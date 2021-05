Real Madrid – Osasuna 2-0: diretta live, risultato finale

La partita Real Madrid – Osasuna del 1 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Liga

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: REAL MADRID-CA OSASUNA 2-0

SECONDO TEMPO

90′ Non c’è più tempo! La partita Real Madrid – CA Osasuna si chiude qui! Ricordiamo il risultato finale è di 2 a 0. Augurandovi un buon proseguimento vi ricordiamo che nella nostra sezione dedicata alle diretta, trovate le cronache dei principali incontri internazionali e il calcio italiano dalla Serie A fino alla Serie C

85′ Jony si incammina verso il centro del campo, pronto l’ingresso

85′ Termina qui la partita di Lucas Torró che abbandona il rettangolo di gioco

83′ Arribas in campo, prende il posto del compagno di squadra

83′ Finisce la gara di Marco Asensio che lascia il rettangolo di gioco

81′ Adrián fa il suo ingresso in campo

81′ Fuori dal rettangolo di gioco Rubén García per CA Osasuna

81′ Buttato nella mischia Kike Barja

81′ Fuori dal campo Roberto Torres per CA Osasuna

80′ Goal! Occasione per Casemiro che segna , assist di Karim Benzema. 2 a 0

76′ Rete di Eder Militão con un perfetto tocco di testa, assist di Isco! Cambia il risultato, ora è di 1 a 0

72′ Dalla panchina si alza Isco che fa il suo ingresso

72′ Gli fa spazio Eden Hazard per Real Madrid

66′ Miguel Gutiérrez in campo, prende il posto del compagno di squadra

66′ Fuori dal campo Marcelo per Real Madrid

65′ Rodrygo in campo, prende il posto del compagno di squadra

65′ Fuori dal campo Vinicius Júnior per Real Madrid

64′ Abbandona il campo Javi per CA Osasuna

64′ Darko Brašanac rimpiazza il compagno di squadra

64′ Mossa dell’allenatore entra sul terreno di gioco Ante Budimir

64′ Lascia il campo Ezequiel Ávila per CA Osasuna

55′ Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Oier

55′ Intervento da cartellino giallo per Javi

46′ Il tecnico inserisce Nacho sul terreno di gioco

46′ Finisce la gara di Raphaël Varane che lascia il rettangolo di gioco

46′ Al via la ripresa dell’incontro tra Real Madrid e CA Osasuna, ben trovati con la nostra cronaca

PRIMO TEMPO

45′ L’arbitro fischia la fine del primo tempo tra Real Madrid e CA Osasuna. Vi aspettiamo fra qualche istante per vedere come andrà a finire il secondo tempo del match

1′ Fischio d’inizio dell’arbitro, si parte!

Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Real Madrid – CA Osasuna

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Eder Militão, Raphaël Varane (dal 1′ st Nacho), Marcelo (dal 21′ st Miguel Gutiérrez), Odriozola, Marco Asensio (dal 38′ st Arribas), Casemiro, Blanco, Eden Hazard (dal 27′ st Isco), Karim Benzema, Vinicius Júnior (dal 20′ st Rodrygo). A disposizione: Andriy Lunin, Altube, Toni Kroos, Luka Modrić, Mariano. Allenatore: Zinédine Zidane.

CA OSASUNA: Herrera; Nacho Vidal, David García, Aridane, Manu Sánchez, Roberto Torres (dal 36′ st Kike Barja), Rubén García (dal 36′ st Adrián), Lucas Torró (dal 40′ st Jony), Moncayola, Javi (dal 19′ st Darko Brašanac), Ezequiel Ávila (dal 19′ st Ante Budimir). A disposizione: Juan Pérez, Juan Cruz, Unai García, Facundo Roncaglia, Ramalho, Oier, Enric Gallego. Allenatore: Jagoba Arrasate.

Reti: al 31′ st Eder Militão, al 35′ st Casemiro.

Ammonizioni: al 10′ st Javi (CA ), al 10′ st Oier (CA ).

La presentazione del match

MADRID – Questa sera, sabato 1 maggio, alle ore 21 andrà in scena Real Madrid – Osasuna, incontro valevole per la trentaquattresima giornata di Liga 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Zidane che viene dal pareggio casalingo contro il Chelsea nella semifinale d’andata di Champions League. In campionato, le Merengues sono reduci da due pari consecutivi contro Getafe e Betis ed in classifica occupano la seconda posizione, insieme al Barcellona, con 71 punti, -5 dall’Atletico Madrid. Dall’altra parte troviamo la squadra di Arrasate che è reduce dalla sconfitta esterna contro il Celta Vigo ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 40 punti.

QUI REAL MADRID – Zidane dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Courtois in porta, pacchetto difensivo composto da Marcelo e Odriozola sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Nacho e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Kroos e Modric mezze ali mentre davanti spazio al tridente offensivo composto da Hazard, Benzema e Asensio.

QUI OSASUNA – La squadra di Arraseta dovrebbe scendere in campo con un modulo speculare con Sergio Herrera in porta, pacchetto difensivo composto da Ramalho e Juan Cruz sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Unai Garcia e Roncaglia. A centrocampo Moncayola in cabina di regia con Oier e Brasanac mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Barja, Budimir e Ruben Garcia.

Le parole di Zidane

“La sconfitta del Barcellona non cambierà nulla. Non controlliamo l’ambiente circostante. Metteremo in campo la squadra migliore per vincere. Abbiamo avuto tanti cambiamenti, tanti infortuni, ma l’importante è che quelli chi è può competere. La freschezza mentale o fisica è importante, ma come ho detto la cosa più importante è che sappiamo cosa fare con la palla.. È bello sapere che ci sono quattro squadre che possono vincere il campionato”.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Osasuna

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Marcelo, Nacho, Varane, Odriozola; Kroos, Casemiro, Modric; Hazard, Benzema, Asensio. Allenatore: Zidane

OSASUNA (4-3-3): Sergio Herrera; Ramalho, Unai Garcia, Roncaglia, Juan Cruz; Oier, Moncayola, Brasanac; Barja, Budimir, Ruben Garcia. Allenatore: Arrasate

STADIO: Alfredo Di Stefano

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Real Madrid – Osasuna, valevole per la trentaquattresima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.