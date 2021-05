Elenco delle partite previste per oggi domenica 2 maggio 2021: in primo piano la Serie A oltre alle sfide di Premier League e Liga

REGGIO EMILIA – Serie A in primo piano quest’oggi con le sfide valide per la trentaquattresima giornata. Alle ore 12.30 andrà in scena Lazio-Genoa con i capitolini che sono reduci dall’ottimo successo casalingo contro il Milan ed occupano la sesta posizione mentre il Grifone viene dal successo contro lo Spezia ed in classifica occupa la tredicesima posizione. Alle ore 15 tre match in programma a cominciare da Napoli-Cagliari con i partenopei che sono reduci dall’ottima vittoria esterna contro il Torino ed in classifica occupano il quarto posto con 66 punti mentre i sardi vengono da tre successi consecutivi ed in classifica occupano la terzultima posizione con 31 punti. In contemporanea spicca anche Sassuolo-Atalanta con gli emiliani che sono reduci da quattro vittorie di fila ed in classifica occupano l’ottavo posto con 52 punti mentre la squadra di Gasperini ha 68 punti in classifica ed è reduce dalla vittoria casalinga contro il Bologna. A chiudere il programma delle 15 c’è proprio Bologna-Fiorentina con i padroni di casa che occupano la dodicesima posizione in classifica mentre la Viola viene dal buon pareggio casalingo contro la Juventus.

Alle ore 18 si giocherà Udinese-Juventus con i friulani che sono reduci dal successo esterno di Benevento ed in classifica occupano l’undicesimo posto con 39 punti mentre la squadra di Pirlo occupa il quarto posto con 66 punti. Alle 20.45 c’è Sampdoria-Roma con la squadra di Ranieri che viene dalla sconfitta esterna contro il Sassuolo ed ha 42 punti in classifica mentre i capitolini sono reduci dalla pesante sconfitta esterna contro il Manchester United nella semifinale d’andata di Europa League. In Premier League, alle ore 17.30, spicca proprio Manchester United-Liverpool con i Red Devils che occupano la seconda posizione in classifica mentre i Reds sono al sesto posto. In Liga c’è Valencia-Barcellona con i padroni di casa che sono reduci dal pareggio casalingo contro il Deportivo Alaves mentre i catalani vengono dalla clamorosa sconfitta casalinga contro il Granada. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

SERIE A

12.30

15.00

18.00

20.45

PREMIER LEAGUE

17.30

LIGA

21.00

SERIE C

15.00

17.30

20.30

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



UEFA > Femminile Champions League 2020/2021 > Semifinali

12:00 FC Barcelona - Paris Saint-Germain

13:30 Chelsea FC Women - Bayern München



Albania > Kategoria Superiore 2020/2021



16:00



KS Kastrioti - KF Skënderbeu

KF Bylis Ballsh - KF Tiranë

FK Partizani - KF Apolonia Fier



Argentina > Primera División 2021

15:00 Boca Juniors - Lanús



17:10



Independiente - Atlético Tucumán

Defensa y Justicia - Unión de Santa Fe



19:20



San Lorenzo - Godoy Cruz

Talleres de Córdoba - Huracán

21:30 Banfield - River Plate



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo A

19:10 Almirante Brown de Isidro Casanova - Belgrano de Córdoba



Argentina > Primera B Nacional 2021 Grupo B



20:00



Guillermo Brown de Puerto Madryn - Güemes de SdE

Atlético Rafaela - Deportivo Morón



20:30



San Telmo - All Boys

Independiente Rivadavia - Ferro Carril Oeste

21:30 San Martín de San Juan - Ramón Santamarina



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona A



20:30



Camioneros - Club Ciudad de Bolivar

Villa Mitre de Bahía Blanca - Olimpo de Bahía Blanca

Círculo Deportivo - Estudiantes de San Luis



21:00



Juventud Unida Universitario - Huracán de Las Heras

Sansinena de Gral. Cerri - Sol de Mayo de Viedma

Desamparados de San Juan - Deportivo Madryn

Cipolletti - Independiente de Chivilcoy



Argentina > Torneo Federal A 2021 Zona B



20:30



Defensores de Pronunciamiento - Unión de Sunchales

Juventud Unida de Gualeguaychú - Racing de Córdoba

20:45 Gimnasia y Tiro de Salta - Chaco For Ever



21:00



Belgrano de San Francisco - Crucero del Norte

Sarmiento de Resistencia - Central Norte

Boca Unidos - Gimnasia de Concepción del Uruguay

Sportivo Las Parejas - Douglas Haig



Australia > A-League 2020/2021

08:05 Melbourne Victory - Central Coast Mariners



Australia > NPL New South Wales 2021

07:00 Sydney United 58 - Manly United

10:30 Sydney FC Youth - Wollongong Wolves



Australia > NPL Victoria 2021

07:00 St Albans Saints - Avondale FC



Australia > NPL Queensland 2021

08:15 Sunshine Coast Wanderers - Moreton Bay United

10:00 Brisbane Strikers - Gold Coast United



Australia > NPL Northern NSW 2021

06:30 Charlestown Azzurri - Valentine FC



Austria > 2. Liga 2020/2021

10:30 Rapid Wien (A) - FC Wacker Innsbruck



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Europe

16:00 KAA Gent - KV Mechelen



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021 Championship

18:30 Club Brugge KV - RSC Anderlecht



Bolivia > Liga Profesional 2021

01:30 CD Guabirá - Real Santa Cruz

21:00 Real Potosí - Nacional Potosí



Brasile > Campeonato Carioca 2021 Taça Guanabara Finals > Semifinali

02:05 Volta Redonda - RJ - Flamengo RJ

21:00 Portuguesa - RJ - Fluminense RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2021

01:00 Red Bull Bragantino - Santos FC



Brasile > Campeonato Mineiro 2021 Fase final > Semifinali

21:00 Cruzeiro - América - MG



Brasile > Campeonato Gaúcho 2021 Playoffs > Semifinali

21:00 Juventude - RS - Internacional



Brasile > Campeonato Pernambucano 2021



21:00



Sete de Setembro - PE - Vera Cruz - PE

Sport - PE - Náutico - PE

Central - PE - Salgueiro - PE

Afogados da Ingazeira - PE - Santa Cruz - PE

Vitória - PE - Retrô - PE



Brasile > Campeonato Paraibano 2021

21:00 Nacional - PB - Atlético - PB



Cile > Primera División 2021

00:00 Ñublense - Colo-Colo

17:00 Cobresal - Curicó Unido

21:30 Huachipato - O'Higgins



Cile > Primera B 2021

San Marcos - Lautaro

02:30 Universidad de Concepción - Rangers



Cina > Super League 2021

12:00 Henan Songshan Longmen - Shandong Taishan

14:00 Guangzhou FC - Shenzhen FC



Colombia > Primera A 2021 Apertura Playoffs > Quarti di finale

01:00 Millonarios - América de Cali

03:00 Deportivo Cali - Deportes Tolima

20:00 Santa Fe - Atlético Junior



Colombia > Primera B 2021 Apertura Playoffs > Gruppo A

22:00 Fortaleza FC - Cortuluá



Corea del Sud > K League 1 2021

07:00 Jeonbuk FC - Jeju United

09:30 Incheon United - Gangwon FC



Corea del Sud > K League 2 2021

06:30 Gimcheon Sangmu - Gyeongnam FC

09:00 Bucheon FC 1995 - Busan IPark

11:30 Seoul E-Land FC - Ansan Greeners



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Clausura

00:00 Guadalupe - Jicaral

04:00 Municipal Pérez Zeledón - CS Herediano



Croazia > 1. HNL 2020/2021

17:00 NK Istra 1961 - HNK Gorica

19:05 NK Osijek - NK Varaždin ŠN



Croazia > 2. HNL 2020/2021

14:55 NK Solin - NK Orijent Rijeka



17:00



Dinamo Zagreb II - NK Dugopolje

Hajduk Split II - NK Osijek II



Danimarca > Superliga 2020/2021 Abstieg

14:00 SønderjyskE - Odense BK



Danimarca > Superliga 2020/2021 Meisterschaft

16:00 Randers FC - Brøndby IF

18:00 FC Midtjylland - FC Nordsjælland



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Aufstieg

14:00 FC Fredericia - Silkeborg IF



Danimarca > 1. Division 2020/2021 Abstieg

15:00 Vendsyssel FF - Hobro IK



Danimarca > 2. Division Pulje 2 2020/2021



13:00



AB Gladsaxe - Brønshøj BK

BK Avarta - FA 2000



Ecuador > Serie A 2021 Primera Etapa

01:00 LDU Quito - Macará

03:30 Barcelona - Delfín SC

20:00 Técnico Universitario - Mushuc Runa



Egitto > Premiership 2020/2021



21:30



ENPPI - Misr lel-Maqasah SC

Zamalek - Pyramids FC



Estonia > Meistriliiga 2021

14:00 JK Tammeka - FCI Levadia



Finlandia > Veikkausliiga 2021

17:30 Kuopion PS - HJK Helsinki



Finlandia > Ykkönen 2021







FF Jaro - Rovaniemi PS

MP Mikkeli - Musan Salama



Francia > Ligue 1 2020/2021

13:00 Girondins Bordeaux - Stade Rennes



15:00



Stade Brest - FC Nantes

Dijon FCO - FC Metz

FC Lorient - Angers SCO

Nîmes Olympique - Stade Reims

17:05 Montpellier HSC - AS Saint-Étienne

21:00 AS Monaco - Olympique Lyon



Francia > Primavera Championnat National Gr.A 2020/2021







FC Chambly - Le Havre AC

Entente Feignies Aulnoye - JA Drancy

Montfermeil - Lille OSC

Paris Saint-Germain - Évreux FC 27

SM Caen - Amiens SC

St-Pryvé St-Hilaire - RC Lens

Valenciennes FC - US Orléans



Francia > Primavera Championnat National Gr.B 2020/2021







AS Nancy - FC Sochaux

AJ Auxerre - FC Metz

ASPTT Dijon - Clermont Foot

FC Bourg-Péronnas - CA Pontarlier

Olympique Lyon - ESTAC Troyes

Paris FC - US Torcy

RC Strasbourg - Dijon FCO



Francia > Primavera Championnat National Gr.C 2020/2021







EA Guingamp - Stade Brest

Le Mans FC - Angers SCO

SA Mérignac - Girondins Bordeaux

Stade Rennes - Stade Laval

Tours FC - FC Nantes

US Concarneau - LB Châteauroux

USSA Vertou - US Avranches



Francia > Primavera Championnat National Gr.D 2020/2021







AS Saint-Étienne - OGC Nice

Olympique Marseille - Montpellier HSC

AS Béziers - FC Istres

Nîmes Olympique - AS Monaco

SC Toulon - US Colomiers

Pieve di Lota - AC Ajaccio

AS Cannes - Toulouse FC



Germania > Regionalliga Nordost 2020/2021







VfB Auerbach - 1. FC Lok Leipzig

Germania Halberstadt - Union Fürstenwalde

BSG Chemie Leipzig - SV Babelsberg 03

Optik Rathenow - Chemnitzer FC

Energie Cottbus - Bischofswerdaer FV

VSG Altglienicke - FSV 63 Luckenwalde

TeBe Berlin - FC Carl Zeiss Jena

SV Lichtenberg 47 - Berliner AK 07

ZFC Meuselwitz - Hertha BSC II

FC Viktoria 1889 Berlin - BFC Dynamo



Germania > Regionalliga West 2020/2021



14:00



Rot-Weiss Essen - SV Lippstadt 08

VfB Homberg - FC Wegberg-Beeck



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







1. FC Monheim - Schwarz-Weiß Essen

Cronenberger SC - Germania Ratingen 04/19

Sportfreunde Niederwenigern - SC Velbert

SpVg Schonnebeck - Teutonia St. Tönis

SSVg Velbert - 1. FC Mönchengladbach

TV Jahn Hiesfeld - TSV Meerbusch

SC Union Nettetal - Sportfreunde Baumberg

SpVgg Sterkrade-Nord - FC Kray

TVD Velbert - 1. FC Bocholt

SC Düsseldorf-West - TuRU Düsseldorf

VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve



Germania > Oberliga Westfalen 2020/2021







SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Erndtebrück

FC Gütersloh - RSV Meinerzhagen

ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Siegen

Westfalia Rhynern - TSG Sprockhövel

SpVgg Vreden - TuS Ennepetal

FCE Rheine - TuS Haltern

SC Paderborn 07 II - Hammer SpVg

SG Wattenscheid 09 - Viktoria Clarholz

1. FC Kaan-Marienborn - Holzwickeder SC

Westfalia Herne - SV Schermbeck 1912



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Süd

Eintracht Frankfurt II - 1. FFC 08 Niederkirchen

11:00 1899 Hoffenheim II - 1. FC Köln



14:00



1. FC Saarbrücken - SG 99 Andernach

Bayern München II - FC Ingolstadt 04



Germania > Femminile 2. Bundesliga 2020/2021 Nord

Bor. Mönchengladbach - BV Cloppenburg



11:00



Borussia Bocholt - VfL Wolfsburg II

FC Carl Zeiss Jena - Arminia Bielefeld

RB Leipzig - SV Berghofen

FSV Gütersloh 2009 - Turbine Potsdam II



Giappone > J1 League 2021

07:00 Oita Trinita - Shimizu S-Pulse



08:00



Shonan Bellmare - Consadole Sapporo

Cerezo Osaka - Gamba Osaka



Giappone > J2 League 2021

07:00 Mito HollyHock - V-Varen Nagasaki



08:00



Machida Zelvia - Renofa Yamaguchi

Tokyo Verdy - Omiya Ardija



Giappone > J3 League 2021



06:00



Grulla Morioka - Kagoshima United

Tegevajaro Miyazaki - FC Imabari

Vanraure Hachinohe - Gainare Tottori

10:00 AC Nagano Parceiro - Fukushima United

12:00 FC Gifu - Roasso Kumamoto



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Championship

16:00 Lynx FC - Lions Gibraltar



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 Relegation

18:30 College 1975 FC - Manchester 62 FC



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Clausura > Interzona



19:00



Antigua GFC - Sacachispas

Comunicaciones - Cobán Imperial

Iztapa - Deportivo Guastatoya

Deportivo Malacateco - Sanarate

Santa Lucía - Achuapa

Xelaju MC - CSD Municipal



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura Playoffs > Final de Grupos

02:00 Real España - Olimpia



Honduras > Liga Nacional 2020/2021 Clausura Playoffs > Repechaje

01:00 Lobos UPNFM - Honduras Progreso



Inghilterra > Premier League 2020/2021

15:00 Newcastle United - Arsenal FC

17:30 Manchester United - Liverpool FC

20:15 Tottenham Hotspur - Sheffield United



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2020/2021

15:00 Southampton FC U23 - Everton FC U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2020/2021

15:00 Aston Villa U23 - Newcastle United U23



Islanda > Úrvalsdeild 2021



21:15



Víkingur Reykjavík - Keflavík ÍF

Breiðablik - KR Reykjavík



Islanda > Bikar 2021 > 2. Giornata

15:00 Leiknir Fáskrúðsfirði - Huginn/Höttur



16:00



UMF Grindavík - Hvíti riddarinn

Stokkseyri - Haukar Hafnarfjörður



Isole Faer Oer > Effodeildin 2021



16:00



B36 Tórshavn - ÍF Fuglafjørður

EB/Streymur - HB Tórshavn

NSÍ Runavík - TB Tvøroyri



17:00



B68 Toftir - Víkingur

07 Vestur - KÍ Klaksvík



Italia > Serie A 2020/2021

12:30 Lazio - Genoa



15:00



Sassuolo - Atalanta

Napoli - Cagliari

Bologna - Fiorentina

18:00 Udinese - Juventus

20:45 Sampdoria - Roma



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



17:30



Renate - Lucchese

Giana Erminio - Pistoiese

Livorno - Pro Sesto

Calcio Lecco 1912 - AlbinoLeffe

Carrarese - Pro Vercelli

Novara - Como

Piacenza - Juventus II

Alessandria - Aurora Pro Patria

Grosseto - Olbia

Pontedera - Pergolettese



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00



Cesena - Arezzo

FeralpiSalò - Perugia

Gubbio - Fano

Calcio Padova - Sambenedettese

Legnago - Fermana FC

Matelica - Imolese

Ravenna Calcio - Carpi

Triestina - Mantova

Virtus Verona - Modena

Vis Pesaro - Südtirol



Italia > Serie C Girone C 2020/2021

Potenza - Trapani



20:30



Cavese - Avellino

Casertana - Paganese

Teramo - Viterbese

Ternana - SS Juve Stabia

Catanzaro - Monopoli

Vibonese - Turris

Virtus Francavilla - Palermo

Foggia - Catania

Bari - Bisceglie



Italia > Serie D Girone A 2020/2021



15:00



Borgosesia - Gozzano

Citta di Varese - Legnano

Chieri - Fossano Calcio

Imperia - Casale



Italia > Serie D Girone B 2020/2021



15:00



Brusaporto - SS Tritium 1908

AC Calvina Sport - Caravaggio

Virtus Bergamo - Pontisola

AC Fanfulla 1874 - NibionnOggiono

Franciacorta - AC Crema

US Scanzorosciate - Sona

Seregno - Real Calepina

USD Casatese - Vis Nova Giussano

Villa d'Almè - US Breno



Italia > Serie D Girone C 2020/2021



15:00



Arzignano - Porto Tolle

Clodiense - AC Belluno

ASD Campodarsego - ASD Cartigliano



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



15:00



Prato - Correggese

Mezzolara - Real Forte Querceta

Bagnolese - Ghivizzano Borgo



Italia > Serie D Girone E 2020/2021

15:00 Trestina - Badesse Calcio



Italia > Serie D Girone F 2020/2021



15:00



Montegiorgio Calcio - Atletico Terme Fiuggi

Campobasso - ASD Pineto Calcio

SN Notaresco - ASD Pineto Calcio

Porto Sant'Elpidio - US Recanatese

Porto Sant'Elpidio - Rieti

Tolentino - Atletico Terme Fiuggi

Olympia Agnonese - Vastese Calcio

US Recanatese - Olympia Agnonese

Vastese Calcio - GSD Castelfidardo



Italia > Serie D Girone G 2020/2021



15:00



Team Nuova Florida - Muravera

Cassino Calcio 1924 - Arzachena



Italia > Serie D Girone H 2020/2021



15:00



Team Altamura - ACD Nardò

Audace Cerignola - Casarano

US Bitonto - Brindisi

Fidelis Andria - Taranto FC

FC Francavilla - FBC Gravina

Lavello - Aversa Normanna

Sporting Fulgor Molfetta - Città di Fasano

AZ Picerno - Puteolana Internapoli

Portici 1906 - Sorrento



Italia > Serie D Girone I 2020/2021



15:00



Messina - Santa Maria Cilento

Acireale - US Castrovillari

Biancavilla - Paternó

Calcio Cittanovese - Roccella

Licata - Gelbison

Marina di Ragusa - Dattilo

Rende - ASD Troina

Rotonda - FC Messina

Città Di S. Agata - ASD San Luca



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2020/2021

10:30 Empoli - Milan

12:30 Genoa - Cagliari



Kazakhstan > Premier Liga 2021

13:00 FK Aktobe - FK Astana

14:00 FK Atyrau - Kaspiy Aktau

15:00 Tobyl Kostanay - FK Taraz



Kosovo > Superliga 2020/2021



16:00



KF Llapi - Prishtina KF

FK Drenica - KF Ballkani



Kuwait > Premier League 2020/2021 Championship

21:00 Khaitan SC - Al Shabab



Lussemburgo > Nationaldivision 2020/2021



16:00



CS FOLA Esch - US Mondorf

F91 Dudelange - FC Differdange 03

Progrès Niedercorn - Etzella Ettelbruck

RM Hamm Benfica - FC Rodange 91

Swift Hesperange - Victoria Rosport

UNA Strassen - Jeunesse Esch

Union Titus Pétange - US Hostert

FC Wiltz 71 - RFCU Luxemburg



Marocco > Botola Pro 1 2020/2021



00:00



Youssoufia Berrechid - Difaâ d'el Jadida

Olympique de Safi - FAR de Rabat

Maghrib de Fès - Ittihad Tanger



Messico > Primera División 2020/2021 Clausura



00:00



Deportivo Guadalajara - UANL Tigres

Club León - Gallos Blancos

02:00 Cruz Azul - Club Tijuana

04:06 CF Monterrey - Mazatlán FC



Messico > Liga de Expansión 2020/2021 Clausura Playoffs > 2. Giornata

05:00 Cimarrones de Sonora - Tepatitlán



Messico > Femminile Liga MX Femenil 2020/2021 Clausura

17:00 FC Juárez - Club León

19:00 Puebla FC - CF América



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

18:00 Santos Laguna - Puebla FC



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Clausura

16:00 Santos Laguna - Puebla FC



Nicaragua > Liga Primera 2020/2021 Clausura



03:00



Diriangén - Managua FC

Walter Ferretti - Deportivo Ocotal

Junior Managua - Real Estelí



Nigeria > Professional League 2020/2021







Abia Warriors - Enyimba Aba

Dakkada FC - Akwa United

Enugu Rangers - Rivers United

Heartland FC - Katsina United

Kano Pillars - Adamawa United

Kwara United - Plateau United

Lobi Stars - Ifeanyi Uba

Sunshine Stars - Jigawa Golden Stars

Warri Wolves - MFM FC

Wikki Tourists - Nasarawa United

Akwa United - Kwara United

Enyimba Aba - Heartland FC

Ifeanyi Uba - Enugu Rangers

Jigawa Golden Stars - Abia Warriors

Katsina United - Warri Wolves

Lobi Stars - Sunshine Stars

MFM FC - Dakkada FC

Nasarawa United - Adamawa United

Plateau United - Kano Pillars

Rivers United - Wikki Tourists



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021







Alta IF - Bærum SK

Asker SK - IL Hødd

FK Senja - Moss FK

Vålerenga IF II - Eidsvold TF



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2021







Rosenborg BK II - Egersunds IK

Sotra SK - Levanger FK



Olanda > Eerste Divisie 2020/2021

14:30 Go Ahead Eagles - Helmond Sport



Paraguay > Primera División 2021 Apertura

02:00 Cerro Porteño - Club Olimpia







Club Olimpia - Sol de América

Sportivo Luqueño - Guaraní

Libertad - 12 de Octubre de Itauguá

Guaireña FC - River Plate

Cerro Porteño - Club Nacional



Polonia > I Liga 2020/2021

12:00 Resovia Rzeszów - GKS Bełchatów



12:40



GKS Jastrzębie - Odra Opole

Górnik Łęczna - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

19:00 Puszcza Niepołomice - GKS Tychy '71

19:10 Radomiak Radom - OKS Stomil Olsztyn



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > Finale

16:00 Raków Częstochowa - Arka Gdynia



Portogallo > Segunda Liga 2020/2021

12:15 UD Oliveirense - SL Benfica B

15:00 FC Vizela - CD Feirense

17:00 Sporting Covilhã - Leixões SC

19:00 Casa Pia AC - Académico de Viseu

21:00 FC Penafiel - GD Estoril



Romania > Liga 1 2020/2021 Relegation

12:30 Astra Giurgiu - FC Politehnica Iași

15:00 FC Voluntari - FC Hermannstadt

17:30 FC Viitorul Constanța - Dinamo Bucureşti



Romania > Liga 1 2020/2021 Championship

20:00 Academica Clinceni - CS Universitatea Craiova



Russia > Premier Liga 2020/2021

13:00 FK Khimki - FK Ural

15:30 FK Rostov - FK Tambov

18:00 Zenit St. Petersburg - Lokomotiv Moskva



Russia > 1. Division 2020/2021

07:00 SKA-Khabarovsk - Dinamo Bryansk



12:00



Akron Tolyatti - Krylia Sovetov

FK Orenburg - FK Tom Tomsk

Enisey Krasnoyarsk - FK Chertanovo

13:00 Shinnik Yaroslavl - Fakel Voronezh



15:00



FK Chayka - Irtysh Omsk

FK Krasnodar 2 - Tekstilshchik Ivanovo

FK Nizhny Novgorod - Spartak Moskva 2

Torpedo Moskva - Volgar Astrakhan

Veles Moskva - FK Neftekhimik

19:00 Baltika Kaliningrad - Alania Vladikavkaz



Scozia > Premiership 2021 Playoff

13:00 Rangers FC - Celtic FC



Singapore > Premier League 2021

11:30 Young Lions - Tampines Rovers



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021

17:15 Olimpija Ljubljana - NK Aluminij



Spagna > Primera División 2020/2021

14:00 Real Valladolid - Real Betis

16:15 Villarreal CF - Getafe CF

18:30 Granada CF - Cádiz CF

21:00 Valencia CF - FC Barcelona



Spagna > Segunda División 2020/2021

14:00 CF Fuenlabrada - FC Cartagena

16:00 Espanyol Barcelona - Málaga CF



18:15



CD Castellón - UD Logroñés

CD Leganés - Sporting Gijón

20:30 UD Las Palmas - SD Ponferradina



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda División

12:00 Celta Vigo B - CD Leonesa

17:00 Unionistas CF - Burgos CF

18:00 Zamora CF - Real Valladolid B



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Segunda RFEF



12:00



CD Covadonga - Pontevedra CF

Sporting Gijón B - Coruxo FC

CD Lealtad - Salamanca CF UDS

17:00 Real Oviedo B - CD Guijuelo



Spagna > Segunda B Grupo 1 2020/2021 Primera RFEF

17:00 SD Compostela - Marino de Luanco

19:00 Deportivo La Coruña - UP Langreo



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Primera RFEF

11:30 CA Osasuna B - Arenas de Getxo



12:00



SD Tarazona - Real Unión

CD Ebro - CD Laredo



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda RFEF

12:00 SD Ejea - Barakaldo CF

17:00 Haro Deportivo - Club Portugalete

18:00 CD Izarra - CD Alavés B



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021 Segunda División

19:30 Real Sociedad B - CD Calahorra



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda RFEF

Peña Deportiva - AE Prat

18:00 Orihuela CF - CE L'Hospitalet



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Primera RFEF

12:00 CF La Nucía - CF Badalona



Spagna > Segunda B Grupo 3 2020/2021 Segunda División

18:30 FC Barcelona B - UD Ibiza



19:15



FC Andorra - Villarreal CF B

Gimnàstic - CD Alcoyano



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda RFEF

11:00 Lorca Deportiva - UD Las Palmas B

11:30 Yeclano Deportivo - Recreativo Huelva

12:00 CD El Ejido 2012 - Marbella FC



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Primera RFEF

11:30 Cádiz CF B - Real Murcia

13:00 UD Tamaraceite - Sevilla Atlético

17:00 RB Linense - Córdoba CF



Spagna > Segunda B Grupo 4 2020/2021 Segunda División

12:00 Algeciras CF - Linares Deportivo



18:00



Atlético Sanluqueño CF - Real Betis B

San Fernando CD - UCAM Murcia CF



Spagna > Segunda B Grupo 5 2020/2021 Segunda División



12:00



Inter de Madrid - Talavera CF

UD SS Reyes - Extremadura UD

19:00 Real Madrid Castilla - CD Badajoz



Spagna > Femminile Primera División 2020/2021







FC Barcelona - Athletic Bilbao

Real Sociedad - Santa Teresa CD



11:30



Deportivo de La Coruña - Madrid CFF

Valencia CF - Espanyol Barcelona

12:00 Real Madrid - Sporting de Huelva

13:30 Levante UD - Sevilla FC



Sudafrica > Premier Soccer League 2020/2021

15:00 Orlando Pirates - Mamelodi Sundowns



Svezia > Allsvenskan 2021



15:00



Halmstads BK - IFK Göteborg

Örebro SK - IFK Norrköping

Östersunds FK - Varbergs BoIS

17:30 AIK Solna - IF Elfsborg



Svezia > Superettan 2021

13:00 Vasalunds IF - IK Brage

15:00 Helsingborgs IF - AFC Eskilstuna



Svezia > Division 1 Norra 2021

13:00 Piteå IF - Täby FK



16:00



Assyriska FF - Sandvikens IF

IF Brommapojkarna - IFK Haninge

IFK Luleå - Sollentuna FK



Svezia > Division 1 Södra 2021

14:00 IFK Malmö - Utsiktens BK



Svezia > Femminile Damallsvenskan 2021



15:00



Djurgårdens IF - AIK Solna

Eskilstuna United - FC Rosengård

Linköpings FC - Piteå IF

Vittsjö GIK - BK Häcken



Svizzera > Super League 2020/2021



16:00



Servette Genève - BSC Young Boys

FC Sion - FC Lausanne-Sport

FC Zurigo - FC Lugano



Svizzera > Promotion League 2020/2021 Abstieg

14:30 FC Münsingen - FC Köniz



Svizzera > Promotion League 2020/2021







Etoile Carouge FC - SC Cham

FC Münsingen - FC Breitenrain Bern

FC Zürich II - FC Basel II

SC YF/Juventus Zürich - FC Sion II

Stade Nyonnais - FC Rapperswil-Jona



Svizzera > Prima Liga Group 1 2020/2021







FC La Chaux-de-Fonds - Team Vaud

Martigny Sports - FC Azzurri 90 LS

Olympique Genève - FC Bulle

BSC Young Boys II - FC Naters



Svizzera > Erste Liga Gruppe 2 2020/2021

FC Luzern II - SV Muttenz



Svizzera > Erste Liga Gruppe 3 2020/2021







FC Tuggen - FC Kosova Zürich

FC Winterthur II - FC Thalwil

FC Red Star Zürich - FC Linth 04

FC St. Gallen II - FC Gossau



Svizzera > Femminile Women's Super League 2020/2021

14:00 FC Basel 1893 - BSC Young Boys



Tunisia > Ligue 1 2020/2021



14:30



Club Sportif Sfaxien - CA Bizertin

AS Rejiche - Étoile du Sahel



Turchia > SüperLig 2020/2021



15:00



Antalyaspor - Göztepe

Denizlispor - Çaykur Rizespor

Atiker Konyaspor - Fatih Karagümrük SK

19:30 Gençlerbirliği - Galatasaray



Turchia > 2. Lig Beyaz 2020/2021



14:00



24 Erzincanspor - Ankara Demirspor

Gümüşhanespor - Yeni Çorumspor

Hekimoğlu Trabzon - Ergene Velimeşe

Hacettepe - Afjet Afyonspor

Kahramanmarasspor - Sancaktepe Belediye

Şanlıurfaspor - Niğde Anadolu FK

Sarıyer SK - Manisa FK

Uşakspor - Inegölspor

Zonguldak Kömürspor - Kocaelispor



Turchia > 2. Lig Kırmızı 2020/2021



14:00



BAKspor - Bayburt İl Özel İdare

Bodrum Belediye - Karabükspor

Van BBSK - 1922 Konyaspor

Karacabey Birlikspor - Turgutluspor

Kırklarelispor - Eyüpspor

Kırşehir Belediyespor - Serik Belediyespor

Pazarspor - Kastamonuspor

Pendikspor - Elazığspor

Sakaryaspor - Etimesgut Belediyespor

Sivas Belediyespor - Tarsus Idman Yurdu



Ucraina > Premyer Liga 2020/2021

13:00 Rukh Lviv - FC Oleksandriya



16:00



FK Mariupol - FK Lviv

Zorya Lugansk - FC Mynai

18:30 Olimpik Donetsk - Inhulets Petrove



USA > Major League Soccer 2021

01:00 New England Revolution - Atlanta United FC



01:30



Orlando City - FC Cincinnati

Philadelphia Union - New York City FC



02:00



FC Dallas - Portland Timbers

Minnesota United FC - Austin FC

05:00 San Jose Earthquakes - D.C. United

19:00 Nashville SC - Inter Miami CF



USA > USL Championship 2021



01:30



Birmingham Legion - Indy Eleven

Tampa Bay Rowdies - Charlotte Independence

02:00 FC Tulsa - Sporting Kansas City II



02:30



OKC Energy FC - Atlanta United II

Rio Grande Valley FC - New Mexico United

San Antonio FC - Colorado Springs Switchbacks



USA > Femminile National Women's Soccer League 2021 Challenge Cup > East Division

01:30 NC Courage - Orlando Pride

18:30 NJ/NY Gotham FC - Racing Louisville



Venezuela > Primera División 2021 Grupo A

01:15 Portuguesa FC - Deportivo Táchira



Vietnam > V.League 1 2021



12:00



Binh Dinh - Than Quảng Ninh FC

SHB Đà Nẵng FC - Viettel FC

Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương FC

Hà Nội FC - Sài Gòn FC

Hồ Chí Minh City - Hải Phòng FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - DPM Nam Dinh

FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An