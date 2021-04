Napoli – Cagliari: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Napoli – Cagliari del 2 maggio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A

NAPOLI – Domenica 2 maggio alle ore 15 andrà in scena Napoli – Cagliari, incontro valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Da una parte c’è la squadra di Gattuso che viene dall’ottimo successo esterno contro il Torino ed in classifica occupa la terza posizione, in coabitazione con Juventus e Milan, a quota 66 punti, -2 dal secondo posto dell’Atalanta. Dall’altra parte troviamo la squadra di Semplici che è reduce dal prezioso successo casalingo contro la Roma ed in classifica occupa la terzultima posizione, insieme a Torino e Benevento, a quota 31 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 2 maggio alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI NAPOLI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Meret in porta, pacchetto difensivo composto da Di Lorenzo e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Rrahmani e Koulibaly. A centrocampo Fabian Ruiz e Demme in cabina di regia mentre davanti spazio a Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Mertens.

QUI CAGLIARI – Semplici dovrebbe mandare in campo i suoi col 3-5-2 con Cragno in porta, reparto arretrato composto da Ceppitelli, Godin e Carboni. A centrocampo Marin in cabina di regia con Nainggolan e Duncan mezze ali mentre sulle corsie esterne spazio a Nandez e Lykogiannis. In attacco tandem offensivo composto da Joao Pedro e Simeone.

Le probabili formazioni di Napoli – Cagliari

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Nainggolan, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Semplici

STADIO: Diego Armando Maradona

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Napoli – Cagliari, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta streaming di Napoli – Cagliari attraverso il servizio di Sky Go , utilizzabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l’app per i sistemi iOS e Android. Si potrà godere di tale servizio anche su PC o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale. Un’alternativa è costituita da NOW, ossia il servizio streaming on demand di Sky . Servirà acquistare il pacchetto “Sport” prima di selezionare l’evento.