Da non perdere United-Liverpool e Valencia-Barcellona, in Italia spicca Sassuolo – Atalanta. Successo del Flamengo nel Campeonato Carioca, pareggio tra Bragantino e Santos in quello Paulista

Domenica 2 maggio in primo piano i campionati Europei, in particolare nella Premier League si gioca nel pomeriggio Manchester United – Liverpool mentre in serata c’è nella Liga Valencia – Barcellona. In Italia sono ben sei gli incontri di Serie A a partire dal lunch match Lazio – Genoa e con il big match Sassuolo – Atalanta. C’è anche la Serie C con il turno completo nei tre gironi suddivisi per fasce d’orario (alle 15 il girone B, alle 17.30 il girone A e alle 20.30 il girone C). Prima di entrare nel dettaglio con i risultati in tempo reale del giorno andiamo a vedere chi è già sceso in campo.

Partiamo dal Brasile dove nel Campeonato Carioca il Flamengo ha vinto 3-0 in casa del Volta Redonda mentre in quello Paulista finisce in pareggio, 1-1, tra Bragantino e Santos. In Bolivia successo di misura (1-0) del Guabira sul Santa Cruz mentre in Cile netto successo per 5-1 della Nublense sul Colo Colo. In Colombia pareggio senza reti tra Millonarios e America De Cali mentre in Costarica l’Herediano passa 3-0 in casa dello Zeledon e 0-0 tra Guadalupe e ADR Jicaral. Successi casalinghi per 2-1 in Ecuador sia per LDU Quito su Macara che per il Barcellona SC sul Delfin.

Nella J1 League l’Oita supera 1-0 lo Shimizu mentre in Paraguay 2-0 del Cerro Porteno sull’Olimpia Asuncion. Sguardo anche alla Liga MX dove vincono in casa il Leon (2-1 sul Queretaro) e il Monterrey (1-0 sul Mazatlan) pareggio invece tra Guadalajara e Tigres (0-0) e tra Cruz Azul e Tijuana (1-1). Nella K League 1 non vanno oltre l’1-1 Jeonbuk e Jeju mentre nella Primera Division venezuelana il Deportivo Tachira passa 3-0 in casa di Portugues. Si è giocata anche la MLS in USA con i colpi esterni del New York City e dell’Austin rispettivamente contro Philadelphia Union e Minnesota.

UEFA > Femminile Champions League 2020/2021 > Semifinali



12:00 FC Barcelona - Paris Saint-Germain



13:30 Chelsea FC Women - Bayern München



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



16:00



KS Kastrioti - KF Skënderbeu

KF Bylis Ballsh - KF Tiranë



Argentina > Primera División 2021



15:00 Boca Juniors - Lanús



17:10



Independiente - Atlético Tucumán

Defensa y Justicia - Unión de Santa Fe



19:20



San Lorenzo - Godoy Cruz

Talleres de Córdoba - Huracán



21:30 Banfield - River Plate



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A



19:10 Almirante Brown de Isidro Casanova - Belgrano de Córdoba



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B



20:00



Guillermo Brown de Puerto Madryn - Güemes de SdE

Atlético Rafaela - Deportivo Morón



20:30



San Telmo - All Boys

Independiente Rivadavia - Ferro Carril Oeste



21:30 San Martín de San Juan - Ramón Santamarina



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A



20:30



Camioneros - Club Ciudad de Bolivar

Villa Mitre de Bahía Blanca - Olimpo de Bahía Blanca

Círculo Deportivo - Estudiantes de San Luis



21:00



Juventud Unida Universitario - Huracán de Las Heras

Sansinena de Gral. Cerri - Sol de Mayo de Viedma

Desamparados de San Juan - Deportivo Madryn

Cipolletti - Independiente de Chivilcoy



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B



20:30



Defensores de Pronunciamiento - Unión de Sunchales

Juventud Unida de Gualeguaychú - Racing de Córdoba



20:45 Gimnasia y Tiro de Salta - Chaco For Ever



21:00



Belgrano de San Francisco - Crucero del Norte

Sarmiento de Resistencia - Central Norte

Boca Unidos - Gimnasia de Concepción del Uruguay

Sportivo Las Parejas - Douglas Haig



Australia > A-League 2020/2021



08:05 Melbourne Victory - Central Coast Mariners 1-1



Australia > NPL New South Wales 2021



07:00 Sydney United 58 - Manly United 5-0



10:30 Sydney FC Youth - Wollongong Wolves



Australia > NPL Victoria 2021



07:00 St Albans Saints - Avondale FC 0-3



Australia > NPL Queensland 2021



10:00 Brisbane Strikers - Gold Coast United



Australia > NPL Northern NSW 2021



06:30 Charlestown Azzurri - Valentine FC 0-0



Austria > 2. Liga 2020/2021



10:30 Rapid Wien (A) - FC Wacker Innsbruck



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Europe



16:00 KAA Gent - KV Mechelen



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Championship



18:30 Club Brugge KV - RSC Anderlecht



Bolivia > Liga Profesional 2021



01:30 CD Guabirá - Real Santa Cruz 1-0



21:00 Real Potosí - Nacional Potosí



Brasile > Campeonato Carioca 2021 Taça Guanabara Finals > Semifinali



02:05 Volta Redonda - RJ - Flamengo RJ 0-3



21:00 Portuguesa - RJ - Fluminense RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2021



01:00 Red Bull Bragantino - Santos FC 1-1



Brasile > Campeonato Mineiro 2021 Fase final > Semifinali



21:00 Cruzeiro - América - MG



Brasile > Campeonato Gaúcho 2021 Playoffs > Semifinali



21:00 Juventude - RS - Internacional



Brasile > Campeonato Pernambucano 2021



21:00



Sete de Setembro - PE - Vera Cruz - PE

Sport - PE - Náutico - PE

Central - PE - Salgueiro - PE

Afogados da Ingazeira - PE - Santa Cruz - PE

Vitória - PE - Retrô - PE



Brasile > Campeonato Paraibano 2021



21:00 Nacional - PB - Atlético - PB



Cile > Primera División 2021



00:00 Ñublense - Colo-Colo 5-1



17:00 Cobresal - Curicó Unido



21:30 Huachipato - O'Higgins



Cile > Primera B 2021



San Marcos - Lautaro rinv.



02:30 Universidad de Concepción - Rangers 3-2



Cina > Super League 2021



12:00 Henan Songshan Longmen - Shandong Taishan



14:00 Guangzhou FC - Shenzhen FC



Colombia > Primera A 2021 Apertura Playoffs > Quarti di finale



Deportivo Cali - Deportes Tolima rinv.



01:00 Millonarios - América de Cali 0-0



20:00 Santa Fe - Atlético Junior



Colombia > Primera B 2021 Apertura Playoffs > Gruppo A



22:00 Fortaleza FC - Cortuluá



Corea del Sud > K League 1 2021



07:00 Jeonbuk FC - Jeju United 1-1



09:30 Incheon United - Gangwon FC 0-0 *



Corea del Sud > K League 2 2021



06:30 Gimcheon Sangmu - Gyeongnam FC 1-2



09:00 Bucheon FC 1995 - Busan IPark 0-1 *



11:30 Seoul E-Land FC - Ansan Greeners



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Clausura



00:00 Guadalupe - Jicaral 0-0



04:00 Municipal Pérez Zeledón - CS Herediano 0-3



Croazia > 1. HNL 2020/2021



17:00 NK Istra 1961 - HNK Gorica



19:05 NK Osijek - NK Varaždin ŠN



Croazia > 2. HNL 2020/2021



14:55 NK Solin - NK Orijent Rijeka



17:00



Dinamo Zagreb II - NK Dugopolje

Hajduk Split II - NK Osijek II



Danimarca > Superliga 2020/2021 Abstieg



14:00 SønderjyskE - Odense BK



Danimarca > Superliga 2020/2021 Meisterschaft



16:00 Randers FC - Brøndby IF



18:00 FC Midtjylland - FC Nordsjælland



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Aufstieg



14:00 FC Fredericia - Silkeborg IF



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg



15:00 Vendsyssel FF - Hobro IK



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



13:00



AB Gladsaxe - Brønshøj BK

BK Avarta - FA 2000



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa



01:00 LDU Quito - Macará 2-1



03:30 Barcelona - Delfín SC 2-1



20:00 Técnico Universitario - Mushuc Runa



Egitto > Premiership 2020/2021



21:30



ENPPI - Misr lel-Maqasah SC

Zamalek - Pyramids FC



Estonia > Meistriliiga 2021



14:00 JK Tammeka - FCI Levadia



Finlandia > Veikkausliiga 2021



17:30 Kuopion PS - HJK Helsinki



Finlandia > Ykkönen 2021







FF Jaro - Rovaniemi PS rinv.

MP Mikkeli - Musan Salama rinv.



Francia > Ligue 1 2020/2021



13:00 Girondins Bordeaux - Stade Rennes



15:00



Stade Brest - FC Nantes

Dijon FCO - FC Metz

FC Lorient - Angers SCO

Nîmes Olympique - Stade Reims



17:05 Montpellier HSC - AS Saint-Étienne



21:00 AS Monaco - Olympique Lyon



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2020/2021







FC Chambly - Le Havre AC non disputa

Entente Feignies Aulnoye - JA Drancy non disputa

Montfermeil - Lille OSC non disputa

Paris Saint-Germain - Évreux FC 27 non disputa

SM Caen - Amiens SC non disputa

St-Pryvé St-Hilaire - RC Lens non disputa

Valenciennes FC - US Orléans non disputa



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2020/2021







AS Nancy - FC Sochaux non disputa

AJ Auxerre - FC Metz non disputa

ASPTT Dijon - Clermont Foot non disputa

FC Bourg-Péronnas - CA Pontarlier non disputa

Olympique Lyon - ESTAC Troyes non disputa

Paris FC - US Torcy non disputa

RC Strasbourg - Dijon FCO non disputa



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021







EA Guingamp - Stade Brest non disputa

Le Mans FC - Angers SCO non disputa

SA Mérignac - Girondins Bordeaux non disputa

Stade Rennes - Stade Laval non disputa

Tours FC - FC Nantes non disputa

US Concarneau - LB Châteauroux non disputa

USSA Vertou - US Avranches non disputa



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021







AS Saint-Étienne - OGC Nice non disputa

Olympique Marseille - Montpellier HSC non disputa

AS Béziers - FC Istres non disputa

Nîmes Olympique - AS Monaco non disputa

SC Toulon - US Colomiers non disputa

Pieve di Lota - AC Ajaccio non disputa

AS Cannes - Toulouse FC non disputa



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021







VfB Auerbach - 1. FC Lok Leipzig non disputa

Germania Halberstadt - Union Fürstenwalde non disputa

BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03 non disputa

Optik Rathenow - Chemnitzer FC non disputa

Energie Cottbus - Bischofswerdaer FV non disputa

VSG Altglienicke - FSV 63 Luckenwalde non disputa

TeBe Berlin - FC Carl Zeiss Jena non disputa

SV Lichtenberg 47 - Berliner AK 07 non disputa

ZFC Meuselwitz - Hertha BSC II non disputa

FC Viktoria 1889 Berlin - BFC Dynamo non disputa



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00 Rot-Weiss Essen - SV Lippstadt 08



VfB Homberg - FC Wegberg-Beeck rinv.



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







1. FC Monheim - Schwarz-Weiß Essen non disputa

Cronenberger SC - Germania Ratingen 04/19 non disputa

Sportfreunde Niederwenigern - SC Velbert non disputa

SpVg Schonnebeck - Teutonia St. Tönis non disputa

SSVg Velbert - 1. FC Mönchengladbach non disputa

TV Jahn Hiesfeld - TSV Meerbusch non disputa

SC Union Nettetal - Sportfreunde Baumberg non disputa

SpVgg Sterkrade-Nord - FC Kray non disputa

TVD Velbert - 1. FC Bocholt non disputa

SC Düsseldorf-West - TuRU Düsseldorf non disputa

VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve non disputa



Germania > Oberliga Westfalen 2020/2021







SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Erndtebrück non disputa

FC Gütersloh - RSV Meinerzhagen non disputa

ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Siegen non disputa

Westfalia Rhynern - TSG Sprockhövel non disputa

SpVgg Vreden - TuS Ennepetal non disputa

FCE Rheine - TuS Haltern non disputa

SC Paderborn 07 II - Hammer SpVg non disputa

SG Wattenscheid 09 - Viktoria Clarholz non disputa

1. FC Kaan-Marienborn - Holzwickeder SC non disputa

Westfalia Herne - SV Schermbeck 1912 non disputa



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd



Eintracht Frankfurt II - 1. FFC 08 Niederkirchen rinv.



11:00 1899 Hoffenheim II - 1. FC Köln



14:00



1. FC Saarbrücken - SG 99 Andernach

Bayern München II - FC Ingolstadt 04



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord



Bor. Mönchengladbach - BV Cloppenburg non disputa



11:00



Borussia Bocholt - VfL Wolfsburg II

FC Carl Zeiss Jena - Arminia Bielefeld

RB Leipzig - SV Berghofen

FSV Gütersloh 2009 - Turbine Potsdam II



Giappone > J1 League 2021



07:00 Oita Trinita - Shimizu S-Pulse 1-0



08:00



Shonan Bellmare - Consadole Sapporo 0-0

Cerezo Osaka - Gamba Osaka 1-1



Giappone > J2 League 2021



07:00 Mito HollyHock - V-Varen Nagasaki 1-0



08:00



Machida Zelvia - Renofa Yamaguchi 0-2

Tokyo Verdy - Omiya Ardija 1-1



Giappone > J3 League 2021



06:00



Grulla Morioka - Kagoshima United 2-1

Tegevajaro Miyazaki - FC Imabari 2-1

Vanraure Hachinohe - Gainare Tottori 2-0



10:00 AC Nagano Parceiro - Fukushima United



12:00 FC Gifu - Roasso Kumamoto



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Championship



16:00 Lynx FC - Lions Gibraltar



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Relegation



18:30 College 1975 FC - Manchester 62 FC



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Interzona



19:00



Antigua GFC - Sacachispas

Comunicaciones - Cobán Imperial

Iztapa - Deportivo Guastatoya

Deportivo Malacateco - Sanarate

Santa Lucía - Achuapa

Xelaju MC - CSD Municipal



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura Playoffs > Final de Grupos



02:00 Real España - Olimpia 0-0



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura Playoffs > Repechaje



01:00 Lobos UPNFM - Honduras Progreso 3-2



Inghilterra > Premier League 2020/2021



15:00 Newcastle United - Arsenal FC



17:30 Manchester United - Liverpool FC



20:15 Tottenham Hotspur - Sheffield United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021



15:00 Southampton FC U23 - Everton FC U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2020/2021



15:00 Aston Villa U23 - Newcastle United U23



Islanda > Úrvalsdeild 2021



21:15



Víkingur Reykjavík - Keflavík ÍF

Breiðablik - KR Reykjavík



Islanda > Bikar 2021 > 2. Giornata



15:00 Leiknir Fáskrúðsfirði - Huginn/Höttur



16:00



UMF Grindavík - Hvíti riddarinn

Stokkseyri - Haukar Hafnarfjörður



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021



16:00



B36 Tórshavn - ÍF Fuglafjørður

EB/Streymur - HB Tórshavn

NSÍ Runavík - TB Tvøroyri



17:00



B68 Toftir - Víkingur

07 Vestur - KÍ Klaksvík



Italia > Serie A 2020/2021



12:30 Lazio - Genoa



15:00



Sassuolo - Atalanta

Napoli - Cagliari

Bologna - Fiorentina



18:00 Udinese - Juventus



20:45 Sampdoria - Roma



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



17:30



Renate - Lucchese

Giana Erminio - Pistoiese

Livorno - Pro Sesto

Calcio Lecco 1912 - AlbinoLeffe

Carrarese - Pro Vercelli

Novara - Como

Piacenza - Juventus II

Alessandria - Aurora Pro Patria

Grosseto - Olbia

Pontedera - Pergolettese



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Cesena - Arezzo

FeralpiSalò - Perugia

Gubbio - Fano

Calcio Padova - Sambenedettese

Legnago - Fermana FC

Matelica - Imolese

Ravenna Calcio - Carpi

Triestina - Mantova

Virtus Verona - Modena

Vis Pesaro - Südtirol



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



Potenza - Trapani non disputa



20:30



Cavese - Avellino

Casertana - Paganese

Teramo - Viterbese

Ternana - SS Juve Stabia

Catanzaro - Monopoli

Vibonese - Turris

Virtus Francavilla - Palermo

Foggia - Catania

Bari - Bisceglie



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



15:00



Borgosesia - Gozzano

Citta di Varese - Legnano

Chieri - Fossano Calcio

Imperia - Casale



Italia > Serie D Girone B 2020/2021







Brusaporto - SS Tritium 1908 rinv.

AC Fanfulla 1874 - NibionnOggiono rinv.



15:00



AC Calvina Sport - Caravaggio

Virtus Bergamo - Pontisola

Franciacorta - AC Crema

US Scanzorosciate - Sona

Seregno - Real Calepina

USD Casatese - Vis Nova Giussano

Villa d'Almè - US Breno



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



15:00



Arzignano - Porto Tolle

Clodiense - AC Belluno



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



Prato - Correggese rinv.



15:00



Mezzolara - Real Forte Querceta

Bagnolese - Ghivizzano Borgo



Italia > Serie D Girone E 2020/2021



15:00 Trestina - Badesse Calcio



Italia > Serie D Girone F 2020/2021



15:00



Montegiorgio Calcio - Atletico Terme Fiuggi

Campobasso - ASD Pineto Calcio

SN Notaresco - ASD Pineto Calcio

Porto Sant'Elpidio - US Recanatese

Tolentino - Atletico Terme Fiuggi

Olympia Agnonese - Vastese Calcio







Porto Sant'Elpidio - Rieti rinv.

US Recanatese - Olympia Agnonese rinv.

Vastese Calcio - GSD Castelfidardo rinv.



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



15:00 Team Nuova Florida - Muravera



Cassino Calcio 1924 - Arzachena rinv.



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



AZ Picerno - Puteolana Internapoli rinv.



15:00



Team Altamura - ACD Nardò

Audace Cerignola - Casarano

US Bitonto - Brindisi

Fidelis Andria - Taranto FC

FC Francavilla - FBC Gravina

Lavello - Aversa Normanna

Sporting Fulgor Molfetta - Città di Fasano

Portici 1906 - Sorrento



Italia > Serie D Girone I 2020/2021



15:00 Licata - Acireale



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021



10:30 Empoli - Milan



12:30 Genoa - Cagliari



Kazakhstan > Premier Liga 2021



13:00 FK Aktobe - FK Astana



14:00 FK Atyrau - Kaspiy Aktau



15:00 Tobyl Kostanay - FK Taraz



Kosovo > Superliga 2020/2021



16:00



KF Llapi - Prishtina KF

FK Drenica - KF Ballkani



Kuwait > Premier League 2020/2021 Championship



21:00 Khaitan SC - Al Shabab



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



16:00



CS FOLA Esch - US Mondorf

F91 Dudelange - FC Differdange 03

Progrès Niedercorn - Etzella Ettelbruck

RM Hamm Benfica - FC Rodange 91

Swift Hesperange - Victoria Rosport

UNA Strassen - Jeunesse Esch

Union Titus Pétange - US Hostert

FC Wiltz 71 - RFCU Luxemburg



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



00:00



Youssoufia Berrechid - Difaâ d'el Jadida 0-1

Olympique de Safi - FAR de Rabat 0-3

Maghrib de Fès - Ittihad Tanger 2-1



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura



00:00



Deportivo Guadalajara - UANL Tigres 0-0

Club León - Gallos Blancos 2-1



02:00 Cruz Azul - Club Tijuana 1-1



04:06 CF Monterrey - Mazatlán FC 1-0



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Clausura Playoffs > 2. Giornata



05:00 Cimarrones de Sonora - Tepatitlán 1-4



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Clausura



17:00 FC Juárez - Club León



19:00 Puebla FC - CF América



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



18:00 Santos Laguna - Puebla FC



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura



16:00 Santos Laguna - Puebla FC



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Clausura



03:00



Diriangén - Managua FC 4-1

Junior Managua - Real Estelí 0-2



Nigeria > Professional League 2020/2021







Abia Warriors - Enyimba Aba rinv.

Dakkada FC - Akwa United rinv.

Enugu Rangers - Rivers United rinv.

Heartland FC - Katsina United rinv.

Kano Pillars - Adamawa United rinv.

Kwara United - Plateau United rinv.

Lobi Stars - Ifeanyi Uba rinv.

Sunshine Stars - Jigawa Golden Stars rinv.

Warri Wolves - MFM FC rinv.

Wikki Tourists - Nasarawa United rinv.

Akwa United - Kwara United rinv.

Enyimba Aba - Heartland FC rinv.

Ifeanyi Uba - Enugu Rangers rinv.

Jigawa Golden Stars - Abia Warriors rinv.

Katsina United - Warri Wolves rinv.

Lobi Stars - Sunshine Stars rinv.

MFM FC - Dakkada FC rinv.

Nasarawa United - Adamawa United rinv.

Plateau United - Kano Pillars rinv.

Rivers United - Wikki Tourists rinv.



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021







Alta IF - Bærum SK rinv.

Asker SK - IL Hødd rinv.

FK Senja - Moss FK rinv.

Vålerenga IF II - Eidsvold TF rinv.



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021







Rosenborg BK II - Egersunds IK rinv.

Sotra SK - Levanger FK rinv.



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021



14:30 Go Ahead Eagles - Helmond Sport



Paraguay > Primera División 2021 Apertura



02:00 Cerro Porteño - Club Olimpia 2-0







Club Olimpia - Sol de América rinv.

Sportivo Luqueño - Guaraní rinv.

Libertad - 12 de Octubre de Itauguá rinv.

Guaireña FC - River Plate rinv.

Cerro Porteño - Club Nacional rinv.



Polonia > I Liga 2020/2021



12:00 Resovia Rzeszów - GKS Bełchatów



12:40



GKS Jastrzębie - Odra Opole

Górnik Łęczna - Termalica Bruk-Bet Nieciecza



19:00 Puszcza Niepołomice - GKS Tychy '71



19:10 Radomiak Radom - OKS Stomil Olsztyn



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > Finale



16:00 Raków Częstochowa - Arka Gdynia



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021



12:15 UD Oliveirense - SL Benfica B



15:00 FC Vizela - CD Feirense



17:00 Sporting Covilhã - Leixões SC



19:00 Casa Pia AC - Académico de Viseu



21:00 FC Penafiel - GD Estoril



Romania > Liga 1 2020/2021 Relegation



12:30 Astra Giurgiu - FC Politehnica Iași



15:00 FC Voluntari - FC Hermannstadt



17:30 FC Viitorul Constanța - Dinamo Bucureşti



Romania > Liga 1 2020/2021 Championship



20:00 Academica Clinceni - CS Universitatea Craiova



Russia > Premier Liga 2020/2021



13:00 FK Khimki - FK Ural



15:30 FK Rostov - FK Tambov



18:00 Zenit St. Petersburg - Lokomotiv Moskva



Russia > 1. Division 2020/2021



07:00 SKA-Khabarovsk - Dinamo Bryansk 1-0



12:00



Akron Tolyatti - Krylia Sovetov

FK Orenburg - FK Tom Tomsk

Enisey Krasnoyarsk - FK Chertanovo



13:00 Shinnik Yaroslavl - Fakel Voronezh



15:00



FK Chayka - Irtysh Omsk

FK Krasnodar 2 - Tekstilshchik Ivanovo

FK Nizhny Novgorod - Spartak Moskva 2

Torpedo Moskva - Volgar Astrakhan

Veles Moskva - FK Neftekhimik



19:00 Baltika Kaliningrad - Alania Vladikavkaz



Scozia > Premiership 2021 Playoff



13:00 Rangers FC - Celtic FC



Singapore > Premier League 2021



14:30 Young Lions - Tampines Rovers



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



17:15 Olimpija Ljubljana - NK Aluminij



Spagna > Primera División 2020/2021



14:00 Real Valladolid - Real Betis



16:15 Villarreal CF - Getafe CF



18:30 Granada CF - Cádiz CF



21:00 Valencia CF - FC Barcelona



Spagna > Segunda División 2020/2021



14:00 CF Fuenlabrada - FC Cartagena



16:00 Espanyol Barcelona - Málaga CF



18:15



CD Castellón - UD Logroñés

CD Leganés - Sporting Gijón



20:30 UD Las Palmas - SD Ponferradina



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda División



12:00 Celta Vigo B - CD Leonesa



17:00 Unionistas CF - Burgos CF



18:00 Zamora CF - Real Valladolid B



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda RFEF



12:00



CD Covadonga - Pontevedra CF

Sporting Gijón B - Coruxo FC

CD Lealtad - Salamanca CF UDS



17:00 Real Oviedo B - CD Guijuelo



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Primera RFEF



17:00 SD Compostela - Marino de Luanco



19:00 Deportivo La Coruña - UP Langreo



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Primera RFEF



11:30 CA Osasuna B - Arenas de Getxo



12:00



SD Tarazona - Real Unión

CD Ebro - CD Laredo



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF



12:00 SD Ejea - Barakaldo CF



17:00 Haro Deportivo - Club Portugalete



18:00 CD Izarra - CD Alavés B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda División



19:30 Real Sociedad B - CD Calahorra



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda RFEF



Peña Deportiva - AE Prat rinv.



18:00 Orihuela CF - CE L'Hospitalet



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF



12:00 CF La Nucía - CF Badalona



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda División



18:30 FC Barcelona B - UD Ibiza



19:15



FC Andorra - Villarreal CF B

Gimnàstic - CD Alcoyano



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda RFEF



11:00 Lorca Deportiva - UD Las Palmas B



11:30 Yeclano Deportivo - Recreativo Huelva



12:00 CD El Ejido 2012 - Marbella FC



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Primera RFEF



11:30 Cádiz CF B - Real Murcia



13:00 UD Tamaraceite - Sevilla Atlético



17:00 RB Linense - Córdoba CF



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda División



12:00 Algeciras CF - Linares Deportivo



18:00



Atlético Sanluqueño CF - Real Betis B

San Fernando CD - UCAM Murcia CF



Spagna > Segunda B Grupo 5 2020/2021 Segunda División



12:00



Inter de Madrid - Talavera CF

UD SS Reyes - Extremadura UD



19:00 Real Madrid Castilla - CD Badajoz



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021







FC Barcelona - Athletic Bilbao rinv.

Real Sociedad - Santa Teresa CD rinv.



11:30



Deportivo de La Coruña - Madrid CFF

Valencia CF - Espanyol Barcelona



12:00 Real Madrid - Sporting de Huelva



13:30 Levante UD - Sevilla FC



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021



15:00 Orlando Pirates - Mamelodi Sundowns



Svezia > Allsvenskan 2021



15:00



Halmstads BK - IFK Göteborg

Örebro SK - IFK Norrköping

Östersunds FK - Varbergs BoIS



17:30 AIK Solna - IF Elfsborg



Svezia > Superettan 2021



13:00 Vasalunds IF - IK Brage



15:00 Helsingborgs IF - AFC Eskilstuna



Svezia > Division 1 Norra 2021



13:00 Piteå IF - Täby FK



16:00



Assyriska FF - Sandvikens IF

IF Brommapojkarna - IFK Haninge

IFK Luleå - Sollentuna FK



Svezia > Division 1 Södra 2021



14:00 IFK Malmö - Utsiktens BK



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021



15:00



Djurgårdens IF - AIK Solna

Eskilstuna United - FC Rosengård

Linköpings FC - Piteå IF rinv.

Vittsjö GIK - BK Häcken



Svizzera > Super League 2020/2021



16:00



Servette Genève - BSC Young Boys

FC Sion - FC Lausanne-Sport

FC Zurigo - FC Lugano



Svizzera > Promotion League 2020/2021 Abstieg



14:30 FC Münsingen - FC Köniz



Svizzera > Promotion League 2020/2021







Etoile Carouge FC - SC Cham non disputa

FC Münsingen - FC Breitenrain Bern non disputa

FC Zürich II - FC Basel II non disputa

SC YF/Juventus Zürich - FC Sion II non disputa

Stade Nyonnais - FC Rapperswil-Jona non disputa



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021







FC La Chaux-de-Fonds - Team Vaud rinv.

Martigny Sports - FC Azzurri 90 LS rinv.

Olympique Genève - FC Bulle rinv.

BSC Young Boys II - FC Naters rinv.



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021



FC Luzern II - SV Muttenz rinv.



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021







FC Tuggen - FC Kosova Zürich rinv.

FC Winterthur II - FC Thalwil rinv.

FC Red Star Zürich - FC Linth 04 rinv.

FC St. Gallen II - FC Gossau rinv.



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021



14:00 FC Basel 1893 - BSC Young Boys



Tunisia > Ligue 1 2020/2021



14:30



Club Sportif Sfaxien - CA Bizertin

AS Rejiche - Étoile du Sahel



Turchia > SüperLig 2020/2021



15:00



Antalyaspor - Göztepe

Denizlispor - Çaykur Rizespor

Atiker Konyaspor - Fatih Karagümrük SK



19:30 Gençlerbirliği - Galatasaray



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021



14:00



24 Erzincanspor - Ankara Demirspor

Gümüşhanespor - Yeni Çorumspor

Hekimoğlu Trabzon - Ergene Velimeşe

Hacettepe - Afjet Afyonspor

Kahramanmarasspor - Sancaktepe Belediye

Şanlıurfaspor - Niğde Anadolu FK

Sarıyer SK - Manisa FK

Uşakspor - Inegölspor

Zonguldak Kömürspor - Kocaelispor



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021



14:00



BAKspor - Bayburt İl Özel İdare

Bodrum Belediye - Karabükspor

Van BBSK - 1922 Konyaspor

Karacabey Birlikspor - Turgutluspor

Kırklarelispor - Eyüpspor

Kırşehir Belediyespor - Serik Belediyespor

Pazarspor - Kastamonuspor

Pendikspor - Elazığspor

Sakaryaspor - Etimesgut Belediyespor

Sivas Belediyespor - Tarsus Idman Yurdu



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021



13:00 Rukh Lviv - FC Oleksandriya



16:00



FK Mariupol - FK Lviv

Zorya Lugansk - FC Mynai



18:30 Olimpik Donetsk - Inhulets Petrove



USA > Major League Soccer 2021



01:00 New England Revolution - Atlanta United FC 2-1



01:30



Orlando City - FC Cincinnati 3-0

Philadelphia Union - New York City FC 0-2



02:00



FC Dallas - Portland Timbers 4-1

Minnesota United FC - Austin FC 0-1



05:00 San Jose Earthquakes - D.C. United 4-1



19:00 Nashville SC - Inter Miami CF



USA > USL Championship 2021



01:30



Birmingham Legion - Indy Eleven 0-1

Tampa Bay Rowdies - Charlotte Independence 3-0



02:00 FC Tulsa - Sporting Kansas City II 2-0



02:30



OKC Energy FC - Atlanta United II 0-1

Rio Grande Valley FC - New Mexico United 1-0

San Antonio FC - Colorado Springs Switchbacks 3-0



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021 Challenge Cup > East Division



01:30 NC Courage - Orlando Pride 0-0



18:30 NJ/NY Gotham FC - Racing Louisville



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A



01:15 Portuguesa FC - Deportivo Táchira 0-3



Vietnam > V.League 1 2021



12:00



Binh Dinh - Than Quảng Ninh FC

SHB Đà Nẵng FC - Viettel FC

Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương FC

Hà Nội FC - Sài Gòn FC

Hồ Chí Minh City - Hải Phòng FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - DPM Nam Dinh

FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An