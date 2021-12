I suggerimenti del giorno 19 dicembre sono dedicati integralmente alla diciottesima giornata del campionato di Serie A

Domenica 19 dicembre si gioca la diciottesima giornata di Serie A. É il giorno di Milan-Napoli,, sfida che vede coinvolta due tra le quattro squadre impegnate nella lotta per lo Scudetto. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a detti tornei, che siamo andati ad analizzare. La vincita complessiva per una puntata da 10 euro si aggira sui 171 euro, ovviamente è variabile a seconda di quali quote di vanno a prendere in considerazione. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Fiorentina – Sassuolo 1 (ore 12.30)

Lunch match della diciottesima giornata di Serie A. I Viola vengono dalla schiacciante vittoria per 4-0 contro la Salernitana ottenuta grazie anche a una doppietta del solito Vlahovic, e in classifica ora sono sorprendentemente quinti, in zona Champions, con 30 punti, frutto di dieci vittorie e sette sconfitte e con 31 gol fatti e 22 subiti. In settimana si sono classificati per gli ottavi di finale di Coppa Italia, battendo per 2-1 il Benevento. Dall’altra parte troviamo i neroverdi, reduci dal successo casalingo per 2-1 contro la Lazio; sono undicesimi, a pari merito con il Verona, a quota 23 punti, con un cammino di sei partite vinte, cinque pareggiate e sei perse e con 28 reti realizzate e 26 incassate.

Spezia – Empoli 2 (ore 15)

Match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Gli Aquilotti vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro la Roma e in classifica sono diciassettesimi sono 12 punti, frutto di tre vittorie, tre pareggi e undici sconfitte e con 17 gol fatti e 38 subiti. In settimana sono stati eliminati dalla Coppa Italia, dopo aver perso per 0-2 contro il Lecce. Dall’altra parte troviamo i toscani, reduci da una settimana strabiliante, caratterizzata da due importanti vittorie. In Coppa Italia hanno vinto sul campo del Verona con un pirotecnico 3-4 che ha permesso loro di qualificarsi per gli ottavi di finale. In campionato sono reduci dal successo di misura al “Maradona” contro il Napoli, deciso da un gol di Cutrone, che ha ridisegnato la classifica delle squadre in corsa per lo Scudetto; sono ottavi a quota 26 punti, con un cammino di otto partite vinte, due pareggiate e sette perse e con 27 reti realizzate e 29 incassate.

Sampdoria – Venezia 1 (ore 18)

Gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. I blucerchiati vengono dal successo per 1-3 nel Derby della Lanterna grazie ai goal di Gabbiadini e Caputo e all’autorete finale di Vanheusden; tre punti preziosi che hanno permesso alla squadra di D’Aversa di risalire al quattordicesimo posto, che occupano con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e nove sconfitte e con 25 gol fatti e 33 subiti. In settimana si sono qualificati agli ottavi di finale di Coppa Italia, dopo aver battuto il Torino per 2-1. Passaggio del turno anche per i lagunari, che hanno battuto la Ternana per 3-1. In campionato sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Juventus; sono sedicesimi a quota 16 punti, con un cammino di quattro partite vinte, quattro pareggiate e nove perse e con 16 reti realizzate (secondo peggior attacco del torneo) e 30 incassate

Sassuolo – Lazio 2 (ore 18)

Incontro valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. I granata sono reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Bologna; in classifica sono tredicesimi a quota 22 con un cammino di sei partite vinte, quattro pareggiate e sette perse e con 22 reti realizzate e 18 incassate. In settimana sono stati eliminati dagli agli ottavi di finale di Coppa Italia, perdendo contro la Sampdoria per 2-1. Eliminazione anche per gli scaligeri, sconfitti in casa per 3-4 dall’Empoli. In campionato sono reduci da un’altra sconfitta casalinga, quella per 1-2 contro l’Atalanta, rimontati dopo essere passati in vantaggio con Simeone; sono undicesimi a quota 23 punti, con un cammino di sei partite vinte, cinque pareggiate e sei perse e con 33 reti realizzate e 30 incassate.

Milan – Napoli 1 (ore 20.45)

Big match della diciottesima giornata di Serie A. I rossoneri vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro l’Udinese, ottenuto in extremis grazia al gol di Ibrahimovic, e in classifica ora sono secondi, a una lunghezza dalla capolista Inter, con 39 punti, frutto di dodici vittorie, tre pareggi e due sconfitte e con 36 gol fatti e 19 subiti. Dall’altra parte troviamo i partenopei, reduci da due sconfitte consecutive, ultima delle quali quella di misura contro l’Empoli. Sono così scesi al terzo posto, alle spalle delle due squadre milanesi a quota 36 punti, con un cammino di undici partite vinte, tre pareggiate e tre persa e con 34 reti realizzate e 13 incassate

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 19 dicembre 2021

Fiorentina-Sassuolo 1 (1.85)

Spezia-Empoli 2 (2.55)

Sampdoria-Venezia 1 (1.75)

Torino-Verona 1 (2.25)

Milan-Napoli 1 (2.30)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 427 EURO