Valencia – Barcellona 2-3: diretta live e risultato finale

La partita Valencia – Barcellona del 2 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Liga

La cronaca e il tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: VALENCIA CF-FC BARCELONA 2-3

SECONDO TEMPO

90′ Triplice fischio, è terminato l’incontro tra Valencia CF e FC Barcelona con il risultato di 2 a 3. Calciomagazine vi ringrazia per l’attenzione e vi rimanda ai prossimi incontri

83′ Carlos Soler in gol! Il calciatore batte il portiere, cambia il risultato, ora siamo 2 a 3

79′ Dalla panchina si alza Kevin Gameiro che fa il suo ingresso

79′ Lascia il campo Hugo Guillamón per Valencia CF

79′ Il tecnico inserisce Christian Oliva sul terreno di gioco

79′ Fuori Uroš Račić, ecco la mossa dell’allenatore

75′ Sergi Roberto fa il suo ingresso in campo

75′ Sergiño Dest fuori campo per dar spazio al compagno

75′ Buttato nella mischia Ilaix

75′ Gli fa spazio Pedri per FC Barcelona

69′ La palla finisce in rete! Lionel Messi ha battuto il portiere

65′ Cartellino di color giallo per Marc-André ter Stegen

64′ Sostituzione per Valencia CF entra in campo Mouctar Diakhaby

64′ Abbandona il terreno di gioco Toni Lato per Valencia CF

63′ Rete per FC Barcelona, in gol Antoine Griezmann , assist di Frenkie de Jong!

57′ Rete! Lionel Messi , assist di Pedri riesce a trovare la via del gol

57′ Errore dal dischetto di Lionel Messi, non cambia il risultato!

56′ Cartellino giallo all’indirizzo di Toni Lato

50′ Rete di Gabriel Paulista. Conclusione tirando di testa, assist di Carlos Soler e risultato che adesso è il seguente: 1 a 0

46′ Al via la ripresa dell’incontro tra Valencia CF e FC Barcelona, ben trovati con la nostra cronaca

PRIMO TEMPO

45′ Basta così per la prima frazione di gioco. Fra qualche minuto saremo pronti a seguire il secondo tempo

35′ Sanzionato con il giallo Uroš Račić, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall’arbitro

1′ Fischio d’inizio dell’arbitro, si parte!

Calciomagazine vi manda un saluto e vi presenta la diretta di Valencia CF – FC Barcelona

Tabellino

VALENCIA CF: Jasper Cillessen; Thierry Correia, Toni Lato (dal 19′ st Mouctar Diakhaby), Gabriel Paulista, Gayà, Hugo Guillamón (dal 34′ st Christian Oliva), Daniel Wass, Carlos Soler, Uroš Račić (dal 34′ st Kevin Gameiro), Gonçalo Guedes, Maximiliano Gómez. A disposizione: Jaume, Eliaquim Mangala, Ferro, Cristiano Piccini, Kang-in Lee, Yunus Musah, Álex Blanco, Denis Cheryshev, Manu Vallejo. Allenatore: Gracia.

FC BARCELONA: Marc-André ter Stegen; Sergiño Dest (dal 30′ st Sergi Roberto), Piqué, Ronald Araújo, Clément Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Pedri (dal 30′ st Ilaix), Frenkie de Jong, Antoine Griezmann, Lionel Messi. A disposizione: Neto, Arnau Tenas, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Óscar Mingueza, Miralem Pjanić, Riqui Puig, Matheus Fernandes, Ousmane Dembélé, Trincão. Allenatore: Ronald Koeman.

Reti: al 5′ st Gabriel Paulista, al 12′ st Lionel Messi, al 18′ st Antoine Griezmann, al 24′ st Lionel Messi, al 38′ st Carlos Soler.

Ammonizioni: al 11′ st Toni Lato (VAL), al 35′ pt Uroš Račić (VAL), al 20′ st Marc-André ter Stegen (FC ).

La presentazione del match

VALENCIA – Questa sera, domenica 2 maggio, alle ore 21 si giocherà Valencia – Barcellona, incontro valevole per la trentaquattresima giornata di Liga 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Javi Garcia che viene dal pari casalingo contro il Deportivo Alaves ed in classifica occupa la quattordicesima posizione con 36 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Koeman che viene dalla clamorosa sconfitta casalinga contro il Granada ed in classifica occupano la terza posizione con 71 punti, tre punti di ritardo dal Real Madrid e cinque dall’Atletico Madrid.

QUI VALENCIA – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-4-2 con Domenech in porta, pacchetto difensivo composto da Wass e Gaya sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Gabriel Paulista e Diakhaby. A centrocampo Racic e Soler in cabina di regia con Musah e Guedes sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tandem offensivo composto da Maxi Gomez e Gameiro.

QUI BARCELLONA – Koeman dovrebbe mandare in campo la sua squadra col classico 3-5-2 con Ter Stegen in porta, reparto arretrato formato da Araujo, Piqué e Lenglet. A centrocampo Sergio Busquets in cabina di regia con De Jong e Pedri mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Dest e Jordi Alba. In attacco tandem offensivo composto da Messi e Griezmann.

Le probabili formazioni di Valencia – Barcellona

VALENCIA (4-4-2): Domenech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gaya; Musah, Racic, Soler, Guedes; Maxi Gomez, Gameiro. Allenatore: Javi Garcia

BARCELLONA (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Sergio Busquets, Pedri, Jordi Alba; Messi, Griezmann. Allenatore: Koeman

STADIO: Mestalla

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Valencia – Barcellona, valevole per la trentaquattresima giornata di Liga 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN.