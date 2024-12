I consigli del giorno 21 dicembre 2024 sono dedicati alle gare della 17a giornata di Serie A e della 18a giornata di Serie B

Sabato 21 dicembre si giocano le gare della sedicesima giornata di Serie A e della diciassettesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Torino-Bologna 2 (ore 15)

Gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Di fronte due squadre blasonate che nel turno precedente sono tornate a sorridere. I granata, dopo un mese e mezzo, sono tornati a vincere sul campo dell’Empoli grazie alla marcatura di Adams. Sono undicesimi a quota 19 con un percorso di cinque partite vinte, quattro pareggiate e sette perse, diciassette reti realizzate e venti incassate. I felsinei hanno interrotto la striscia positiva della Fiorentina con un 2-0 firmato Odgaard. Sono settimi con punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e due sconfitte, ventuno gol fatti e diciotto subiti.

Genoa-Napoli 2 (ore 18)

Incontro valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. I rossoblù arrivano dallo scialbo 0-0 a San Siro contro il Milan e sono tredicesimi con 16 punti, frutto di tre vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, tredici gol fatti e ventiquattro subiti. I partenopei, dopo il doppio stop contro la Lazio, che é costato loro l’eliminazione dalla Coppa Italia e il primato, sono tornati a vincere 1-3 sul campo dell’Udinese. Sono secondi, a -2 dall’Atalanta, a quota 36, con un percorso di undici partite vinte, due pareggiate e tre perse, ventiquattro reti realizzate e undici incassate.

Lazio-Lecce 2 (ore 20.45)

Match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che arrivano alla sfida in terra salentina dopo il crollo dell’Olimpico che ha visto la squadra di Baroni perdere in casa per sei reti a zero contro l’Inter di Simone Inzaghi. I ragazzi di Baroni, nonostante il tonfo nella gara di lunedì, sono ancora in ottima posizione in campionato con 31 punti al quinto posto. A ricevere la Lazio ci sarà, come detto in precedenza, il Lecce di Giampaolo. I salentini nello scorso turno hanno avuto la meglio per due reti a uno contro il Monza grazie alle reti di Tete Morente e Krstovic che hanno permesso ai giallorossi di riprendersi dopo la sconfitta per 4-1 arrivata in casa della Roma

Bari-Sudtirol 1 (ore 15)

Match valido per la diciottesima giornata di Serie B. Il Bari occupa il settimo posto, in piena zona playoff, con 23 punti, frutto di cinque vittorie e nove pareggi, di cui tre successi e cinque pareggi nelle nove gare interne fin qui disputate. La formazione pugliese proviene dallo stop per 2-0 subito in casa del Pisa, che ha interrotto la lunga serie positiva iniziata nell’agosto scorso e caratterizzata da 14 risultati utili di fila. E’ imbattuto nelle gare interne di campionato da otto partite. Il Sudtirol é reduce dal pareggio interno per 2-2 contro il Mantova. In classifica, si trova in fondo, in condominio con il Cittadella a quota 14 punti, a due lunghezze dalla coppia formata da Frosinone e Cosenza, a tre dalla Salernitana, a quattro da Sampdoria e Reggiana.

Sassuolo-Palermo 1 (ore 15)

Match valido per la diciottesima giornata di Serie B. I neroverdi sono reduci dal successo esterno per 1-2 contro il Frosinone e sono primi con 40 punti (a +3 dal Pisa), frutto di dodici vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, trentotto gol fatti e quattordici subiti. I rosanero sono reduci da e sono noni a quota 21. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, sei pareggiate e sei perse, diciassette reti realizzate e quindici incassate.

Modena-Pisa 1 (ore 17.15)

Incontro valevole per la diciottesima giornata di Serie B. Il Modena viene dal successo esterno di misura contro la Reggiana ed é decima con 20 punti, frutto di quattro vittorie, otto pareggi e cinque sconfitte, ventuno gol fatti e altrettanti subiti. Il Pisa é reduce da ed é secondo a quota 37, a -3 dalla capolista Sassuolo. Il suo percorso é di undici partite vinte, quattro pareggiate e due perse, trentadue reti realizzate e sedici incassate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 21 dicembre 2024