Serie A, Milan-Benevento: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Milan-Benevento del 1 maggio 2021: incontro valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle 20.45.

MILANO – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Milan e Benevento nel match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Per quanto concerne il capitolo formazioni alle ore 19.45 vi daremo gli schieramenti ufficiali del match.

Le formazioni ufficiali di Milan-Benevento

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli [UFFICIALE ALLE 19.45]

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Glik, Caldirola, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Gaich, Lapadula. Allenatore: Inzaghi [UFFICIALE ALLE 19.45]