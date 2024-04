Le partite di oggi, venerdì 19 aprile 2024: Genoa-Lazio e Cagliari-Salernitana

Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 19 aprile 2024: doppio anticipo di Serie A, ‘friday night’ anche in Serie B, Bundesliga, Ligue 1 e spazio alle semifinali di Youth League

Un nuovo weekend è alle porte. In programma la solita ricca agenda di partite a partire da quest’oggi, venerdì 19 aprile. Si gioca infatti un doppio anticipo sia in Serie A che in Serie B, oltre ad uno in agenda in Bundesliga, Liga e Ligue 1. Tutto ciò senza dimenticare la Youth League e le semifinali che vedono coinvolto il Milan, l’ultima italiana rimasta in gara. Andiamo a fare il consueto punto della situazione sul calcio nostrano, per poi compiere una panoramica più generale sui campionati esteri.

Indice

Iniziamo la nostra analisi, dunque, dalla Serie A che, rispettivamente alle 18.30 e alle 20.45, offre ben due anticipi: Genoa-Lazio e Cagliari-Juventus, entrambi match validi per la 33esima giornata.

Per quanto riguarda la prima gara, ci si accorge che a confronto ci sono due squadre con obiettivi abbastanza diversi. Il Grifone, archiviato l’1-1 sul campo della Fiorentina, cerca al Ferraris gli ultimissimi punti per una salvezza in realtà mai messa in dubbio. Le dodici lunghezze di margine sul Frosinone terzultimo rappresentano una solida certezza e nascondono anche qualche rimpianto per una rincorsa ad un piazzamento europeo in vista di questo rush finale di stagione. Piuttosto deludente, invece, il 2023/2024 dei biancocelesti, caratterizzato dall’esonero di Sarri in favore di Tudor e da un settimo posto generale in graduatoria a 10 punti dalla quarta posizione del Bologna. La vittoria dell’Olimpico di sette giorni fa contro la Salernitana ha però ridato ai capitolini nuova linfa per l’ambizione sesto posto che, ranking alla mano, dovrebbe garantire l’accesso alla prossima Europa League. Il tecnico dei rossoblu Gilardino senza l’infortunato Messias, ma pronto a lanciare Retegui dal primo minuto in attacco. Strootman mezzala, Martin a sinistra. Dall’altro lato mister Tudor dovrebbe affidarsi ancora a Felipe Anderson e Luis Alberto, entrambi al passo d’addio, a supporto di Castellanos come terminale avanzato.

Sfida molto interessante anche quella tra sardi e bianconeri. I padroni di casa, imbattuti dallo scorso 16 marzo e sorprendentemente reduci da quattro punti in due partite contro Atalanta e Inter, hanno per l’appunto messo insieme un discreto filotto di risultati positivi, che li ha progressivamente allontanati dai bassifondi di classifica. Dall’altra parte la Vecchia Signora vorrebbe assicurarsi al più presto un posto per la prossima Champions League. Le zebre, dopo il pareggio a reti inviolate nel derby col Torino (seguito al successo con la Fiorentina), hanno comunque mantenuto il terzo posto generale, con immutato vantaggio di 4 punti nei confronti del Bologna. Tutto ciò senza trascurare il percorso in Coppa Italia, dove affronterà la Lazio nella semifinale di ritorno forte del 2-0 dell’andata. L’allenatore dei sardi Ranieri dovrebbe puntare sul tandem Luvumbo-Lapadula con Deiola, Makombou e Sulemana a comporre la mediana. Dubbi invece per mister Allegri. Szczesny è recuperato ma si valuta il suo impiego dal 1′ (Perin scalda i motori). In attacco, poi, è ballottaggio apertissimo tra Chiesa e Yildiz per affiancare Vlahovic.

Scendendo di categoria, alle ore 20.30, è in agenda il doppio ‘friday night, della 34esima di Serie B: Reggiana-Cosenza e Palermo-Parma. Big match, in particolare, quello del Barbera, in cui i rosanero del neo tecnico Mignani attendono la visita di un Parma ormai prossimo a festeggiare la promozione diretta in massima serie. Ci sarà però da fare attenzione alla voglia di rivalsa dei siciliani, in astinenza di vittorie da quattro turni e con un urgente bisogno di ripartire per arrivare di slancio ai playoff. Riflettori puntati anche sulla gara del Maperi: ad incrociarsi due compagini, attualmente non molto al di sopra della zona rossa della classifica e quindi invischiate nella lotta per mantenere la categoria.

Sguardo ora agli altri principali campionati europei. Cominciamo dalla Bundesliga, dove troviamo in palinsesto alle ore 20.30 il match Eintracht Francoforte-Augusta, valido per il 30esimo turno del massimo campionato tedesco. Scontro tra la sesta e la settima della classe, divise in graduatoria da soli tre punti: nel mirino il sesto posto, l’ultimo disponibile per la qualificazione alla prossima Conference League.

Anticipo del venerdì anche in Spagna e in Liga. Alle 21 troviamo Athletic Bilbao-Granada per la 31esima giornata. Passato l’entusiasmo ed esauriti i festeggiamenti per il trionfo in Coppa del Re, i baschi tornano a concentrarsi sull’altro obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League, distante quattro punti come l’Atletico Madrid quarto in classifica. La chance di accorciare ulteriormente il gap potrebbe arrivare quest’oggi vista la condizione dei Los Nazaríes, penultimi ed ormai rassegnati alla Segunda Division.

‘Friday night’ anche in Francia e in Ligue 1. Di scena alle 21 Nizza-Lorient, gara che apre la 30esima giornata. I rossoneri, a causa del pari per 0-0 in casa del Reims (ennesimo risultato negativo di un periodo no), sono scivolati al quinto posto, a -5 dal Lille quarto. Partita da ultima spiaggia, dall’altro lato, per gli ospiti, a caccia di ossigeno per abbandonare la terz’ultima posizione che obbligherebbe a giugno allo spareggio promozione-retrocessione.

Segnaliamo, per concludere la rassegna, che si disputano anche le due semifinali di Youth League, la massima competizione calcistica continentale per squadre di club Under-19 organizzato dalla UEFA. Dopo aver raggiunto per il secondo anno di fila le ‘final four’, il Milan U19 affronta alle 18 in gara secca i pari età del Porto presso il Colovray Sports Centre di Nyon, sede dei match di questa fase del torneo. Ad attendere nell’ultimo atto ci sarà una tra Olympiakos e Nantes, pronte a sfidarsi sempre quest’oggi alle ore 14.

SERIE A

18.30

Genoa-Lazio

20.45

Cagliari-Juventus

SERIE B

20.30

Programma delle partite del 19 aprile 2024

ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni – Tirana 15:00

Kukesi – Skenderbeu 15:00

ALGERIA LIGUE 1

Ben Aknoun – JS Kabylie Posticipata

Biskra – Setif Posticipata

Chlef – Magra Posticipata

El Bayadh – Khenchela Posticipata

Khenchela – Constantine 17:00

Magra – MC Alger 17:00

MC Alger – Paradou Posticipata

Saoura – US Souf Posticipata

Setif – Saoura 17:00

US Souf – Chlef 17:00

Belouizdad – Biskra 19:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Nassr FC – Al Feiha 17:00

Al Riyadh – Al Taee 17:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – BKMA 17:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Newcastle Jets – Wellington Phoenix 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sturm Graz – SK Rapid 19:30

BELGIO CHALLENGER PRO LEAGUE

Beerschot VA – Patro Eisden 20:00

Francs Borains – Dender 20:00

Lommel SK – Beveren 20:00

Oostende – St. Liege U23 20:00

RFC Liege – Genk U23 20:00

Seraing – Deinze 20:00

Waregem – Lierse K. 20:00

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Smorgon – Gomel 16:00

BATE – Dnepr Mogilev 18:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Bolivar – SA Bulo Bulo 01:00

Aurora – Independiente 02:00

BRASILE SERIE A

Botafogo RJ – Atletico GO 02:30

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Vratsa – Etar 16:30

Krumovgrad – Slavia Sofia 19:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Vancouver FC – HFX Wanderers 04:00

CINA SUPER LEAGUE

Zhejiang Professional – Tianjin Jinmen Tiger 14:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Patriotas – Ind. Medellin 01:10

America De Cali – Pasto 03:20

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Herediano – Cartagines 04:00

DANIMARCA 1ST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

B.93 – Naestved 19:00

Hillerod – Koge 19:00

Horsens – Helsingor 19:00

DANIMARCA SUPERLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Randers – Odense 19:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Barcellona SC – El Nacional 02:00

Delfin – Macara 21:00

Orense – LDU Quito 23:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Baladiyat El Mahalla – Arab Contractors 16:00

Al Masry – Al Ahly Posticipata

Zamalek – Pyramids Posticipata

FRANCIA LIGUE 1

Nizza – Lorient 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Elversberg – Schalke 18:30

Norimberga – Paderborn 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Francoforte – Augusta 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA – FEMMINILE

RB Lipsia D – Leverkusen D 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Nassaji Mazandaran – Tractor-Sazi 15:00

Esteghlal F.C. – Shams Azar Qazvin 16:30

Foolad – Mes Rafsanjan 16:40

IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians – Drogheda 20:45

Derry City – Shamrock Rovers 20:45

Galway – Shelbourne 20:45

Sligo Rovers – Dundalk 20:45

St. Patricks – Waterford 20:45

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

HB Torshavn – Streymur 19:00

ITALIA SERIE A

Genoa – Lazio 18:30

Cagliari – Juventus 20:45

ITALIA SERIE B

Palermo – Parma 20:30

Reggiana – Cosenza 20:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Youssoufia Berrechid – Safi 21:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Ferretti – Esteli 01:00

Managua FC – UNAN-Managua 04:00

OLANDA EERSTE DIVISIE

Den Bosch – Breda 20:00

Dordrecht – Oss 20:00

Helmond – Jong Ajax 20:00

Roda – De Graafschap 20:00

Telstar – FC Emmen 20:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

A. Lima – Sport Boys 03:00

Union Comercio – U. de Deportes 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Korona – Radomiak Radom 18:00

Rakow – Gornik Zabrze 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Rio Ave – Arouca 21:15

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

FC Hermannstadt – Botosani 16:30

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Farul Constanta – CFR Cluj 19:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Krasnodar – F. Voronezh 18:00

SCOZIA CHAMPIONSHIP

Inverness – Raith 20:45

SPAGNA LALIGA

Ath. Bilbao – Granada 21:00

SPAGNA LALIGA2

Tenerife – Leganes 20:30

TURCHIA SUPER LIG

Besiktas – Ankaragucu 19:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Racing Montevideo – Cerro CA 18:30

Liverpool M. – Defensor Sp. 20:30

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Estudiantes M. – Rayo Zuliano 00:00