli (Saudi League femminile) – DAZN

20.00

Al Ahli-Al Hilal (Saudi League) – LA7D

20.30

Palermo-Parma (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 252)

Reggiana-Cosenza (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

Eintracht Francoforte-Augsburg (Bundesliga) – SKY SPORT MAX

20.45

Cagliari-Juventus (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

21.00

Athletic-Granada (Liga) – DAZN

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming su SkyGo, app scaricabile gratuitamente. Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.