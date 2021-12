Il 19 dicembre 2021 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN, Fiorentina – Sassuolo anche su Sky

VERONA – Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 19 dicembre c’é la diciottesima giornata di Serie A. É il giorno del big match Milan-Napoli, due tra le quattro squadre (le altre sono Inter e Atalanta) coinvolte nella lotta per lo Scudetto. I rossoneri vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Udinese, ottenuto in extremis grazia al gol di Ibrahimovic, e in classifica ora sono secondi, a una lunghezza dalla capolista Inter, con 39 punti, frutto di dodici vittorie, tre pareggi e due sconfitte e con 36 gol fatti e 19 subiti. Dall’altra parte troviamo i partenopei, reduci da due sconfitte consecutive, ultima delle quali quella di misura contro l’Empoli. Sono così scesi al terzo posto, alle spalle delle due squadre milanesi a quota 36 punti, con un cammino di undici partite vinte, tre pareggiate e tre persa e con 34 reti realizzate e 13 incassate. Interessante anche il lunch match Fiorentina – Sassuolo: di fronte due tra le squadre più in forma di questa prima parte di stagione. I Viola vengono dalla schiacciante vittoria per 4-0 contro la Salernitana ottenuta grazie anche a una doppietta del solito Vlahovic, e in classifica ora sono sorprendentemente quinti, in zona Champions, con 30 punti, frutto di dieci vittorie e sette sconfitte e con 31 gol fatti e 22 subiti. In settimana si sono classificati per gli ottavi di finale di Coppa Italia, battendo per 2-1 il Benevento. Dall’altra parte troviamo i neroverdi, reduci dal successo casalingo per 2-1 contro la Lazio; sono undicesimi, a pari merito con il Verona, a quota 23 punti, con un cammino di sei partite vinte, cinque pareggiate e sei perse e con 28 reti realizzate e 26 incassate. Si giocano anche Spezia-Empoli, Sampdoria-Venezia e Torino-Verona.

Tre i posticipi della diciottesima giornata di Serie B: Alessandria-Parma, Brescia-Cittadella, Perugia-Ternana e Benevento-Monza.

Per la diciannovesima giornata di Serie C, nel Girone B la Reggiana incontra il Teramo mentre il Modena fa visita al Pontedera. Nel Girone B spicca il big match Palermo-Bari.

In Premier League il Liverpool fa visita al Tottenham di Conte mentre in Liga si gioca Sivigli-Atletico Madrid.

Calcio in tv oggi 19 dicembre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

10.45

Napoli-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11.00

SPAL-Fiorentina (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12.30

Fiorentina-Sassuolo (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e SKY SPORT 4K

13.00

Everton-Leicester (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Genoa-Atalanta (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

13.15

Chelsea-West Ham (Women’s Super League) – DAZN

13.30

Bruges-Anderlecht (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

14.00

Alessandria-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT e HELBIZ

Brescia-Cittadella (Serie B) – DAZN, SKY SPORT e HELBIZ

Granada-Maiorca (Liga) – DAZN

14.30

Messina-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 255 satellite)

Palermo-Bari (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)

Avellino-Foggia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Catanzaro-Vibonese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fidelis Andria-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 257 satellite)

Latina-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Paganese-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Potenza-Campobasso (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Taranto-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Virtus Francavilla-Juve Stabia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Grosseto-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Viterbese-Carrarese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

San Marino Academy-Inter (Coppa Italia femminile) – INTER TV (visibile su DAZN) e TIMVISION

15.00

Spezia-Empoli (Serie A) – DAZN

Wolverhampton-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

15.15

Newcastle-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO

15.30

Friburgo-Leverkusen (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

16.15

Perugia-Ternana (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

Athletic-Betis (Liga) – DAZN

17.30

Tottenham-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

Cesena-Siena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ancona Matelica-Vis Pesaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fermana-Entella (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gubbio-Montevarchi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Imolese-Pescara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Reggiana-Teramo (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Pistoiese-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite)

Pontedera-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 255 satellite)

18.00

Sampdoria-Venezia (Serie A) – DAZN

Torino-Verona (Serie A) – DAZN

18.30

Benevento-Monza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

Getafe-Osasuna (Liga) – DAZN

Genk-Royal Antwerp (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

20.45

Milan-Napoli (Serie A) – DAZN

21.00

Real Madrid-Cadice (Liga) – DAZN

Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smartphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.