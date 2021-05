Milan-Benevento 2-0, il tabellino: reti di Calhanoglu e Theo Hernandez

Il tabellino di Milan-Benevento 2-0 il risultato finale: successo della squadra di Pioli che si prende momentaneamente il secondo posto.

MILANO – Nel match valevole per le trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 il Milan torna a vincere battendo il Benevento 2-0. Un gol per tempo per la squadra di Pioli che passa in vantaggio con Calhanoglu e chiude i conti, nella seconda frazione, con Theo Hernandez. Successo molto importante per il Milan che sale momentaneamente al secondo posto con 69 punti, in attesa degli impegni di Atalanta, Napoli e Juventus, mentre la squadra di Inzaghi resta terzultima, insieme a Torino e Cagliari, a quota 31 punti.

Milan-Benevento 2-0: il tabellino del match

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez (76′ Calabria); Bennacer (46′ Tonali), Kessié; Saelemaekers (75′ Castillejo), Calhanoglu (86′ Brahim Diaz), Leao (76′ Rebic); Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Kjaer, Calabria, Kalulu, Gabbia, Tonali, Meité, Krunic, Castillejo, Brahima Diaz, Rebic, Hauge. Allenatore: Pioli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque (55′ Insigne), Improta (76′ Caprari); Lapadula (76′ Gaich). A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Pastina, Tello, Hetemaj, Schiattarella, Diambo, Caprari, Insigne, Gaich, Di Serio. Allenatore: Inzaghi

RETI: 6′ Calhanoglu (M), 60′ Theo Hernandez (M)

AMMONIZIONI: Bennacer, Castillejo (M)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 3′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: San Siro