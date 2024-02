Elenco delle partite previste per oggi, martedì 20 febbraio 2024: i nerazzurri in campo per l’andata degli ottavi di Champions, si gioca anche Psv-Borussia Dortmund, spazio a un recupero di Premier League

Torna la Champions League con una nuova tornata di incontri che tra quest’oggi, martedì 20 febbraio, e domani andranno a completare il quadro degli ottavi di finale di andata della massima competizione continentale per club. Ricordiamo, inoltre, che si gioca in Premier League, dove si disputa il recupero Manchester City-Brentford, gara rinviata lo scorso dicembre per permettere ai Citizens di disputare la Finale del Mondiale per club contro la Fluminense.

Indice



E veniamo, dunque, ai due incontri più attesi del giorno, entrambi in programma alle ore 21, Inter–Atletico Madrid e PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, partendo innanzitutto dal match di San Siro. Gli uomini di Simone Inzaghi si presentano a questo appuntamento dopo essere arrivati secondi nel girone D, alle spalle della Real Sociedad (per differenza reti) e davanti a Benfica e Salisburgo. Il periodo di forma dei nerazzurri è però ottimo e il morale è alle stelle. I meneghini viaggiano da primi in campionato a +10 dalla seconda, grazie all’ennesima prova di forza contro la Salernitana, e non perdono in generale un incontro dallo scorso dicembre in Coppa Italia col Bologna. Dall’altra parte non può dirsi lo stesso dei Colchoneros, primi nel gruppo E davanti alla Lazio, che in Liga occupano il quarto posto e sono reduci da due sconfitte consecutive, in casa del Siviglia in campionato e al Metropolitano contro il Bilbao in Coppa del Re. Formazione presto fatta per mister Simone Inzaghi, che si affiderà agli 11 anti Salernitana salvo Acerbi, e ciò a causa del risentimento al muscolo soleo della gamba destra accusato quindici giorni fa. Il tecnico dei Rojiblancos Simeone non può invece fare affidamento su Morata, infortunatosi anch’egli. Indisponibili anche Lamar, Gimenez e Azpilicueta, mentre davanti con Griezmann giocherà Depay.

Nell’altro incontro in agenda il PSV Eindhoven, piazzatosi al secondo posto nel gruppo B dopo l’Arsenal e prima di Lens e Siviglia, sfida il Borussia Dortmund e torna a giocare al Philips Stadion una gara a eliminazione diretta in Champions League dopo ben otto anni dall’ultima volta. Nonostante partano da sfavoriti questa sera, non c’è assolutamente da sottovalutare i Boeren, che stanno conducendo una stagione semplicemente stratosferica in campionato. I numeri lo confermano: 62 i punti fatti su 66 totali, 20 vittorie di cui 17 consecutive, 0 sconfitte e addirittura 70 gol fatti e 10 subiti. Già i 13 i punti di vantaggio sul Feyenoord secondo in graduatoria per la formazione di Bosz, che si avvia pertanto in carrozza verso la vittoria del 25esimo Eredivise Schaal della propria storia. Dall’altro lato i gialloneri tedeschi, classificati al primo posto di un gruppo F molto combattuto davanti a Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle United, non si può dire stiano vivendo lo stesso momento positivo dei propri avversari odierni. In Bundesliga i Die Borussen si ritrovano al quarto posto in piena lotta Champions con il Lipsia distante solo 1 punto, ma nell’ultimo turno è arrivato il secondo pareggio esterno consecutivo, questa volta a Wolfsburg, che ha fatto perdere terreno sullo Stoccarda terzo.

Trasferiamoci, per concludere la rassegna, in Inghilterra e in Premier League, dove è in programma il recupero della 18esima giornata Manchester City-Brentford, fischio d’inizio alle ore 20.30. Si tratta di un replay del match di campionato, valido però questo per la quarta del girone di ritorno, andato in scena lo scorso 5 febbraio al Community Stadium e terminato per 1-3 in favore dei Citizens. In caso di bottino pieno quest’oggi, gli uomini di Guardiola potrebbero scavalcare l’Arsenal in seconda posizione, piazzandosi a -1 e soffiando sul collo del Liverpool capolista per un duello all’ultimo sangue che si prospetta assai affascinante. Discorso diverso per The Bees che, nonostante la sconfitta nel’ultimo turno proprio contro i Reds, navigano per ora in acque abbastanza tranquille di classifica, con 6 punti in più dell’Everton e 5 in più del Luton, ultimo gradino disponibile per guadagnare la permanenza in categoria.

Servizio a cura di Gianmarco Apuzzo

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

CHAMPIONS LEAGUE

21.00

PREMIER LEAGUE

20.30

Manchester City-Brentford

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 20 febbraio 2024

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Belgrano – Sarmiento Junin 01:30

Union Santa Fe – Platense 01:30

Argentinos Jrs – Ind. Rivadavia 23:30

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Kawasaki (Jpn) – Shandong Taishan (Chn) 09:00

Pohang (Kor) – Jeonbuk (Kor) 11:00

ASIA AFC CUP – PLAY OFF

Al Kahraba (Irq) – Al Ahed (Leb) 17:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Melbourne Victory – Western United 09:00

AUSTRALIA E OCEANIA OFC CHAMPIONS LEAGUE – PRELIMINARI

Veitongo (Ton) – Vaivase-Tai (Sam) 04:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Aurora – Royal Pari Posticipata

Tomayapo – SA Bulo Bulo 23:00

BRASILE COPPA DEL BRASILE

Porto Velho – Remo 20:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

A. Italiano – Deportes Iquique 00:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Bucaramanga – Pasto 02:20

EGITTO PREMIER LEAGUE

Ceramica Cleopatra – El Gounah 15:00

Al Masry – Baladiyat El Mahalla 18:00

El Daklyeh – Pharco 18:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Inter – Atl. Madrid 21:00

PSV – Dortmund 21:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Cardiff – Blackburn 20:45

Ipswich – Rotherham 20:45

Plymouth – West Brom 20:45

Southampton – Hull 20:45

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Manchester City – Brentford 20:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Cliftonville – Linfield 20:45

MAROCCO BOTOLA PRO

Raja Casablanca – Agadir 16:00

Jeunesse Sportive Soualem – Maghreb Fez 19:00

MONDO VIAREGGIO CUP – PLAY OFF

Ojodu City U19 – Westchester U19 14:30

Beyond Limits FC U19 – Avellino U19 15:00

Fiorentina U19 – Mavlon U19 15:00

Honved U19 – Imolese U19 15:00

Rukh Lviv U19 – ATFA U19 15:00

Sassuolo U19 – Brazzaville U19 15:00

Serie D team U19 – Ibrachina U19 15:00

Torino U19 – Lucchese U19 15:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Cosmos – Tre Fiori 21:15

Domagnano – Pennarossa 21:15

Folgore – Libertas 21:15

La Fiorita – Virtus 21:15

SLOVENIA PRVA LIGA

Radomlje – Aluminij 17:30

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – QUALIFICAZIONE

Portuguesa (Ven) – Palestino (Chi) 23:00