Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 20 febbraio ci sono le gare valide per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Partiamo da Inter – Atletico Madrid. L’Inter era arrivata seconda nel girone D alle spalle della Real Sociedad per differenza reti e davanti a Benfica e Salisburgo. In campionato i nerazzurri, dopo aver battuto la Salernitana e grazia anche al passo falso commesso dalla Juventus contro il Verona, sono primi a +9 dai bianconeri. I loro 63 punti sono frutto di venti vittorie, tre pareggi e una sconfitte, cinquantanove gol fatti e dodici subiti. L’Atletico Madrid é arrivato primo nel Gruppo E davanti alla Lazio. In Liga, dopo il 5-0 rifilato al Las Palmas, é quarto a quota 51. Il loro percorso racconta di sedici partite vinte, tre pareggiate e sei perse, cinquanta reti realizzate e ventisei incassate.

Si gioca anche PSV – Dortmund. Il PSV é arrivato secondo nel Gruppo B alle spalle dell’Arsenal e in Olanda sta disutando un campionato straordinario. Il Dortmund, invece, ha vinto il Gruppo F davanti a PSG e Milan: in Bundesliga é quarto ma molto distaccato dalla vetta della classifica.

Si gioca lil recupero della diciottesima giornata. Manchester City-Brentford . Il Manchester United viene dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Chelsea ed é terzo con 53 punti. Il Brentford é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-4 contro il Liverpool ed é primo a quota 57.

Calcio in tv oggi 20 febbraio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

14.30

Italia-Polonia Under 15 (Amichevole) – SITO FIGC

20.30

Manchester City-Brentford (Premier League) – SKY SPORT ARENA

21.00

Diretta Gol Champions League – SKY SPORT (canale 251) e INFINITY+

Inter-Atletico Madrid (Champions League) – CANALE 5, SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 252)

PSV-Borussia Dortmund (Champions League) – SKY SPORT (canale 253) e INFINITY+

23.00

Portuguesa-Palestino (Copa Libertadores) – MOLA

