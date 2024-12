Nella guida tv del 21 dicembre 2024 gli anticipi di Serie A saranno trasmessi da DAZN, Lecce-Lazio anche su Sky

Al centro della programmazione calcistica in tv di sabato 21 dicembre ci sono gli anticipi della diciassettesima giornata di Serie A. In palio c’é il primato in classifica perché alle 18 a Marassi contro il Genoa scenderà il Napoli. Gli uomini di Conte sono distaccati di due lunghezze dalla capolista Atalanta, che giocherà domenica pomeriggio a Bergamo contro l’Empoli. Ciò significa che se dovessero vincere trascorrerebbero almeno ventiquattro ore in testa alla classifica in solitaria. Non sarà un’impresa semplice perché i rossoblu sono imbattuti dallo scorso 31 ottobre.

Ad aprire il programma sarà Torino-Bologna. Una sfida tra due squadre che nel turno precedente sono tornate a vincere. In serata la Juventus cercherà quei tre punti che le mancano da ormai un mese e mezzo. I bianconeri faranno visita al Lecce.

Nella diciassettesima giornata di Serie B il Sassuolo capolista ospiterà il Palermo. Il Pisa, secondo a -3 , farà invece visita al Modena.

Torna in campo anche la Serie C con la ventesima giornata. Nel girone B si disputerà una sola partite, che vederà impegnate Sestri Levante e Gubbio.

Uno sguardo all’estero con Francoforte-Mainz e Leverkusen-Friburgo in Bundesliga; Crystal Palace-Arsenal in Premier League. La Liga propone, invece, Barcellona-Atletico Madrid.

Calcio in tv oggi 21 dicembre 2024: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

11.00

Inter-Roma (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.00

Monza-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13.30

Aston Villa-Manchester City (Premier League) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

14.00

Getafe-Maiorca (Liga) – DAZN

15.00

Torino-Bologna (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

Zona Serie B – DAZN

Bari-Sudtirol (Serie B) – DAZN

Carrarese-Cosenza (Serie B) – DAZN

Mantova-Frosinone (Serie B) – DAZN

Sassuolo-Palermo (Serie B) – DAZN

Union Clodiense-Lecco (Serie C) – SKY SPORT (canale 251) e NOW

Novara-Feralpisalò (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Arzignano-Triestina (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Lumezzane-Virtus Verona (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Renate-Pro Patria (Serie C) – SKY SPORT (canale 255) e NOW

Empoli-Cremonese (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

15.30

Eintracht Francoforte-Mainz (Bundesliga) – SKY SPORT MAX e NOW

16.00

West Ham-Brighton (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

Brentford-Nottingham Forest (Premier League) – SKY SPORT CALCIO e NOW

16.15

Celta-Real Sociedad (Liga) – DAZN

17.15

Zona Serie B – DAZN

Catanzaro-Spezia (Serie B) – DAZN

Cittadella-Reggiana (Serie B) – DAZN

Modena-Pisa (Serie B) – DAZN

17.30

Audace Cerignola-Juventus Next Gen (Serie C) – SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

Team Altaura-Crotone (Serie C) – SKY SPORT (canale 252) e NOW

Casertana-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 253) e NOW

Sestri Levante-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 254) e NOW

Dinamo Zagabria-NK Varazdin (Campionato croato) – MOLA

18.00

Genoa-Napoli (Serie A) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30

Crystal Palace-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO e NOW

Bayer Leverkusen-Friburgo (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e NOW

Osasuna-Athletic (Liga) – DAZN

Sporting Gijon-Malaga (Segunda Division) – DAZN

20.45

Lecce-Lazio (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00

Barcellona-Atletico Madrid (Liga) – DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.30

Moreirense-Porto (Campionato portoghese) – DAZN

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. Quelli di Sky sono visibili su SkyG, app scaricabile gratuitamente.