Elenco delle partite previste per oggi, sabato 21 dicembre 2024: incroci con vista sull’alta e sulla bassa classifica in Serie A, occhio pure alla Serie B e agli altri top campionati europei

Il penultimo weekend calcistico dell’anno sta per entrare sempre di più nel vivo e, come al solito, saranno tantissime le sfide in primo piano quest’oggi sabato 21 dicembre. Sia in Italia che in Europa. A rubare la scena ci penseranno infatti la Serie A, la Serie B, i tornei minori italiani e i principali campionati continentali. Insomma tutto nella norma, nonostante le incombenti festività natalizie. Non perdiamo altro tempo e procediamo a fare il punto della situazione sulle gare in programma nel nostro Paese, per poi spostare la nostra attenzione sui tornei esteri.

Indice

I granata per confermare le buone impressioni di Empoli, i felsinei per continuare a correre verso l’Europa

Iniziamo dalla Serie A e dai tre anticipi del sabato validi per la 17esima giornata. Andando in ordine cronologico, troviamo innanzitutto la sfida delle 15 dell’Olimpico Grande Torino tra i granata e il Bologna. Settimana serena per le due squadre alla luce dei risultati dell’ultimo turno. Se infatti il ‘Toro’ è riuscito a portare a casa da Empoli, dopo più di un mese e mezzo, una vittoria scaccia crisi importantissima per rimettere a distanza di sicurezza la zona rossa, anche i felsinei sono reduci dal successo nel Derby dell’Appennino contro la Fiorentina. Risultato fondamentale sia per sorpassare il Milan in settima posizione, sia per avvicinare l’Europa League e la sesta piazza della Juve, ormai distante solo tre lunghezze.

Banco di prova dunque importante per entrambe per confermare il buono stato di salute in vista di una seconda parte di stagione che sembra aver ancora tanto da offrire. Per quanto riguarda le formazioni, l’allenatore dei granata Vanoli dovrà fare a meno in difesa dello squalificato Coco: al suo posto uno fra Maripan e Vojvoda. In mediana Gineitis e Linetty sono favoriti su Vlasic e Ilic per agire accanto a Ricci. In attacco via libera al tandem Adams-Sanabria. 4-2-3-1 dall’altra parte per Vincenzo Italiano, che potrà contare su un recuperato Miranda sulla fascia sinistra, mentre a destra è ballottaggio serrato tra Posch e Holm. Sulla trequarti Odgaard, Ferguson (più di Fabbian) e Dominguez (in pole su Iling-Jr), con Castro da unica punta.

Sfida insidiosa al Ferraris per gli azzurri

Alle 18 saranno poi Genoa e Napoli a sfidarsi in quel del Ferraris. Ritorno al sorriso per gli azzurri in seguito all’affermazione di Udine del passato weekend. Un significativo 3-1 in rimonta che ha permesso di smaltire parzialmente il doppio k.o di campionato e coppa con la Lazio costato la vetta della classifica e che ha riportato nuovo entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. I partenopei non vorranno tuttavia fermarsi qua: in caso di successo in terra ligure, sarebbe infatti ufficiale il controsorpasso in testa almeno per una notte ai danni dell’Atalanta. La chance sarà dunque di quelle da non lasciarsi assolutamente scappare, ma in questo momento forse non poteva capitare avversario peggiore. Il ‘Grifone’ è squadra di quelle tra le piccole che ad oggi appare di fatto più in salute.

Chiedere per informazioni al Milan, fermato sullo 0-0 a San Siro nell’ultimo turno. Pareggio prezioso arrivato in un percorso che vede i liguri ancora imbattuti da quando Patrick Vieira è subentrato a Gilardino come guida tecnica lo scorso fine novembre. Notizie non positive per gli azzurri, a cui si aggiunge pure quella del pesante infortunio che terrà per un po’ ai box un pilastri come Buongiorno: al suo posto si candida Juan Jesus per una maglia dal 1’. Per il resto formazione scolpita. Sull’altra sponda occhio alla possibile conferma da parte di Vieira del tridente Zanoli-Pinamonti-Miretti, sorretto da una mediana composta da Thorsby, Badelj e Frendrup. Sabelli insidia poi Vogliacco a destra in difesa.

Tabù Via del Mare per la Lazio

Alle 20.45 sarà infine la sfida del Via del Mare tra Lecce e Lazio a chiudere il programma di giornata. Trasferta ostica per i capitolini, nonostante il quarto posto in classifica a quota 31 in coabitazione con la Fiorentina. E ciò sia perché non sarà facile reagire al clamoroso tonfo casalingo per 0-6 contro l’Inter. Risultato arrivato come un fulmine a ciel sereno in un periodo davvero positivo che aveva visto i biancocelesti rubare del tutto la scena sia in Italia che in Europa nelle settimane precedenti. Sia perché quello del Via del Mare rappresenta un vero e proprio tabù: nelle ultime tre trasferte non solo infatti la Lazio è sempre andata k.o, ma lo ha fatto sempre con lo stesso risultato ovvero quello di 1-2, con l’ultimo successo datato addirittura stagione 2011/2012.

La volontà è sicuramente quella di rialzare immediatamente la testa, ma anche in questo caso a confronto ci sarà una piccola che sta tenendo un passo da big. Dall’arrivo di Giampaolo in panchina, la classifica per i salentini è migliorata decisamente grazie ai sette punti ottenuti nelle ultime quattro. Un bottino sufficiente per scavalcare la terz’ultima e per portarsi momentaneamente a +1 dalla zona retrocessione. Squadra che vince non si cambia dunque per mister Giampaolo: molto probabile il rilancio dal 1’ Morente dopo il suo primo gol in Serie A. Al suo fianco nel tridente d’attacco giallorosso ci saranno Krstovic e Rebic. A centrocampo, invece, spazio per Coulibaly e Rafia ai lati di Ramadani. Mini emergenza in difesa invece per Baroni: Gigot, Gila e Romagnoli sono ancora in dubbio. In caso di forfait, verrebbe adattato Marusic al centro accanto a Patric, con Lazzari e Tavares a presidiare le corsie laterali. In avanti Dia è in vantaggio su Pedro per una maglia alle spalle di Castellanos.

In Serie B duelli intriganti in testa e in coda

Palinsesto ricco di impegni poi anche in Serie B, con ben sette incontri in risalto valevoli per la 18esima giornata, quattro con fischio d’inizio alle 15 ed altri tre alle 17.15. Sembra inarrestabile la marcia verso la massima serie della capolista Sassuolo, pronta a ricevere al Mapei il Palermo per distanziare ancora di più la seconda e la terza piazza di Pisa e Spezia, che invece se la vedranno in trasferta a Modena e Catanzaro. Interessanti poi anche Carrarese-Cosenza, Mantova-Frosinone e Cittadella-Reggiana, scontri che metteranno in palio punti vitali in chiave play out. Bari-Südtirol, infine, a chiudere il tutto.

La Serie C e i tornei minori italiani

Scendiamo ancora di più di categoria. Protagonista sarà pure la 20esima giornata di Serie C. Nove le gare in agenda nei tre gironi, con fischio d’inizio fissato tra le 15 e le 17.30. Nel Gruppo A spazio ad Arzignano-Triestina, Lumezzane-Virtus Verona, Novara-FeralpiSalò, Renate-Pro Patria e Union Clodiense-Lecco. Nel Gruppo B occhi puntati invece su un solo incontro, Sestri Levante-Gubbio, mentre ne troveremo tre nel Girone C: Altamura-Crotone, Audace Cerignola-Juventus Next Gen e Casertana-Latina.

Si scenderà in campo inoltre in Serie A femminile e nel Campionato Primavera 1 con tre partite in evidenza dalle ore 11 alle ore 15.

Big match in Liga e il programma nel resto d’Europa

Per quanto concerne i principali campionati europei, partiamo invece dalla Premier League. Cinque le gare valevoli per il turno numero 16 del massimo campionato inglese che potranno essere ‘gustate’ tra le 13.30 e le 18.30: Aston Villa-Manchester City, Brentford-Nottingham Forest, Ipswich Town-Newcastle, West Ham-Brighton e Crystal Palace-Arsenal.

Spostiamoci in Germania e in Bundesliga, dove sarà in scena la 15esima giornata. Sei gli incontri in evidenza, cinque con calcio d’inizio fissato alle 15.30, Werder Brema-Union Berlino, Eintracht Francoforte-Magonza, Hoffenheim-Borussia Monchengladbach, Kiel-Augusta, Stoccarda-St. Pauli ed uno, Bayer Leverkusen-Friburgo, alle 18.30.

Focus sulla Liga spagnola. Dalle 14 alle 21 avremo in primo piano quattro gare valide per la 18esima della massima divisione iberica: in successione Getafe-Maiorca, Celta Vigo-Real Sociedad, Osasuna-Athletic Bilbao, ma soprattutto Barcellona-Atletico Madrid, infuocato big match che metterà di fronte le due squadre attualmente appaiate in cima alla classifica a quota 38. Una di quelle sfide in grado di incidere in modo determinante nella lotta al titolo.

Se la Ligue 1 sarà ancora ferma per per concedere la scena ai 32esimi di finale di Coupe de France, non sarà lo stesso per l’Olanda e l’Eredivisie, dove proseguirà il turno numero diciassette con i seguenti quattro incontri in programma dalle 16.30 alle 21: G.A Eagles-Breda, Almere City-Heerenveen, AZ Alkmaar-Twente e Heracles-Groningen.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

15:00

18:00

20:45

LIGA

21:00

Barcellona-Atletico Madrid

PREMIER LEAGUE

13:30

18:30

Crystal Palace-Arsenal

BUNDESLIGA

18:30

Leverkusen-Friburgo

SERIE B

15:00

Bari-Sudtirol

Carrarese-Cosenza

Mantova-Frosinone

Sassuolo-Palermo

17:15

Catanzaro-Spezia

Cittadella-Reggiana

Modena-Pisa

LEGA PRO

15:00

Arzignano-Triesstina

Lumezzane-Virtus Verona

Novara-FeralpiSalò

Renate-Pro Patria

Union Clodiense-Lecco

17:30

Audace Cerignola-Juventus Next Gen

Casertana-Latina

Sestri Levante-Gubbio

Team Altamura-Crotone

SERIE D

14:30

Latte Dolce-Paganese

15:30

Brian Lignano-Dolomiti Bellunesi

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Pronostici per oggi, sabato 21 dicembre 2024

Calcio in tv oggi, sabato 21 dicembre 2024

Programma delle partite del 21 dicembre 2024

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP – QUALIFICAZIONE

Burundi – Uganda 14:00

Lesotho – Angola 14:00

Ciad – DR Congo 16:00

Guinea Equatoriale – Congo 16:00

Mozambico – Zambia 16:00

Eswatini – Madagascar 17:00

ALBANIA ABISSNET SUPERIORE

Laci – Tirana 13:30

Din. Tirana – Egnatia 16:30

ALGERIA LIGUE 1

Olympique Akbou – El Bayadh 15:00

Paradou – Saoura 16:00

Constantine – Magra 16:30

JS Kabylie – Mostaganem 17:00

Oran – Belouizdad 17:00

Setif – USM Alger 17:00

ASIA ASEAN CHAMPIONSHIP

Indonesia – Filippine 14:00

Vietnam – Birmania 14:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Auckland FC – Western United 05:00

Brisbane Roar – Perth Glory 07:00

Melbourne Victory – Melbourne City 09:35

AZERBAIJAN PREMIER LEAGUE

Turan – Neftci Baku 13:00

Sabail – Zira 15:30

BELGIO JUPILER LEAGUE

Charleroi – St. Truiden 16:00

Dender – Anversa 18:15

Beerschot VA – Kortrijk 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Blooming – The Strongest 00:00

Bolivar – Guabira 00:00

Always Ready – Aurora 20:00

Tomayapo – Oriente Petrolero 20:00

Wilstermann – Independiente 22:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – SPAREGGIO

Royal Pari – Real Oruro 20:00

CROAZIA HNL

Gorica – Lok. Zagreb 15:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Ghazl El Mahallah – Al Ittihad 16:00

Ismaily – Pyramids 19:00

FRANCIA COPPA DI FRANCIA

Bourgoin Jallieu – Martigues 15:30

Cannes – Grenoble 15:30

Dives – Saint-Denis 15:30

Hauts Lyonnais – Tolosa 15:30

La Roche – Brest 15:30

Stade Briochin – Le Havre 15:30

Corte – Nizza 18:00

Feignies-Aulnoye – Lione 18:00

JA Drancy – Nantes 18:00

Le Puy-en-Velay – Montpellier 18:00

Thaon – Amiens 18:00

Tours – Lorient 18:00

RC Calais – Strasburgo 21:00

GALLES CYMRU PREMIER

Aberystwyth – Caernarfon 15:30

Bala Town – Barry 15:30

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Furth 13:00

Munster – Ulm 13:00

Paderborn – Karlsruher 13:00

Norimberga – Braunschweig 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Brema – Union Berlino 15:30

Francoforte – Magonza 15:30

Hoffenheim – Monchengladbach 15:30

Kiel – Augusta 15:30

Stoccarda – St. Pauli 15:30

Leverkusen – Friburgo 18:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Olympiakos – Lamia 18:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Hull – Swansea 13:30

Portsmouth – Coventry 13:30

Sheffield Wed – Stoke 13:30

Burnley – Watford 16:00

Cardiff – Sheffield Utd 16:00

Leeds – Oxford Utd 16:00

Millwall – Blackburn 16:00

Plymouth – Middlesbrough 16:00

QPR – Preston 16:00

Sunderland – Norwich 16:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Manchester City 13:30

Brentford – Nottingham 16:00

Ipswich – Newcastle 16:00

West Ham – Brighton 16:00

Crystal Palace – Arsenal 18:30

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Tractor-Sazi – Shams Azar Qazvin 13:00

Gol Gohar – Sepahan 13:45

Persepolis – Mes Rafsanjan 15:00

Zob Ahan – Malavan 15:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

M. Tel Aviv – M. Petach Tikva 14:00

Maccabi Bnei Raina – H. Haifa 16:30

Hapoel Hadera – Hapoel Jerusalem 17:00

Sakhnin – H. Beer Sheva 18:30

M. Haifa – Netanya 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Inter U20 – Roma U20 11:00

Monza U20 – Milan U20 13:00

Empoli U20 – Cremonese U20 15:00

ITALIA PRIMAVERA 2

Frosinone U19 – Pisa U19 11:00

Salernitana U19 – Avellino U19 11:00

Venezia U19 – Como U19 11:00

Bari U19 – Palermo U19 11:30

AlbinoLeffe U19 – Cittadella U19 14:30

Benevento U19 – Crotone U19 14:30

Brescia U19 – Südtirol U19 14:30

Entella U19 – Parma U19 14:30

FeralpiSalò U19 – Spal U19 14:30

Monopoli U19 – Cosenza U19 14:30

Napoli U19 – Ascoli U19 14:30

Perugia U19 – Spezia U19 14:30

Reggiana U19 – Pro Vercelli U19 14:30

Renate U19 – Modena U19 14:30

Ternana U19 – Pescara U19 14:30

Vicenza U19 – Padova U19 14:30

ITALIA SERIE A

Torino – Bologna 15:00

Genoa – Napoli 18:00

Lecce – Lazio 20:45

ITALIA SERIE B

Bari – Südtirol 15:00

Carrarese – Cosenza 15:00

Mantova – Frosinone 15:00

Sassuolo – Palermo 15:00

Catanzaro – Spezia 17:15

Cittadella – Reggiana 17:15

Modena – Pisa 17:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Arzignano – Triestina 15:00

Lumezzane – Virtus Verona 15:00

Novara – FeralpiSalò 15:00

Renate – Pro Patria 15:00

Union Clodiense – Lecco 15:00

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Sestri Levante – Gubbio 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Altamura – Crotone 17:30

Audace Cerignola – Juventus U23 17:30

Casertana – Latina 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Vado – Derthona FbC 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Crema – Ospitaletto 14:30

Vigasio – Folgore Caratese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Campodarsego 14:30

Portogruaro – Mestre 14:30

Brian Lignano – Dolomiti Bellunesi 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Seravezza Pozzi – Follonica Gavorrano 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE F

Termoli – Recanatese 14:30

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Ilvamaddalena – Trastevere Calcio 14:00

Atletico Uri – Atl. Lodigiani 14:30

Latte Dolce – Paganese 14:30

MALTA PREMIER LEAGUE – FIRST STAGE – TOP 6

Birkirkara – Floriana 14:00

Hibernians – Hamrun 16:00

Sliema – Mosta FC 16:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Jeunesse Sportive Soualem – Moghreb Tetouan 16:00

Tanger – Difaa El Jadidi 18:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Vanuatu – Papua Nuova Guinea 05:00

Isole Salomone – Figi 08:00

Isole Marianne Settentrionali – Guam 09:00

Colombia U20 – Venezuela U20 23:00

OLANDA EREDIVISIE

G.A. Eagles – Breda 16:30

Almere City – Heerenveen 18:45

Alkmaar – Twente 20:00

Heracles – Groningen 21:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Famalicao – Farense 16:30

Boavista – AVS 19:00

Moreirense – FC Porto 21:30

ROMANIA SUPERLIGA

FC Hermannstadt – Farul Constanta 16:00

Gloria Buzau – Univ. Craiova 18:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

La Fiorita – Juvenes/Dogana 15:00

Libertas – Folgore 15:00

Tre Penne – San Marino Academy U22 15:00

Tre Fiori – Virtus 18:00

Faetano – Murata 19:00

SCOZIA PREMIERSHIP

Aberdeen – Hibernian 16:00

Rangers – Dundee FC 16:00

Ross County – St. Mirren 16:00

SERBIA SUPER LIGA

IMT Novi Beograd – Zeleznicar Pancevo 13:00

Vojvodina – Radnicki 1923 14:00

Radnicki Nis – Partizan 16:00

SPAGNA LALIGA

Getafe – Maiorca 14:00

Celta Vigo – Real Sociedad 16:15

Osasuna – Ath. Bilbao 18:30

Barcellona – Atl. Madrid 21:00

SPAGNA LALIGA2

Eibar – Granada 14:00

R. Oviedo – Cordoba 16:15

Gijon – Malaga 18:30

Saragozza – Racing Club Ferrol 18:30

TURCHIA SUPER LIG

Sivasspor – Samsunspor 14:00

Besiktas – Alanyaspor 17:00