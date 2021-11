Il 20 novembre 2021 le partite di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN, Fiorentina – Milan anche su Sky

BERGAMO – Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 20 novembre ci sono gli anticipi della tredicesima giornata di Serie A e le più importanti sfide dei massimi campionati europei. Partiamo dalla Serie A. d aprire, alle 15, sarà Atalanta – Spezia. Alle 18 un interessantissimo Lazio – Juventus: i biancocelesti arrivano dalla vittoria per 3-0 contro la Salernitana, i bianconeri dal successo al fotofinish contro la Fiorentina e tanta voglia di rilanciarsi, almeno, in zona Champions. In serata, con fischio di inizio alle 20.45, la capolista Milan farà visita alla Fiorentina, squadra rivelazione di questa prima parte della stagione, con l’obiettivo di essere prima in classifica almeno per qualche ora.

Si gioca anche la tredicesima giornata del campionato di Serie B. al tradizionale orario delle 14 si gioca il big match Frosinone – Lecce. Contemporaneamente si disputano Pordenone – Ascoli, SPAL – Alessandria e Ternana – Cittadella. Alle 16.15 il Perugia riceve il Brescia mentre il Vicenza ospita il Brescia.

In Premier League il Liverpool ospita l’Arsenal mentre in Liga l’Atletico Madrid riceve l’Osasuna.

Si giocano gli anticipi del Girone B di Serie C con il big match Ancona Matelica – Modena.

Calcio in tv oggi 20 novembre 2021: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

09.45

Western United-Melbourne Victory (A-League) – DAZN

11.00

Genoa-Sampdoria (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Sassuolo-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Leicester-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

14.00

Frosinone-Lecce (Serie B) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

SPAL-Alessandria (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZ

Ternana-Cittadella (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 254 satellite) e HELBIZ

Pordenone-Ascoli (Serie B) – DAZN, SKY SPORT (canale 255 satellite) e HELBIZ

Celta-Villarreal (Liga) – DAZN

14.30

Pro Patria-Seregno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Teramo-Olbia (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Latina-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Palermo-Paganese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Viterbese-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

15.00

Atalanta-Spezia (Serie A) – DAZN

Empoli-Fiorentina (Campionato Primavera) – SI LIVE 24

15.30

Borussia D.-Stoccarda (Bundesliga) – SKY SPORT ACTION

16.00

Watford-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

16.15

Perugia-Crotone (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ

Siviglia-Alaves (Liga) – DAZN

17.00

PSG-Nantes (Ligue 1) – SKY SPORT UNO

17.30

Ancona Matelica-Modena (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253 satellite)

Avellino-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 254 satellite)

18.00

Lazio-Juventus (Serie A) – DAZN

18.30

Vicenza-Brescia (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252 satellite) e HELBIZ

Liverpool-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Atletico Madrid-Osasuna (Liga) – DAZN

20.30

Philadelphia Union-New York Red Bulls (MLS) – DAZN

20.45

Fiorentina-Milan (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00

Barcellona-Espanyol (Liga) – DAZN

Rennes-Montpellier (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Athletico Paranaense-Bragantino (Finale Copa Sudamericana) – DAZN

23.00

Sporting Kansas City-Vancouver Whitecaps (MLS) – DAZN

