Il 2 maggio 2021 si disputa la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A ma si gioca in tutti i massimi campionati europei

La programmazione sul calcio in TV di domenica 2 maggio vede al centro la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Nel lunch match la Lazio, rilanciata in chiave Champions, non vuole fermarsi contro il Genoa, che però lotta per acquisire quanto prima la matematica salvezza. Alle 15 un fascinoso Sassuolo – Atalanta: se i neroverdi si trovano nella prima metà della classifica, gli orobici sono a un passo dalla conferma di un posto in Champions. Stesso obiettivo per il Napoli di Gattuso, che però si trova di fronte un Cagliari che viene da tre vittorie di fila e che, soprattutto, deve scongiurare la retrocessione. Contemporaneamente si disputa il Derby dell’Appennino con il Bologna in posizione decisamente più tranquilla della Fiorentina, chiamata a non far passi falsi per non compromettere la classifica. Alle 18 la Juventus cerca punti preziosi per tentare di ottenere un posto in Champions contro l’Udinese, che non ha più niente da chiedere al campionato. Posticipo serale sarà Sampdoria – Roma, gara apparentemente senza grosse motivazioni.

In Premier League, alle ore 17.30, spicca proprio Manchester United-Liverpool con i Red Devils che occupano la seconda posizione in classifica mentre i Reds sono al sesto posto. In Liga c’è Valencia-Barcellona con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio casalingo contro il Deportivo Alaves mentre i catalani vengono dalla clamorosa sconfitta casalinga contro il Granada

Ampio spazio dedicato all’ultima giornata della regular season in Serie C, dopodiché playoff. Se nel Girone A e C la promozione diretta é già riservata, rispettivamente, a Como e Ternana, nel Girone B si contendono il primato Padova e Perugia, seguite dal Sudtirol.

Calcio in tv oggi 2 maggio 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

01.00

New England Revolution-Atlanta United (MLS) – DAZN

01.30

Orlando City-Cincinnati (MLS) – DAZN

10.30

Empoli-Milan (Campionato Primavera) – MILAN TV (visibile su DAZN) e SPORTITALIA

12.30

Lazio-Genoa (Serie A) – DAZN e DAZN1

Juventus-Florentia (Serie A femminile) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 254 satellite)

Genoa-Cagliari (Campionato Primavera) – SI SOLOCALCIO

13.00

Rangers-Celtic (Scottish Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Bordeaux-Rennes (Ligue 1) – DAZN

14.00

Valladolid-Betis (Liga) – DAZN

14.30

Ajax-Emmen (Eredivisie) – DAZN

15.00

Napoli-Cagliari (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

Sassuolo-Atalanta (Serie A) – SKY SPORT (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre)

Bologna-Fiorentina (Serie A) – DAZN e DAZN1

Newcastle-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Inter-Empoli (Campionato Primavera) – INTER TV (visibile su DAZN) e SI SOLOCALCIO

Gubbio-Fano (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Cesena-Arezzo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ravenna-Carpi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Legnago-Fermana (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Matelica-Imolese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Triestina-Mantova (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Feralpisalò-Perugia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 255 satellite)

Virtus Verona-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 256 satellite)

Padova-Sambenedettese (Serie C) – RAI SPORT e ELEVEN SPORTS

Vis Pesaro-Sudtirol (Serie C) – ELEVEN SPORTS

16.15

Villarreal-Getafe (Liga) – DAZN

17.05

Montpellier-St. Etienne (Ligue 1) – DAZN

17.30

Manchester United-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

17.30

Lecco-Albinoleffe (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Novara-Como (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 254 satellite)

Piacenza-Juventus U23 (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Renate-Lucchese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Grosseto-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pontedera-Pergolettese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Giana Erminio-Pistoiese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Alessandria-Pro Patria (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 255 satellite)

Livorno-Pro Sesto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Carrarese-Pro Vercelli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 256 satellite)

18.00

Udinese-Juventus (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.30

Granada-Cadice (Liga) – DAZN

19.00

Nashville-Inter Miami (MLS) – DAZN

20.15

Tottenham-Sheffield United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

20.30

Cavese-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Ternana-Juve Stabia (Serie C) – ELEVEN SPORTS e CUSANO ITALIA TV

Casertana-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Francavilla-Palermo (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Vibonese-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Teramo-Viterbese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Foggia-Catania (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 253 satellite)

Catanzaro-Monopoli (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 254 satellite)

Bari-Bisceglie (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY PRIMAFILA (canale 255 satellite)

20.45

Sampdoria-Roma (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Valencia-Barcellona (Liga) – DAZN

Monaco-Lione (Ligue 1) – DAZN e DAZN1

Gli abbonati Sky potranno seguire le partite in streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Il servizio è incluso nell’abbonamento e per usufruirne basterà scaricaer l’app su smartphone e tablet e sul proprio PC o notebook. Gli abbonati DAZN potranno seguire la gara da PC, tablet e smarphone sul sito di DAZN. e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Le partite di Serie C potranno essere seguita su Eleven Sports previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.