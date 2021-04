Milan – Benevento: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Milan – Benevento del 1 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A

MILANO – Sabato 1 maggio alle ore 20.45 andrà in scena Milan – Benevento, incontro valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Pioli che viene da due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio ed in classifica occupa la terza posizione, in coabitazione con Napoli e Juventus, a quota 66 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Inzaghi che è reduce dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese ed in classifica occupa il terzultimo posto, insieme a Torino e Cagliari, a quota 31 punti. Sono tre i precedenti tra Milan e Benevento con il bilancio in perfetta parità: un successo per parte ed un pareggio. Nell’unica giocata a San Siro, fino a questo momento, clamoroso successo esterno della squadra sannita.

La cronaca con commento minuto per minuto

Sabato 1° maggio, alle ore 19.45 le formazioni ufficiali, dalle 20.45 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI MILAN – Pioli dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-2-3-1 con Donnarumma in porta, pacchetto difensivo composto da Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Kjaer e Tomori. A centrocampo Bennacer e Kessié in cabina di regia mentre davanti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibrahimovic.

QUI BENEVENTO – Inzaghi dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Montipò in porta, pacchetto arretrato formato da Glik, Caldirola e Barba. A centrocampo Schiattarella in cabina di regia con Ionita e Viola mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Depaoli e Improta. In attacco tandem offensivo composto da Gaich e Lapadula.

Le probabili formazioni di Milan – Benevento

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Ionita, Schiattarella, Viola, Improta; Gaich, Lapadula. Allenatore: Inzaghi

STADIO: San Siro

Dove vederla in TV e in streaming

